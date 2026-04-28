Michael Owen mendesak Manchester United untuk memberi Rasmus Hojlund kesempatan yang adil musim depan

Berbicara setelah kemenangan 2-1 United atas Brentford, mantan striker Manchester United itu mengungkapkan keinginannya agar Hojlund kembali ke skuad musim depan. Striker tersebut saat ini sedang dipinjamkan ke Napoli, setelah dilepas menyusul musim keduanya yang sulit di Manchester, di mana ia hanya mencetak empat gol di Liga Premier. Namun, Owen berpendapat bahwa masalahnya terletak pada kurangnya kekompakan tim, bukan pada kemampuan sang pemain.

“Saya tidak peduli siapa yang Anda mainkan di lini depan, sangat sulit untuk menilai ketika tim tidak berfungsi,” kata Owen kepada Premier League Productions. “Penyerang adalah ujung rantai; jika rantai itu putus, itu sia-sia dalam banyak hal. Saya ingin melihat Hojlund dan melihat apa yang bisa ia lakukan sekarang. Ia bermain di tim Manchester United yang hancur dan tidak memiliki koneksi, serta bermain buruk. Siapa yang bisa mengatakan ia tidak benar-benar bagus? Ia bermain sangat baik di Italia sekarang.”