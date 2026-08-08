Action Plus
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Middlesbrough rekrut Radek Vitek dari Manchester United dalam kesepakatan rekor senilai £14 juta untuk kiper Championship
Boro rampungkan kesepakatan rekor
Middlesbrough secara resmi telah merampungkan transfer Vitek dari United dengan biaya rekor Championship sebesar £14 juta untuk seorang kiper. Kesepakatan itu juga mencakup klausul penjualan kembali 35 persen untuk United, hak penyamaan tawaran, dan opsi pembelian kembali. Vitek memilih pindah secara permanen setelah menghabiskan dua setengah musim terakhir sebagai pemain pinjaman demi mencari kesempatan bermain reguler di tim utama.
- Action Plus
Vitek memuji ambisi klub
Boro mengamankan tanda tangan sang kiper setelah masa peminjamannya yang impresif di Bristol City musim lalu, ketika ia membukukan 134 penyelamatan dan mencegah 8,7 gol yang diperkirakan tepat sasaran.
Terkait kepindahannya ke Riverside Stadium, Vitek mengatakan kepada situs resmi klub: "Rasanya luar biasa bisa berada di sini. Ini adalah tantangan baru bagi saya, dan saya sangat antusias menjadi pemain Boro. Proyek di sini sangat mengesankan, karena Anda bisa melihat dengan jelas ambisi dan ke mana klub ingin melangkah. Saya senang kini menjadi bagian dari itu."
Perombakan musim panas terus berlanjut dengan cepat
Kedatangan Vitek semakin memperkuat skuad Kim Hellberg saat mereka menghadapi tuntutan tanpa henti di Championship musim ini. Kiper asal Ceko itu menjadi rekrutan ketujuh Boro pada bursa transfer musim panas, setelah kedatangan Jeremy Sarmiento, Myles Peart-Harris, Kyle Joseph, Will Lankshear, Sebastian Berhalter, dan Max Arfsten. Jajaran petinggi klub berharap perombakan skuad yang besar ini akan mendorong tim ke persaingan promosi.
- Getty Images Sport
Tantangan promosi menanti di depan
Middlesbrough memulai kampanye domestik mereka dengan catatan positif lewat kemenangan 1-0 atas Wrexham pada putaran pertama Piala EFL, berkat gol tunggal Lankshear. Kedatangan Vitek diperkirakan akan segera meningkatkan kualitas di bawah mistar saat Boro bersiap menghadapi jadwal Championship yang berat. Tugas utama Hellberg kini berfokus pada mengintegrasikan para pemain baru ini demi menjaga konsistensi performa dalam upaya mereka meraih promosi ke Liga Primer.
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