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RampullaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Michelangelo Rampulla: "Juventus, sulit memahami apa yang ingin dilakukan Spalletti. Soal cedera? Saya rasa masalahnya ada pada persiapan fisik."

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Mantan kiper Juventus angkat bicara soal krisis yang tengah dialami klub tersebut.

Michelangelo Rampulla, mantan kiper Juventus antara 1992 dan 2002, berbicara tentang kondisi terkini Juventus dalam program Maracanà di Tmw Radio: "Juventus saat ini kekurangan ketenangan dan lini tengah yang mampu membendung serangan. Pada awal musim, lini tengah lebih mampu membendung serangan sehingga lini pertahanan diuntungkan. Kini, cedera dan faktor lainnya membuat tim rentan terhadap serangan balik lawan."

  • Rampulla melanjutkan: "Spalletti? Sulit memahami apa yang ingin ia lakukan. Celik dan Gonzalez kembali cedera? Ada musim ketika jumlah cedera lebih banyak, ada pula ketika lebih sedikit. Tahun ini, kita harus lebih siap menghadapi situasi sulit dan menunggu masa ini berlalu. Saya rasa masalahnya ada pada persiapan, karena mereka bermain hampir langsung setelah masa persiapan itu".

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