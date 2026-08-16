Getty Images Sport
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Mike Maignan dan Adrien Rabiot kembali berlatih bersama AC Milan saat Ruben Amorim membela keputusan kontroversial untuk memberi para bintang libur tambahan
Amorim membenarkan waktu istirahat yang diperpanjang untuk para bintang kunci
Amorim bergerak cepat untuk meredam kritik yang kian berkembang terkait absennya bintang kunci Maignan dan Rabiot pada fase akhir pramusim. Keduanya secara mencolok tidak tampil saat AC Milan meraih kemenangan impresif atas Manchester United, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kesiapan mereka untuk laga pembuka liga yang akan datang. Namun, Amorim tegas dengan pendiriannya, dengan menegaskan bahwa keputusan untuk menunda kembalinya mereka merupakan kebutuhan taktis, bukan permintaan dari pemain.
Berbicara setelah timnya membongkar mantan klubnya di Polandia, bos Milan itu terbuka soal situasinya. Amorim mengatakan: "Rabiot dan Maignan mendapat libur lebih banyak karena mereka bermain lebih banyak. Itu penting bagi saya. Semua orang mengeluh tentang jumlah pertandingan dan para pemain yang tidak mampu mengatasi beban, dan saya memberi para pemain hari tambahan itu karena saya sudah tahu mereka tidak akan bisa bermain pada pertandingan hari ini. Jadi saya memberi mereka tiga hari lagi. Tidak akan ada yang berubah. Dan saya perlu mengatakan bahwa itu adalah keputusan saya, bukan para pemain." kata Amorim dengan tegas.
- AFP
Duo pemain melapor ke Milanello untuk menjalani tes kebugaran
Setelah masa libur yang disetujui berakhir, Maignan dan Rabiot sama-sama melapor ke pusat latihan klub pada Minggu pagi. Fase awal dari kepulangan mereka mencakup serangkaian tes kebugaran umum dan evaluasi fisiologis untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan yang telah mereka lakukan secara individu selama masa libur. Sementara anggota skuad lainnya menikmati periode pemulihan setelah perjalanan pulang dari Polandia, dua pemain internasional Prancis itu menjalani program khusus untuk menutup ketertinggalan dalam ketajaman pertandingan. Integrasi khusus ini sangat penting, karena Amorim bersiap menghadapi rintangan kompetitif pertama musim ini melawan Torino akhir pekan depan.
Menurut laporan dari Milanello, keduanya akan diberi hari istirahat pada Senin sebelum bergabung dengan anggota skuad lainnya untuk latihan kontak penuh pada Selasa. Ini akan menjadi kali pertama musim panas ini Amorim memiliki seluruh kelompok tim utama di lapangan bersama, sebuah pencapaian yang diyakini sang pelatih sangat penting untuk kekompakan taktik.
Mengelola beban kerja di musim yang menuntut
Dengan memberikan tambahan tiga hari ini, sang pelatih yakin ia sedang menjaga kesehatan para pemainnya untuk bulan Februari dan Maret, bukan hanya untuk bulan Agustus. Ia menegaskan para pemain sangat ingin kembali, tetapi ia harus bertindak sebagai penentu akhir untuk memastikan mereka tidak terburu-buru kembali terlalu cepat.
Lebih lanjut menjelaskan situasi terkait para pemain bintangnya, Amorim menambahkan: "Mereka ingin berlatih. Besok mereka akan berada di Milanello untuk mempersiapkan pertandingan pertama. Mereka punya jadwal penuh dan mengikuti jadwal itu, karena kami punya bukti bahwa mereka melakukannya. Jadi saya ingin menjelaskan ini dengan sangat jelas, karena saya pikir ini penting. Kami akan mengevaluasi Rabiot. Rabiot adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Tetapi, seperti yang kami tunjukkan hari ini, kami harus percaya diri. Kami perlu mengistirahatkan para pemain yang membutuhkan istirahat karena ini akan menjadi musim yang sangat berat."
- Getty Images Sport
Laga kontra Torino menanti saat persiapan akhir dimulai
Amorim sudah mengonfirmasi bahwa Maignan diperkirakan akan menjadi starter, dengan menyebut sifat unik posisi kiper dan konsistensi ketersediaan sang pemain Prancis. Sang manajer ingin memastikan bahwa momentum positif yang dihasilkan dari kemenangan 4-2 atas United terbawa ke liga, terlepas dari pemain mana yang dinilai siap menjadi starter sejak menit pertama.
Menanggapi status spesifik Maignan untuk akhir pekan mendatang, Amorim menjelaskan: “Itu posisi yang berbeda. Dia terus berlatih sepanjang waktu. Jika Anda melihat jumlah pertandingan yang dimainkannya dalam beberapa musim terakhir bersama Milan, dia bermain di setiap pertandingan. Dia akan siap untuk pertandingan pertama karena itu posisi yang berbeda.”
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