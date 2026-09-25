Miguel Gutierrez menjadi penyesalan bagi Napoli: start super bersama Leverkusen, dia sudah jadi raja assist

Dari Napoli ke Leverkusen, dari Italia ke Jerman, dari Serie A ke Bundesliga. Perubahan suasana dan kompetisi yang sangat bagus untuk Miguel Gutierrez.

Mantan pemain serbabisa Napoli itu, yang pindah ke Leverkusen dengan nilai 26 juta euro pada bursa transfer musim panas, memulai kiprahnya di liga dengan langkah yang tepat: kaki kiri, miliknya. Kaki itulah yang baru saja menghasilkan satu gol dan satu assist sebelum jeda internasional.

Untuk Napoli yang sedang terseok-seok, penyesalan sudah bisa dibicarakan. Terutama karena pemain seperti ini, yang tajam dan mampu mencatatkan angka-angka luar biasa, akan sangat berguna bagi skuad Massimiliano Allegri.







