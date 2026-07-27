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Micky van de Ven merasa senang dengan 'ambisi baru' Tottenham di bursa transfer setelah musim 2025-26 yang 'tak dapat diterima', sekaligus memuji Roberto De Zerbi yang 'penuh semangat'
Perubahan arah yang diperlukan
Van de Ven telah berbicara secara terbuka mengenai transformasi yang dialami klub selama musim panas ini, dengan menyatakan bahwa investasi yang memecahkan rekor untuk skuad pemain menandakan perubahan mentalitas yang sangat penting. Setelah musim 2025-26 yang kacau, di mana Spurs finis di peringkat ke-17 untuk tahun kedua berturut-turut, pemain berusia 25 tahun ini yakin bahwa keputusan dewan direksi untuk mendukung manajer baru Roberto De Zerbi dengan dana sebesar £237 juta adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh ruang ganti.
"Sungguh bagus bahwa Anda bisa melihat klub telah melakukan beberapa perubahan," kata bek tengah tersebut kepada BBC Sport selama tur pramusim klub di Australia. "Anda bisa melihat klub memiliki ambisi baru. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi para pemain yang telah lama berada di sini. Musim lalu adalah musim yang penuh tekanan, tidak dapat diterima dari pihak kami, jadi melupakan semua itu dan memasuki musim baru dengan semangat baru sangat berarti."
- (C)Getty Images
Revolusi taktis De Zerbi
Penunjukan De Zerbi pada akhir Maret menandai perubahan signifikan dari pendekatan pragmatis para pendahulunya. De Zerbi telah mulai menanamkan filosofi permainan yang lebih terbuka dan berorientasi pada penguasaan bola. Van de Ven sangat antusias dengan pergeseran taktis ini, sambil mencatat bahwa kehadiran pelatih asal Italia tersebut telah membangkitkan semangat sekelompok pemain yang kepercayaan dirinya sempat sangat tergerus selama perjuangan menghindari degradasi.
"Ini akan berbeda dibandingkan dengan manajer yang kami miliki musim lalu," jelas Van de Ven. "Menurut saya, permainan akan lebih banyak menguasai bola, lebih berfokus pada permainan sepak bola. Saya rasa ini juga akan lebih menyenangkan untuk ditonton karena kami akan memainkan sepak bola menyerang. Anda bisa melihat bahwa dia [De Zerbi] telah membawa banyak semangat ke dalam tim kami, baik dari segi mentalitas maupun semangat di lapangan. Itu adalah sesuatu yang kami butuhkan karena semua orang sedang sedikit lesu. Dia membawa banyak energi positif dan, sejak pramusim, kami benar-benar memiliki waktu untuk mengadopsi gaya sepak bolanya ke dalam tim. Itu sungguh menyenangkan."
Transaksi transfer yang memecahkan rekor
Spurs telah mendukung visi De Zerbi dengan dukungan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga memecahkan rekor transfer mereka dua kali dalam waktu hanya 48 jam. Kedatangan Mateus Fernandes dari West Ham seharga £85 juta dengan cepat tergeser oleh perekrutan sensasional Sandro Tonali dari Newcastle United senilai £100 juta. Penambahan pemain bintang ini dilengkapi dengan perekrutan bek Belanda Jan Paul van Hecke dari Brighton seharga £52 juta, serta trio pemain bebas berpengalaman yaitu Andrew Robertson, Marcos Senesi, dan Martin Dubravka.
Van de Ven yakin kualitas para pemain baru ini telah meningkatkan suasana selama tur mereka di Sydney. "Sejujurnya, suasana tim sangat baik," tambah sang bek. "Saya sangat menikmati bekerja sama dengannya [De Zerbi]. Itulah yang telah kami lakukan selama pramusim ini, dan para pemain baru yang bergabung juga luar biasa. Mereka telah beradaptasi dengan baik ke dalam tim."
- Getty Images Sport
Menatap kampanye baru
Dengan fondasi yang telah dibangun selama pramusim dan skuad yang telah diperbarui di bawah kendalinya, De Zerbi kini dihadapkan pada tantangan untuk mengubah optimisme ini menjadi poin di Liga Premier. Manajer tersebut telah mengeluarkan peringatan tegas bahwa setiap pemain yang tidak puas dengan arah baru ini harus mencari jalan keluar dari klub. Bagi Van de Ven dan inti tim, fokus mereka kini sepenuhnya tertuju pada mewujudkan visi yang menjanjikan hasil dan hiburan. Tottenham saat ini sedang menjalani tur pramusim di Oseania. Setelah mengalahkan Auckland FC di Selandia Baru, mereka dijadwalkan menghadapi Sydney FC pada hari Rabu mendatang.
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