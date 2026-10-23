Michelangelo Rampulla, mantan kiper Juventus antara 1992 dan 2002, berbicara tentang kondisi terkini Juventus dalam program Maracanà di Tmw Radio: "Juventus saat ini kekurangan ketenangan dan lini tengah yang mampu membendung serangan. Pada awal musim, lini tengah lebih mampu membendung serangan sehingga lini pertahanan diuntungkan. Kini, cedera dan faktor lainnya membuat tim rentan terhadap serangan balik lawan."
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Michelangelo Rampulla: "Juventus, sulit memahami apa yang ingin dilakukan Spalletti. Soal cedera? Saya rasa masalahnya ada pada persiapan fisik."
Rampulla melanjutkan: "Spalletti? Sulit memahami apa yang ingin ia lakukan. Celik dan Gonzalez kembali cedera? Ada musim ketika jumlah cedera lebih banyak, ada pula ketika lebih sedikit. Tahun ini, kita harus lebih siap menghadapi situasi sulit dan menunggu masa ini berlalu. Saya rasa masalahnya ada pada persiapan, karena mereka bermain hampir langsung setelah masa persiapan itu".
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