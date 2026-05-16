Middlesbrough mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait skandal 'spygate' yang mendesak EFL untuk MELARANG Southampton berlaga di final play-off Championship
Boro menuntut agar pemain andalan itu dikeluarkan dari lapangan
Middlesbrough telah membuat dunia sepak bola Inggris dilanda kekacauan dengan secara resmi meminta agar Southampton didiskualifikasi dari pertandingan penentu promosi senilai £200 juta melawan Hull City. Kemarahan ini memuncak setelah seorang analis Saints, William Salt, diduga tertangkap basah sedang merekam secara diam-diam sesi latihan tertutup Boro dari balik sebuah pohon di Rockliffe Park. Setelah kalah dalam pertandingan semifinal dengan agregat 2-1, Middlesbrough kini mengancam akan mengambil tindakan hukum yang tegas jika badan pengatur tidak bertindak. Akibatnya, EFL telah menjatuhkan sanksi kepada klub asal pantai selatan tersebut dan mempercepat proses sidang disiplin independen.
Kelompok dari Teesside menuntut keadilan
Pihak manajemen Riverside mengungkapkan kemarahan yang mendalam terkait dampak kompetitif dari operasi rahasia yang diduga dilakukan di bawah arahan manajer Southampton, Tonda Eckert.
Menuntut hukuman olahraga yang paling berat, Middlesbrough mengatakan: “Perilaku yang dipermasalahkan, yaitu pengamatan dan perekaman sesi latihan kami menjelang pertandingan yang begitu penting, menyentuh inti integritas olahraga dan kompetisi yang adil. Dalam keadaan ini, satu-satunya tanggapan yang tepat adalah sanksi olahraga yang akan mencegah Southampton FC berpartisipasi dalam final play-off EFL Championship.
"Kami tetap berharap bahwa EFL, sebagai regulator, akan mengajukan sanksi tersebut ke Komisi Disiplin guna melindungi integritas permainan, menjaga kepentingan semua klub anggota, dan mencegah upaya apa pun di masa depan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dan melanggar hukum dalam upaya promosi ke Liga Premier.”
Eskalasi hukum terkait sidang
Merasa frustrasi karena dilarang ikut serta dalam proses hukum yang sedang berlangsung, pernyataan klub tersebut menambahkan: “Middlesbrough FC mencatat keputusan Komisi Disiplin yang tidak mengizinkan klub untuk ikut campur dalam proses hukum yang diajukan oleh EFL terhadap Southampton FC.
“Klub menyesalkan hasil tersebut mengingat kami secara langsung terdampak oleh masalah yang sedang dibahas dan memiliki bukti faktual yang relevan terkait peristiwa yang dimaksud serta dampaknya terhadap kompetisi. Klub tetap mempertahankan semua hak hukumnya.”
Penjadwalan di Wembley terancam
Komisi Disiplin Independen akan secara resmi menggelar sidang pada Selasa, 19 Mei, untuk menentukan nasib kedua klub tersebut. EFL telah mengakui bahwa final yang sangat dinantikan pada 23 Mei terancam mengalami gangguan serius, dengan rencana darurat yang mencakup kemungkinan kembalinya Middlesbrough atau penundaan total pertandingan tersebut.
Dengan adanya laporan bahwa seorang pelapor akan mengungkap pelanggaran lebih lanjut, para pendukung yang akan melakukan perjalanan telah diperingatkan untuk menghindari pemesanan akomodasi yang tidak dapat dikembalikan sementara panel independen mengevaluasi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan penuh ketidakpastian ini.