Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michail Antonio mengungkapkan rasa 'kecewa' dan menyalahkan Graham Potter atas kepergiannya dari West Ham, setelah 10 tahun berkarier di klub tersebut berakhir akibat kecelakaan mobil yang mengerikan
Masalah cedera dan kepindahan ke Qatar
Dalam wawancara eksklusif dengan talkSPORT, Antonio menceritakan perjalanan beratnya selama dua tahun terakhir. Setelah kecelakaan yang sangat parah itu, pemain berusia 35 tahun ini dilepas oleh klub London tersebut pada Juli tahun lalu. Meskipun berusaha memulihkan kebugaran fisiknya dengan tampil dua kali di Liga Premier 2, kegagalan transfer ke Leicester City dan Charlton Athletic akibat cedera otot paha belakang mengakhiri harapannya untuk tetap bermain di Inggris. Akibatnya, sang penyerang pindah ke Liga Bintang pada Maret tahun ini, bergabung dengan Al-Sailiya melalui kontrak jangka pendek untuk menghidupkan kembali karier bermainnya.
Kegagalan West Ham menimbulkan kekecewaan yang mendalam
Penyerang veteran itu tidak menyembunyikan perasaannya terkait bagaimana karier panjangnya di London Stadium berakhir. Setelah menjadi pencetak gol andalan selama satu dekade, ia mengharapkan loyalitas yang lebih besar dari pihak manajemen pasca kecelakaan mengerikan yang dialaminya. Ia menyatakan: "Saya sangat kecewa. Sejujurnya, saya merasa, setelah berada di klub selama 10 tahun, menjadi salah satu pemain utama mereka selama 10 tahun, bermain hingga hari saya mengalami kecelakaan mobil, dan menjadi starter di sebagian besar pertandingan hingga hari itu, saya kira mereka akan memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri setelahnya dan menawarkan kontrak kepada saya. Tapi pada akhirnya, sepak bola adalah bisnis, dan mereka merasa sudah siap untuk melepas saya, begitulah adanya, jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan dan saya pun demikian."
Menyalahkan Potter atas perombakan ruang ganti
Saat membahas faktor pendorong di balik kepergiannya, pemain internasional Jamaika itu dengan tegas menuding mantan manajer Graham Potter. Ia meyakini kepergiannya merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyingkirkan tokoh-tokoh berpengaruh dari ruang ganti. Ia mengungkapkan: "Saya merasa hal ini terutama didorong oleh Graham Potter; saya merasa dia hanya berusaha menyingkirkan rezim lama... dia menyingkirkan banyak pemain senior seperti saya, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez, para pemain yang memiliki kendali lebih besar di ruang ganti. Semakin banyak pemimpin dalam kelompok itu yang dipindahkan... Saya merasa dia tidak ingin ada orang yang memiliki pengaruh di ruang ganti berada di sana, jadi siapa pun yang dia punya kesempatan untuk disingkirkan, dia lakukan."
Menjaga peluang untuk kembali ke Liga Premier
Meskipun usianya sudah tidak muda lagi dan kondisi fisiknya terganggu akibat cedera-cedera yang baru-baru ini dialaminya, ia menolak untuk menutup kemungkinan kembalinya yang sensasional ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ia menegaskan bahwa kecepatan, kekuatan, dan naluri mencetak golnya tetap utuh. Menyebut minat sebelumnya dari Brentford, ia yakin masih memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk sepak bola level atas. Untuk saat ini, fokus utamanya adalah membuktikan kebugarannya dan menikmati permainan lagi, bersyukur bahwa kariernya tidak berakhir pada malam naas itu di tahun 2024, sambil menunggu untuk melihat opsi apa yang mungkin dibawa oleh jendela transfer musim panas.
Iklan