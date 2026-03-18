Michail Antonio mengungkapkan rasa 'kecewa' dan menyalahkan Graham Potter atas kepergiannya dari West Ham, setelah 10 tahun berkarier di klub tersebut berakhir akibat kecelakaan mobil yang mengerikan

Penyerang veteran itu tidak menyembunyikan perasaannya terkait bagaimana karier panjangnya di London Stadium berakhir. Setelah menjadi pencetak gol andalan selama satu dekade, ia mengharapkan loyalitas yang lebih besar dari pihak manajemen pasca kecelakaan mengerikan yang dialaminya. Ia menyatakan: "Saya sangat kecewa. Sejujurnya, saya merasa, setelah berada di klub selama 10 tahun, menjadi salah satu pemain utama mereka selama 10 tahun, bermain hingga hari saya mengalami kecelakaan mobil, dan menjadi starter di sebagian besar pertandingan hingga hari itu, saya kira mereka akan memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri setelahnya dan menawarkan kontrak kepada saya. Tapi pada akhirnya, sepak bola adalah bisnis, dan mereka merasa sudah siap untuk melepas saya, begitulah adanya, jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan dan saya pun demikian."