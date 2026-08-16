Mike Maignan dan Adrien Rabiot kembali berlatih bersama AC Milan saat Ruben Amorim membela keputusan kontroversial untuk memberi para bintang libur tambahan

Amorim bergerak cepat untuk meredam kritik yang kian berkembang terkait absennya bintang kunci Maignan dan Rabiot pada fase akhir pramusim. Keduanya secara mencolok tidak tampil saat AC Milan meraih kemenangan impresif atas Manchester United, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kesiapan mereka untuk laga pembuka liga yang akan datang. Namun, Amorim tegas dengan pendiriannya, dengan menegaskan bahwa keputusan untuk menunda kembalinya mereka merupakan kebutuhan taktis, bukan permintaan dari pemain.

Berbicara setelah timnya membongkar mantan klubnya di Polandia, bos Milan itu terbuka soal situasinya. Amorim mengatakan: "Rabiot dan Maignan mendapat libur lebih banyak karena mereka bermain lebih banyak. Itu penting bagi saya. Semua orang mengeluh tentang jumlah pertandingan dan para pemain yang tidak mampu mengatasi beban, dan saya memberi para pemain hari tambahan itu karena saya sudah tahu mereka tidak akan bisa bermain pada pertandingan hari ini. Jadi saya memberi mereka tiga hari lagi. Tidak akan ada yang berubah. Dan saya perlu mengatakan bahwa itu adalah keputusan saya, bukan para pemain." kata Amorim dengan tegas.