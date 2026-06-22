Mike Maignan 'terbuka' terhadap kemungkinan pindah ke Liga Premier, sementara Chelsea 'mengintensifkan' pembicaraan dengan perwakilan kiper AC Milan tersebut

Terlepas dari kabar yang beredar dari London, laporan tersebut menambahkan bahwa Milan belum siap melepas kiper andalan mereka tanpa perlawanan. Pelatih kepala baru Ruben Amorim menganggap Maignan sebagai pilar utama dalam proyek teknisnya di San Siro. Manajer asal Portugal itu bertekad membangun skuadnya di sekitar inti pemimpin-pemimpin berpengalaman, dan Maignan sangat sesuai dengan profil tersebut.

Amorim sangat ingin mempertahankan kiper asal Prancis itu, karena ia menilai kepemimpinan, kepribadian, dan kemampuannya dalam menahan tembakan hampir mustahil untuk digantikan di bursa transfer saat ini. Sejak bergabung dengan Milan dari Lille, Maignan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper elit di sepak bola Eropa.