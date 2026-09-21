Getty Images Sport
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Michael Owen menyebut Marcus Rashford yang berwajah muram sebagai titik lemah Manchester United setelah hasil imbang melawan Fulham
Kesulitan saat kembali ke Old Trafford
Setelah bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada hari Minggu, mantan striker Michael Owen, berbicara di Premier League Productions, menyuarakan kekhawatiran serius terkait Marcus Rashford. Setelah kembali dari masa peminjaman di Aston Villa dan Barcelona, Rashford telah menjadi starter dalam empat dari lima pertandingan Premier League Manchester United, tetapi belum mencatatkan gol atau assist dalam lebih dari 400 menit bermain.
Owen menyoroti kekecewaannya terhadap bahasa tubuh sang penyerang. "Di sisi kiri, Marcus Rashford mungkin menjadi yang paling minim kontribusi di antara para penyerang itu," kata Owen. "Hari ini dia kembali tampak pasif dari bahasa tubuhnya, hanya wajah muram. Dia sama sekali tidak terlihat menikmati sepak bolanya, dan itu menjadi frustrasi yang terus-menerus dengan Marcus."
- Getty Images Sport
Mempertanyakan mentalitas Rashford
Owen mempertanyakan apa yang mungkin memengaruhi sang penyerang, seraya menyoroti bahwa ia memiliki atribut yang luar biasa tetapi kurang konsisten. "Memang terlihat seperti beban seluruh dunia ada di pundaknya dan Anda jadi berpikir bagaimana? Kenapa? Dia menjalani mimpi semua orang. Pasti ada sesuatu di balik layar yang membuatnya terlihat seolah dia tidak menikmati sepak bolanya saat ini," lanjut Owen.
Ia juga menyinggung masa bermainnya di Spanyol, dengan menambahkan: "Kesempatan terakhir adalah Barcelona. Saya tidak percaya keberuntungannya bisa mendapatkan tim seperti Barcelona. Dia tampil cukup baik di sana, tetapi tidak cukup baik bagi mereka untuk mempertahankannya dan kemudian mereka akhirnya menghabiskan banyak uang untuk menggantikannya dengan membeli Anthony Gordon. Jadi, semuanya tidak sempurna. Semuanya tidak indah meski ada narasi apa pun yang dibangun orang soal itu."
Titik lemah di lini serang
Dengan persaingan untuk tempat di tim inti yang semakin meningkat, Owen meyakini Rashford kini menjadi pemain yang paling rentan di lini depan Manchester United. Owen menjelaskan: "Lalu dia kembali ke Manchester United. Dia tampil oke, tetapi hanya sebatas oke. Dan dia mungkin perlu tampil sedikit lebih baik di trisula depan itu karena posisinya di lini serang adalah yang paling rentan. Ada tuntutan agar Benjamin Sesko kembali masuk dan menjadi starter, tentu saja jika cederanya memungkinkan. Tetapi jika itu terjadi, Cunha akan bermain di kiri dan Rashford akan menjadi titik terlemah dalam serangan itu untuk saat ini."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Rashford?
Rashford kini harus fokus pada pemulihannya setelah mengalami masalah pada pinggul yang memaksanya meninggalkan lapangan pada babak kedua di Craven Cottage. Cedera tersebut berarti ia akan absen dalam laga-laga Nations League mendatang untuk Inggris melawan Spanyol, Ceko, dan Kroasia dalam tiga pekan ke depan. Manchester United harus menemukan cara untuk membangkitkan kembali performanya ketika ia akhirnya kembali sepenuhnya fit.
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