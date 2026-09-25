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Miguel Gutierrez Bayer LeverkusenGetty Images
Stefano Silvestri
Diterjemahkan oleh

Miguel Gutierrez menjadi penyesalan bagi Napoli: start super bersama Leverkusen, dia sudah jadi raja assist

Serie A
SSC Napoli
M. Gutierrez
Bayer Leverkusen

Bek sayap asal Spanyol itu, yang pindah ke Jerman secara permanen pada musim panas, langsung menjadi protagonis bersama Bayer Leverkusen: akhir pekan lalu ia mencetak satu gol dan satu assist melawan RB Leipzig.

Dari Napoli ke Leverkusen, dari Italia ke Jerman, dari Serie A ke Bundesliga. Perubahan suasana dan kompetisi yang sangat bagus untuk Miguel Gutierrez.

Mantan pemain serbabisa Napoli itu, yang pindah ke Leverkusen dengan nilai 26 juta euro pada bursa transfer musim panas, memulai kiprahnya di liga dengan langkah yang tepat: kaki kiri, miliknya. Kaki itulah yang baru saja menghasilkan satu gol dan satu assist sebelum jeda internasional.

Untuk Napoli yang sedang terseok-seok, penyesalan sudah bisa dibicarakan. Terutama karena pemain seperti ini, yang tajam dan mampu mencatatkan angka-angka luar biasa, akan sangat berguna bagi skuad Massimiliano Allegri.



  • RAJA ASSISTEN

    Gutierrez sudah menjadi raja assist di Leverkusen: sudah tiga assist yang dikoleksi mantan pemain Girona itu dalam lima pekan pertama Bundesliga.

    Tak ada seorang pun di skuad kompatriotnya, Carlos Martinez Novell, yang sejauh ini sudah mengantar rekan setimnya mencetak gol sebanyak itu. Tak ada yang lebih sering memainkan peran Robin ketimbang Gutierrez, pendamping sempurna bagi seorang Batman di area penalti.

    Yang menjalankan peran sang superhero, melawan Leipzig, adalah sosok lama lain yang familiar dengan Serie A: Patrik Schick, mantan pemain Roma. Sontekan akurat Schick untuk gol pembuka sementara 1-0 tampil sempurna, setelah penyerang Ceko itu menerima umpan matang dari crossing Gutierrez.


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  • Melewati angka-angka Napoli

    Dalam pertandingan yang sama, yang dimenangi Leverkusen 2-0 atas klub Red Bull pada akhir pekan lalu, Gutierrez juga mencetak gol, gol pertamanya dengan seragam Bayer Leverkusen.

    Pemain Spanyol itu melakukannya lewat sepakan kaki kiri yang berbuah gol dari tepi kotak penalti. Meski pada lintasannya, defleksi Baku menjadi faktor penentu untuk mengecoh kiper Vandevoordt.

    Statistiknya menarik: Gutierrez sudah jauh melampaui hanya dalam waktu sebulan atau sedikit lebih catatan yang dibukukannya musim lalu di Napoli. Dalam satu musim itu, ia mencetak satu gol, melawan Fiorentina di liga, dan hanya menorehkan satu assist.

  • Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

    Penyesalan Italia

    Napoli melepas Gutierrez ke Leverkusen terutama karena satu alasan: keuntungan secara ekonomi. Artinya, mereka menerima 26 juta euro, sedangkan setahun sebelumnya ia direkrut dari Girona dengan nilai 18 juta plus bonus dua juta.

    Tentu, dari sudut pandang murni olahraga, kualitas operasi ini bisa diperdebatkan. Terutama karena, setelah periode adaptasi awal, Gutierrez sempat menunjukkan kualitasnya pada tahun bersama Antonio Conte. Bahkan ketika bermain di luar posisi, melebar di kanan dalam lini tengah empat pemain.

    Allegri masih memiliki Mathias Olivera dan Leonardo Spinazzola sebagai bek sayap dan juga bisa memanfaatkan mereka jika beralih ke pertahanan tiga pemain. Namun yang pertama akan segera berusia 29 tahun dan yang kedua 33 tahun, berbanding dengan 25 tahun milik Gutierrez. Namun bagi sang pemain, Napoli kini sudah menjadi masa lalu: masa kini dan masa depannya bernama Leverkusen.

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  • Mimpi Timnas Italia

    Gutierrez belum pernah mengenakan seragam Spanyol. Setidaknya bukan tim nasional senior: langkahnya terhenti di tim Olimpiade, selain juga bermain di tim-tim kelompok usia.

    Mantan pemain timnas Italia itu juga tidak dipanggil De la Fuente untuk rangkaian pertandingan Nations League kali ini. Namun harapan adalah hal terakhir yang padam. Dan dia sendiri mengaku punya mimpi besar setelah penampilan super melawan Leipzig.

    "Tentu saja, tim nasional adalah tujuan saya, tetapi itu sulit karena mereka baru saja menjadi juara dunia, " katanya, "Saya harus terus bekerja dan menunggu kesempatan saya."

    Sementara itu, Gutierrez sedang menikmati masa tinggalnya di Leverkusen. Napoli sudah di belakang, begitu juga Serie A. Bundesliga tampaknya sangat cocok untuknya.

    "Saya sangat, sangat bahagia di sini " katanya lagi setelah laga melawan Leipzig, "Dan kemudian sangat mudah bermain bersama begitu banyak rekan setim yang kuat."

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