Michael Owen menyebut Marcus Rashford yang berwajah muram sebagai titik lemah Manchester United setelah hasil imbang melawan Fulham

Owen mempertanyakan apa yang mungkin memengaruhi sang penyerang, seraya menyoroti bahwa ia memiliki atribut yang luar biasa tetapi kurang konsisten. "Memang terlihat seperti beban seluruh dunia ada di pundaknya dan Anda jadi berpikir bagaimana? Kenapa? Dia menjalani mimpi semua orang. Pasti ada sesuatu di balik layar yang membuatnya terlihat seolah dia tidak menikmati sepak bolanya saat ini," lanjut Owen.

Ia juga menyinggung masa bermainnya di Spanyol, dengan menambahkan: "Kesempatan terakhir adalah Barcelona. Saya tidak percaya keberuntungannya bisa mendapatkan tim seperti Barcelona. Dia tampil cukup baik di sana, tetapi tidak cukup baik bagi mereka untuk mempertahankannya dan kemudian mereka akhirnya menghabiskan banyak uang untuk menggantikannya dengan membeli Anthony Gordon. Jadi, semuanya tidak sempurna. Semuanya tidak indah meski ada narasi apa pun yang dibangun orang soal itu."