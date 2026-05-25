Michael Owen menyebut dua bintang dari 'Generasi Emas' yang dapat memperkuat skuad Inggris tahun 2026 & membahas apakah Harry Kane atau Declan Rice mampu menggantikan posisi Wayne Rooney dan Steven Gerrard
Beckham, Owen, Gerrard, dan Ferdinand tidak berhasil meraih gelar internasional
Pada awal abad ke-21, setelah Owen muncul di panggung internasional sebagai pemain berbakat luar biasa berusia 18 tahun pada tahun 1998, Inggris memiliki skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia.
Dipimpin oleh ikon Manchester United, David Beckham, para pemain seperti Gerrard, Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Gary Neville, dan Paul Scholes diharapkan dapat membantu The Three Lions meraih gelar besar yang telah lama dinantikan.
Pelatih kepala Sven-Goran Eriksson gagal mengubah potensi tersebut menjadi sesuatu yang lebih nyata, dengan kekalahan menyakitkan yang dialami di kompetisi Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, dan puasa gelar kini telah mencapai angka 60 tahun.
Bintang-bintang 'Generasi Emas' mana yang akan memperkuat timnas Inggris pada tahun 2026?
Upaya lain untuk memutus tren tersebut akan segera dimulai, di tanah Amerika Utara, tetapi siapa dari era ‘Emas’ yang akan memberikan dampak terbesar jika kolaborasi lintas generasi dapat diwujudkan?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker Inggris yang kini menjadi duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online Casino.org, ia mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang bagus. Kekhawatiran terbesar saya adalah kerentanan kami di lini belakang. Saya pikir kami cukup bagus di area serangan. Namun, jika Anda memiliki pemain sekelas Steven Gerrard, Anda harus menemukan tempat untuknya.
“Saya mungkin akan mengatakan seseorang seperti Rio Ferdinand dan Steven Gerrard mungkin adalah dua orang itu. Wayne Rooney adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa, tapi kami sudah cukup kuat di posisi itu. Jadi untuk memperkuat tim, saya mungkin akan mengatakan Rio dan Gerrard.”
Apakah Kane dan Rice akan masuk ke dalam skuad Inggris yang dipenuhi bintang-bintang di masa lalu?
Di sisi lain perdebatan itu, adakah pemain dalam skuad Inggris saat ini yang akan masuk ke dalam starting XI jika kita bisa kembali ke masa 2002–2006? Owen menambahkan: “Sulit untuk dikatakan. Sepak bola terus berubah. Perubahannya cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Siapa yang akan masuk? Jelas Harry Kane, Anda bisa memilih sendiri. Apakah Anda lebih suka Wayne Rooney? Apakah Anda lebih suka Harry Kane? Anda harus memberikan perhatian besar pada Harry. Declan Rice, saya kira Anda harus mencari posisi untuknya, dan itu sebenarnya mungkin memaksa apa yang menurut saya seharusnya kita lakukan sejak awal: memainkan tiga gelandang tengah. Anda bisa memilih Declan Rice, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard—Anda bisa memilih tiga dari empat pemain itu.
“Siapa lagi yang ada? Saya pikir ada pemain di sisi kiri. Kami selalu memiliki campuran pemain, kami tidak pernah benar-benar memiliki sisi kiri yang tetap, dan mungkin Joe Cole adalah yang paling konsisten di posisi itu. Tapi kami mencoba beberapa orang — menempatkan Paul Scholes di sana, kami punya Nick Barmby, Stewart Downing, dan sejenisnya. Kami punya beberapa pemain. Mungkin satu di sisi kiri.
“Tapi secara umum, tidak ada bek tengah yang bisa mengungguli bek kami saat itu. Mungkin Jordan Pickford. Kami tidak pernah benar-benar memiliki kiper tetap, saya kira. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih baik dari Ashley Cole. Tidak ada yang lebih baik dari Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell. Tidak ada.
“Apakah ada yang lebih baik dari Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney, atau David Beckham? Mungkin tidak. Mungkin ada tiga atau empat yang bisa diperdebatkan. Cukup sulit untuk mengatakan.”
Skuad Inggris: Tuchel membuat banyak orang terkejut dengan pilihan pemainnya untuk Piala Dunia 2026
Thomas Tuchel telah mengumumkan skuad Piala Dunia 2026-nya, dengan beberapa keputusan mengejutkan yang mengundang reaksi. Nama-nama seperti Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, Trent Alexander-Arnold, dan Adam Wharton semuanya tidak masuk dalam daftar.
Skuad Inggris mungkin tidak lagi dipenuhi pemain-pemain elit seperti dulu, tetapi mereka masih bisa melampaui apa yang telah dicapai oleh 'Generasi Emas' - dengan Gareth Southgate yang telah membawa tim ini ke semifinal Piala Dunia dan final Euro sebelum menyerahkan tongkat kepelatihan Three Lions kepada seorang ahli taktik asal Jerman yang telah menikmati kejayaan di liga domestik dan Liga Champions selama karier kepelatihannya yang cemerlang hingga saat ini.