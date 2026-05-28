Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Owen mengklaim Arsenal 'tidak puas' dengan Viktor Gyokeres sambil memprediksi adanya perubahan taktik untuk musim 2026-27
- Getty
Owen mempertanyakan masa depan jangka panjang Gyokeres
Gyokeres bergabung dengan Arsenal musim panas lalu melalui transfer senilai £64 juta dari Sporting CP yang menjadi sorotan, dan secara statistik, catatan 21 gol dalam 54 penampilannya menunjukkan transisi yang sukses ke sepak bola Inggris. Namun, meski membantu klub meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, pemain internasional Swedia ini tak luput dari kritik terkait batas kemampuan teknisnya dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh dalam laga-laga besar di kalender kompetisi.
Mantan striker Liverpool dan Manchester United, Owen, percaya bahwa petinggi Arsenal sudah mencari pemain lain, yang mengisyaratkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu mungkin hanya solusi sementara, bukan pemain inti jangka panjang. Owen mengatakan kepada Premier League Productions: "Mereka telah memenangkannya dengan bermain seperti ini saat ini; bukan berarti mereka akan seperti ini selamanya. Arsenal ingin sekali menemukan penyerang tengah lain – mereka sebenarnya tidak puas dengan Gyokeres. Mereka tidak puas dengan beberapa posisi."
- AFP
Pencarian calon penerus yang berkualitas dunia
Standar bagi seorang penyerang Arsenal tetap sangat tinggi, dengan bayang-bayang para legenda yang masih membayangi skuad saat ini. Owen berpendapat bahwa jika ada talenta kelas atas yang benar-benar tersedia di bursa transfer, Mikel Arteta dan tim perekrutan klub tidak akan ragu untuk langsung mengambil keputusan atas kesepakatan yang bisa membuat Gyokeres terpinggirkan ke bangku cadangan atau bahkan dilepas sama sekali.
Membandingkan situasi saat ini dengan era keemasan klub, Owen menambahkan: "Jika ada pemain top yang tersedia, jika Thierry Henry kembali tersedia, mereka akan melakukan apa pun untuk mendatangkan pemain seperti itu. Hal itu mungkin juga akan mengubah dinamika tim. Baiklah, mereka memang bukan yang terbaik saat ini, saya akui itu, tapi bukan berarti mereka akan tetap seperti itu selamanya. Mereka mungkin berkembang; mereka mungkin menjadi lebih baik."
Perkembangan taktis dan risiko manajemen
Arteta telah membangun sebuah tim yang sangat efisien yang berhasil unggul tujuh poin dari Manchester City, namun tahap selanjutnya dari proyek ini melibatkan upaya mempertahankan dominasi tersebut sambil meningkatkan daya tarik pertandingan. Owen memperingatkan bahwa meskipun evolusi memang diperlukan, klub harus berhati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan halus yang telah membawa mereka kembali ke puncak sepak bola Inggris.
Merenungkan bahaya mengutak-atik formula pemenang secara berlebihan, Owen mencatat: "Mereka harus berhati-hati, seperti Liverpool, yang menghabiskan £400 juta selama musim panas untuk mencoba menjadi lebih baik lagi, dan mereka merusak apa yang sudah mereka miliki. Itulah risikonya, itulah manajemennya, itulah tahap berikutnya."
- Getty Images Sport
Arsenal diprediksi akan mendominasi
Meskipun memiliki keraguan terhadap Gyokeres, Owen tetap optimis mengenai peluang Arsenal untuk mengulangi kesuksesan mereka tahun depan. Ia menyoroti ketidakstabilan rival-rival tradisional mereka sebagai alasan utama mengapa The Gunners bisa menikmati masa kejayaan yang berkelanjutan di puncak klasemen Liga Premier, asalkan mereka mampu mempertahankan konsistensi seperti saat ini.
Owen menjelaskan: "Kami memikirkan Liverpool musim lalu, tapi saya pasti memikirkan Arsenal; Anda bisa melihat mereka mengulangi apa yang baru saja mereka lakukan. Ini adalah tim yang sangat, sangat kuat, solid, dan efisien yang jelas akan melakukannya lagi. Anda bisa melihat mereka mengumpulkan total poin itu lagi. Dan saat melihat lawan, Liverpool dalam kekacauan, Chelsea dalam kekacauan; mereka bermain sangat buruk. Manchester United sedang naik daun saat ini, tetapi mereka masih memiliki banyak masalah, beberapa pemain kunci yang hengkang, dan kompetisi Eropa yang harus dihadapi; mungkin masih terlalu dini. Banyak tim papan atas yang sedang kesulitan saat ini. Ada peluang bagi Arsenal jika mereka mempertahankan konsistensi itu, dan saya tidak melihat alasan mengapa mereka tidak bisa melakukannya. Gelar itu bisa menjadi milik mereka dalam waktu dekat."