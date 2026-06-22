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Mike Maignan 'terbuka' terhadap kemungkinan pindah ke Liga Premier, sementara Chelsea 'mengintensifkan' pembicaraan dengan perwakilan kiper AC Milan tersebut
Chelsea semakin gencar mengejar Maignan
The Blues sudah lama dikaitkan dengan perekrutan kiper baru, dan Maignan muncul sebagai target utama untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Menurut MilanNews24, klub asal London tersebut sedang aktif berkomunikasi dengan agen Maignan, Jonathan Kebe. Dialog ini dipandang sebagai langkah krusial untuk memahami margin keuangan dan syarat-syarat umum yang diperlukan guna melanjutkan ke tahap negosiasi resmi. Meskipun tawaran konkret belum diajukan, minat dari Stamford Bridge dikabarkan semakin 'menguat'.
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Pentingnya peran taktis bagi Ruben Amorim
Terlepas dari kabar yang beredar dari London, laporan tersebut menambahkan bahwa Milan belum siap melepas kiper andalan mereka tanpa perlawanan. Pelatih kepala baru Ruben Amorim menganggap Maignan sebagai pilar utama dalam proyek teknisnya di San Siro. Manajer asal Portugal itu bertekad membangun skuadnya di sekitar inti pemimpin-pemimpin berpengalaman, dan Maignan sangat sesuai dengan profil tersebut.
Amorim sangat ingin mempertahankan kiper asal Prancis itu, karena ia menilai kepemimpinan, kepribadian, dan kemampuannya dalam menahan tembakan hampir mustahil untuk digantikan di bursa transfer saat ini. Sejak bergabung dengan Milan dari Lille, Maignan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper elit di sepak bola Eropa.
Daya tarik Liga Premier bagi pemain asal Prancis itu
Faktor penentu dalam saga transfer ini pada akhirnya mungkin bergantung pada sang pemain sendiri. MilanNews 24 menyebutkan bahwa pemain timnas Prancis tersebut sedang secara serius mempertimbangkan kemungkinan untuk menjalani pengalaman profesional baru di luar negeri. Daya tarik Liga Premier sangat kuat, dan diketahui bahwa Maignan memandang kepindahan ke kasta tertinggi sepak bola Inggris sebagai langkah selanjutnya yang sangat menarik dalam kariernya.
Maignan telah menghabiskan tiga tahun di Italia, namun kesempatan untuk menguji kemampuannya di lingkungan yang berbeda bisa menjadi pertimbangan utama dalam keputusannya. Dengan Chelsea yang siap menawarkan peran kunci dalam skuad yang sedang mengalami transisi, prospek untuk menjadi pilar pertahanan baru The Blues merupakan tawaran yang menggoda bagi pemain berusia 30 tahun tersebut.
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Belum ada keputusan akhir
Meskipun negosiasi belum mencapai tahap akhir, situasi ini diperkirakan akan berkembang lebih cepat dalam beberapa pekan mendatang, mengingat fokus Maignan saat ini tertuju pada timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Chelsea terus memantau situasi ini dengan cermat, menyadari bahwa Rossoneri akan meminta biaya transfer yang cukup besar untuk pemain sekelas Maignan. Sementara itu, petinggi Milan tetap waspada, menyeimbangkan kebutuhan taktis Amorim dengan keinginan sang pemain untuk pindah.