Boro mengamankan tanda tangan sang kiper setelah masa peminjamannya yang impresif di Bristol City musim lalu, ketika ia membukukan 134 penyelamatan dan mencegah 8,7 gol yang diperkirakan tepat sasaran.

Terkait kepindahannya ke Riverside Stadium, Vitek mengatakan kepada situs resmi klub: "Rasanya luar biasa bisa berada di sini. Ini adalah tantangan baru bagi saya, dan saya sangat antusias menjadi pemain Boro. Proyek di sini sangat mengesankan, karena Anda bisa melihat dengan jelas ambisi dan ke mana klub ingin melangkah. Saya senang kini menjadi bagian dari itu."