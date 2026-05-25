Michail Antonio menyalahkan Graham Potter setelah West Ham terdegradasi dengan sindiran bahwa "dia tidak memahami budaya"
Potter gagal memahami 'budaya' Hammers
Dalam wawancara yang jujur dengan The i Paper setelah West Ham terdegradasi dari kasta tertinggi, Antonio tidak segan-segan memberikan penilaiannya mengenai di mana letak kesalahannya. Penyerang yang meninggalkan klub pada Juni 2025 setelah mengalami kecelakaan mobil yang mengubah hidupnya itu, secara langsung menuding pendekatan manajerial Potter sebagai pemicu kemerosotan drastis klub dari juara Conference League menjadi tim yang terdegradasi.
“Saya merasa Graham Potter datang dan mencoba mengubah terlalu banyak hal,” jelas Antonio. “Sebagai manajer, Anda harus datang dan memahami budaya klub. Dan saya merasa dia tidak melakukannya. Dia datang, lalu menyingkirkan semua pemain senior: saya, Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez – kapten timnas Meksiko.”
Memimpin tim ke dalam kekosongan
Antonio sangat kritis terhadap keluhan terbuka Potter mengenai kurangnya kepemimpinan di ruang ganti, dengan berargumen bahwa justru sang manajerlah yang telah menyingkirkan para pemain senior sejak awal. Pemain internasional Jamaika itu menyarankan bahwa skuad berada dalam "keadaan yang buruk" bahkan sebelum musim 2025-26 benar-benar bergulir akibat perubahan taktik dan susunan pemain tersebut.
Potter akhirnya dipecat pada akhir September 2025 setelah hanya memenangkan enam dari 25 pertandingan yang dipimpinnya, dan penggantinya, Nuno Espirito Santo, pada akhirnya tidak mampu membalikkan nasib The Hammers setelah itu.
Antonio mengungkapkan kekecewaannya dengan jelas: “Lalu, dalam tiga atau empat minggu setelah menyingkirkan para pemain itu dan musim dimulai, hal pertama yang dia katakan adalah, ‘Kami tidak punya pemimpin di ruang ganti.’ Bagaimana bisa kamu mengatakan tidak ada pemimpin di ruang ganti jika kamu menyingkirkan semua pemimpin? Jadi, menurutku, Graham Potter lah yang sebenarnya menempatkan tim dalam kondisi buruk.
“Saya berpikir, jika mereka terdegradasi, itu satu-satunya cara klub akan merasakannya, pemiliknya akan merasakannya. Tapi sekarang setelah saya melepaskan semua frustrasi dan kemarahan, saya sebenarnya merasa kasihan pada para pemain. Saya sebenarnya ingin klub ini sukses sekarang – sebelumnya saya hanya marah pada segalanya.”
Hubungan yang tegang dengan Karren Brady
Penyerang tersebut juga buka-bukaan mengenai kepergiannya dari klub, menceritakan bagaimana hubungannya dengan wakil ketua Karren Brady memburuk selama negosiasi kontrak setelah kecelakaan mobil yang dialaminya. Meskipun awalnya ia memuji dukungan pribadi yang diberikan Brady, sisi bisnis dari hubungan tersebut menjadi "kejam" ketika ia ditawari kontrak senilai hanya £5.000 per minggu tanpa peluang untuk kembali ke tim utama.
Mengingat percakapan tersebut, Antonio berkata: “Jika Anda akan memberi saya kontrak dan saya tidak bisa bermain untuk tim utama, setidaknya berikan saya kontrak yang nilainya lebih tinggi daripada yang diterima para pemain U-21. Tanggapannya adalah, ‘Yah, mereka tidak patah kaki akibat kecelakaan mobil yang parah. Kami tidak tahu apa hasilnya nanti’. Saya hanya berkata, ‘Baiklah’. Terima kasih banyak.”
Kehidupan di Qatar dan menghadapi serangan roket
Kini bermain untuk klub Qatar Al-Sailiya, babak baru dalam karier Antonio sama sekali tidak berjalan tenang. Kedatangannya di Timur Tengah bertepatan dengan meningkatnya konflik regional, yang membuatnya mengalami beberapa kejadian menakutkan selama hari-hari pertamanya di negara tersebut.
Menggambarkan situasi dari kamarnya di hotel, Antonio berkata: "Pada hari pertama, bom-bom terus menghujani, itu menakutkan. Saya melihat ke luar jendela dan melihat api dari roket yang melintas di depan jendela hotel saya. Hotel itu bergetar. Tapi selain itu, semuanya baik-baik saja."