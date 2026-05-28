Gyokeres bergabung dengan Arsenal musim panas lalu melalui transfer senilai £64 juta dari Sporting CP yang menjadi sorotan, dan secara statistik, catatan 21 gol dalam 54 penampilannya menunjukkan transisi yang sukses ke sepak bola Inggris. Namun, meski membantu klub meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, pemain internasional Swedia ini tak luput dari kritik terkait batas kemampuan teknisnya dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh dalam laga-laga besar di kalender kompetisi.

Mantan striker Liverpool dan Manchester United, Owen, percaya bahwa petinggi Arsenal sudah mencari pemain lain, yang mengisyaratkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu mungkin hanya solusi sementara, bukan pemain inti jangka panjang. Owen mengatakan kepada Premier League Productions: "Mereka telah memenangkannya dengan bermain seperti ini saat ini; bukan berarti mereka akan seperti ini selamanya. Arsenal ingin sekali menemukan penyerang tengah lain – mereka sebenarnya tidak puas dengan Gyokeres. Mereka tidak puas dengan beberapa posisi."