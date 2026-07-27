Micky van de Ven merasa senang dengan 'ambisi baru' Tottenham di bursa transfer setelah musim 2025-26 yang 'tak dapat diterima', sekaligus memuji Roberto De Zerbi yang 'penuh semangat'

Van de Ven telah berbicara secara terbuka mengenai transformasi yang dialami klub selama musim panas ini, dengan menyatakan bahwa investasi yang memecahkan rekor untuk skuad pemain menandakan perubahan mentalitas yang sangat penting. Setelah musim 2025-26 yang kacau, di mana Spurs finis di peringkat ke-17 untuk tahun kedua berturut-turut, pemain berusia 25 tahun ini yakin bahwa keputusan dewan direksi untuk mendukung manajer baru Roberto De Zerbi dengan dana sebesar £237 juta adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh ruang ganti.

"Sungguh bagus bahwa Anda bisa melihat klub telah melakukan beberapa perubahan," kata bek tengah tersebut kepada BBC Sport selama tur pramusim klub di Australia. "Anda bisa melihat klub memiliki ambisi baru. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi para pemain yang telah lama berada di sini. Musim lalu adalah musim yang penuh tekanan, tidak dapat diterima dari pihak kami, jadi melupakan semua itu dan memasuki musim baru dengan semangat baru sangat berarti."







