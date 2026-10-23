Rampulla melanjutkan: "Spalletti? Sulit memahami apa yang ingin ia lakukan. Celik dan Gonzalez kembali cedera? Ada musim ketika jumlah cedera lebih banyak, ada pula ketika lebih sedikit. Tahun ini, kita harus lebih siap menghadapi situasi sulit dan menunggu masa ini berlalu. Saya rasa masalahnya ada pada persiapan, karena mereka bermain hampir langsung setelah masa persiapan itu".