Pemain berusia 25 tahun yang lincah ini, yang terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, bergabung dengan Spurs dari Wolfsburg pada musim panas 2023. Ia kini semakin mendekati angka 100 penampilan kompetitif bersama klub raksasa Liga Premier di semua ajang.

Kesuksesan di Liga Europa telah dinikmati, sementara juga tampil di kompetisi Liga Champions, namun finis di peringkat ke-17 secara berturut-turut telah menyeret Tottenham ke dalam pertarungan degradasi yang tak banyak orang duga.

Dengan sulitnya mencapai kemajuan secara kolektif, pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul mengenai berapa lama para bintang akan bertahan. Ambisi pribadi perlu dipertimbangkan dalam persamaan ketika menyangkut keputusan besar dalam karier.

Van de Ven tidak akan kekurangan peminat jika ia memutuskan untuk hengkang. Ia adalah pemain yang telah terbukti di level tertinggi dan memiliki kualitas yang jelas menarik bagi tim-tim papan atas di seluruh Eropa.