Michael Owen menyebut dua bintang dari 'Generasi Emas' yang dapat memperkuat skuad Inggris tahun 2026 & membahas apakah Harry Kane atau Declan Rice mampu menggantikan posisi Wayne Rooney dan Steven Gerrard

Di sisi lain perdebatan itu, adakah pemain dalam skuad Inggris saat ini yang akan masuk ke dalam starting XI jika kita bisa kembali ke masa 2002–2006? Owen menambahkan: “Sulit untuk dikatakan. Sepak bola terus berubah. Perubahannya cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Siapa yang akan masuk? Jelas Harry Kane, Anda bisa memilih sendiri. Apakah Anda lebih suka Wayne Rooney? Apakah Anda lebih suka Harry Kane? Anda harus memberikan perhatian besar pada Harry. Declan Rice, saya kira Anda harus mencari posisi untuknya, dan itu sebenarnya mungkin memaksa apa yang menurut saya seharusnya kita lakukan sejak awal: memainkan tiga gelandang tengah. Anda bisa memilih Declan Rice, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard—Anda bisa memilih tiga dari empat pemain itu.

“Siapa lagi yang ada? Saya pikir ada pemain di sisi kiri. Kami selalu memiliki campuran pemain, kami tidak pernah benar-benar memiliki sisi kiri yang tetap, dan mungkin Joe Cole adalah yang paling konsisten di posisi itu. Tapi kami mencoba beberapa orang — menempatkan Paul Scholes di sana, kami punya Nick Barmby, Stewart Downing, dan sejenisnya. Kami punya beberapa pemain. Mungkin satu di sisi kiri.

“Tapi secara umum, tidak ada bek tengah yang bisa mengungguli bek kami saat itu. Mungkin Jordan Pickford. Kami tidak pernah benar-benar memiliki kiper tetap, saya kira. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih baik dari Ashley Cole. Tidak ada yang lebih baik dari Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell. Tidak ada.

“Apakah ada yang lebih baik dari Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney, atau David Beckham? Mungkin tidak. Mungkin ada tiga atau empat yang bisa diperdebatkan. Cukup sulit untuk mengatakan.”