Pihak manajemen Riverside mengungkapkan kemarahan yang mendalam terkait dampak kompetitif dari operasi rahasia yang diduga dilakukan di bawah arahan manajer Southampton, Tonda Eckert.

Menuntut hukuman olahraga yang paling berat, Middlesbrough mengatakan: “Perilaku yang dipermasalahkan, yaitu pengamatan dan perekaman sesi latihan kami menjelang pertandingan yang begitu penting, menyentuh inti integritas olahraga dan kompetisi yang adil. Dalam keadaan ini, satu-satunya tanggapan yang tepat adalah sanksi olahraga yang akan mencegah Southampton FC berpartisipasi dalam final play-off EFL Championship.

"Kami tetap berharap bahwa EFL, sebagai regulator, akan mengajukan sanksi tersebut ke Komisi Disiplin guna melindungi integritas permainan, menjaga kepentingan semua klub anggota, dan mencegah upaya apa pun di masa depan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dan melanggar hukum dalam upaya promosi ke Liga Premier.”