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Micky van de Ven bisa 'meningkatkan levelnya' dan menjadi 'salah satu yang terbaik di dunia', tapi apakah ia perlu pindah klub untuk mencapai hal itu? Mantan bek Tottenham memberikan saran soal transfer
Van de Ven, yang menjadi andalan Spurs, sedang mengalami kesulitan
Pemain berusia 25 tahun yang lincah ini, yang terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, bergabung dengan Spurs dari Wolfsburg pada musim panas 2023. Ia kini semakin mendekati angka 100 penampilan kompetitif bersama klub raksasa Liga Premier di semua ajang.
Kesuksesan di Liga Europa telah dinikmati, sementara juga tampil di kompetisi Liga Champions, namun finis di peringkat ke-17 secara berturut-turut telah menyeret Tottenham ke dalam pertarungan degradasi yang tak banyak orang duga.
Dengan sulitnya mencapai kemajuan secara kolektif, pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul mengenai berapa lama para bintang akan bertahan. Ambisi pribadi perlu dipertimbangkan dalam persamaan ketika menyangkut keputusan besar dalam karier.
Van de Ven tidak akan kekurangan peminat jika ia memutuskan untuk hengkang. Ia adalah pemain yang telah terbukti di level tertinggi dan memiliki kualitas yang jelas menarik bagi tim-tim papan atas di seluruh Eropa.
- Getty Images
Bisakah Van de Ven menjadi bek tengah terbaik di dunia?
Meskipun Spurs kesulitan untuk menyamai standar tersebut, nilai pasar Van de Ven terus meningkat. Ketika ditanya apakah pemain asal Belanda ini bisa menjadi bek tengah paling lengkap di dunia, mantan bintang Tottenham Alderweireld - yang berbicara atas nama BOYLE Sports - mengatakan kepada GOAL: “Ya, [Van de Ven] memiliki satu kelebihan besar dan semua orang tentu saja membicarakan kecepatannya, tetapi itu benar karena dia bisa bertahan dalam situasi 1 lawan 1 dengan banyak ruang di belakangnya, jadi dia bagus.
“Saya pikir dia memiliki mentalitas yang tepat. Tentu saja, tidak mudah ketika seluruh tim tidak bermain baik untuk mencapai level yang sama karena dia ingin membantu dan sebagainya. Saya tidak berpikir dia memiliki musim terbaik karena klubnya, tapi saya yakin dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia.
“Tentu saja, dia juga perlu meningkatkan levelnya, tapi terkadang itu bagian dari tim. Dia memiliki atribut untuk menjadi sangat, sangat baik. Dia masih belum terlalu tua, jadi dia bisa berkembang dan semoga dia ingin tetap di klub dan mengembangkan dirinya di sana.”
Apakah Van de Ven yang dikaitkan dengan Liverpool perlu pindah klub pada tahun 2026?
Van de Van santer dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool, mengingat The Reds baru saja kehilangan Ibrahima Konate yang hengkang dari Anfield sebagai pemain bebas transfer, sementara kapten klub Virgil van Dijk akan genap berusia 35 tahun pada bulan Juli. Mereka membutuhkan tambahan pemain baik untuk saat ini maupun untuk masa depan jangka panjang.
Tawaran besar dari Merseyside akan menguji tekad Spurs dalam mempertahankan aset berharga mereka di lingkungan saat ini. Mereka perlu meyakinkan para pemain yang mempertimbangkan perubahan suasana bahwa kebangkitan nasib bisa terwujud setelah dua musim yang mengecewakan.
Ditanya apakah Van de Ven bisa mencapai targetnya di London, atau apakah pindah ke Liverpool akan memberikan bantuan yang lebih besar di sana, mantan pemain internasional Belgia Alderweireld menambahkan: “Saya pikir, ya, sekarang Anda memiliki manajer baru. Saya pikir kalian harus memberinya waktu untuk membangun tim. Spurs adalah klub yang luar biasa, stadionnya, lapangan latihannya, hal-hal seperti itu. Jadi jika kalian bisa meraih hasil yang baik, saya yakin kalian akan menikmati bermain di Spurs dan meraih prestasi besar di sana.
“Jadi ya, menurut saya tetap di sana bukanlah pilihan yang buruk baginya, pasti. Tentu saja, itu adalah musim yang dramatis, tapi sekali lagi ini adalah musim baru yang dimulai dan semoga Spurs bisa kembali meraih kemenangan dengan cepat.”
- BOYLE Sports
De Zerbi berharap bisa membawa perubahan nasib bagi Tottenham
Roberto De Zerbi kini memegang kendali sebagai manajer di Tottenham, setelah berhasil menyelamatkan tim tersebut dari degradasi di Liga Premier musim 2025-26. Ia telah mengembalikan semangat juang tim, dengan Spurs menunjukkan bahwa mereka mampu berjuang habis-habisan saat dibutuhkan.
Van de Ven akan memainkan peran penting dalam upaya meraih poin-poin berharga jika ia dapat dibujuk untuk menghormati kontraknya yang akan berakhir pada 2029. Ia dapat membantu membangkitkan raksasa yang tertidur, dengan kualitas perjuangannya yang kini sangat krusial untuk tujuan tersebut.
Toby Alderweireld berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan BOYLE Sports 2 Goals Ahead. Penawaran pembayaran awal ini memungkinkan penggemar untuk mendukung sebuah tim, dan jika tim tersebut unggul 2 gol pada titik mana pun selama pertandingan 90 menit (misalnya 2-0, 3-1, 4-2), BOYLE Sports akan segera membayar taruhan sebagai pemenang, terlepas dari hasil akhir. Kunjungi BOYLE Sports untuk informasi lebih lanjut.