Michail Antonio menyalahkan Graham Potter setelah West Ham terdegradasi dengan sindiran bahwa "dia tidak memahami budaya"

Antonio sangat kritis terhadap keluhan terbuka Potter mengenai kurangnya kepemimpinan di ruang ganti, dengan berargumen bahwa justru sang manajerlah yang telah menyingkirkan para pemain senior sejak awal. Pemain internasional Jamaika itu menyarankan bahwa skuad berada dalam "keadaan yang buruk" bahkan sebelum musim 2025-26 benar-benar bergulir akibat perubahan taktik dan susunan pemain tersebut.

Potter akhirnya dipecat pada akhir September 2025 setelah hanya memenangkan enam dari 25 pertandingan yang dipimpinnya, dan penggantinya, Nuno Espirito Santo, pada akhirnya tidak mampu membalikkan nasib The Hammers setelah itu.

Antonio mengungkapkan kekecewaannya dengan jelas: “Lalu, dalam tiga atau empat minggu setelah menyingkirkan para pemain itu dan musim dimulai, hal pertama yang dia katakan adalah, ‘Kami tidak punya pemimpin di ruang ganti.’ Bagaimana bisa kamu mengatakan tidak ada pemimpin di ruang ganti jika kamu menyingkirkan semua pemimpin? Jadi, menurutku, Graham Potter lah yang sebenarnya menempatkan tim dalam kondisi buruk.

“Saya berpikir, jika mereka terdegradasi, itu satu-satunya cara klub akan merasakannya, pemiliknya akan merasakannya. Tapi sekarang setelah saya melepaskan semua frustrasi dan kemarahan, saya sebenarnya merasa kasihan pada para pemain. Saya sebenarnya ingin klub ini sukses sekarang – sebelumnya saya hanya marah pada segalanya.”