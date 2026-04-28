Michael Owen mendesak Manchester United untuk memberi Rasmus Hojlund kesempatan yang adil musim depan
Owen mengkritik sistem United yang 'rusak'
Berbicara setelah kemenangan 2-1 United atas Brentford, mantan striker Manchester United itu mengungkapkan keinginannya agar Hojlund kembali ke skuad musim depan. Striker tersebut saat ini sedang dipinjamkan ke Napoli, setelah dilepas menyusul musim keduanya yang sulit di Manchester, di mana ia hanya mencetak empat gol di Liga Premier. Namun, Owen berpendapat bahwa masalahnya terletak pada kurangnya kekompakan tim, bukan pada kemampuan sang pemain.
“Saya tidak peduli siapa yang Anda mainkan di lini depan, sangat sulit untuk menilai ketika tim tidak berfungsi,” kata Owen kepada Premier League Productions. “Penyerang adalah ujung rantai; jika rantai itu putus, itu sia-sia dalam banyak hal. Saya ingin melihat Hojlund dan melihat apa yang bisa ia lakukan sekarang. Ia bermain di tim Manchester United yang hancur dan tidak memiliki koneksi, serta bermain buruk. Siapa yang bisa mengatakan ia tidak benar-benar bagus? Ia bermain sangat baik di Italia sekarang.”
Dampak Carrick
Situasi di Old Trafford telah berubah secara signifikan sejak kepergian Hojlund, dengan Carrick yang berhasil menstabilkan tim dan menerapkan gaya permainan yang lebih dinamis. Owen menyoroti peningkatan performa Benjamin Sesko, pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim panas, yang gol penentu kemenangannya melawan Brentford membuat jumlah golnya menjadi enam dalam 12 penampilan sejak pelatih sementara itu mengambil alih pada Januari, sebagai bukti bahwa tim yang solid dapat mengubah nasib seorang striker. Ia yakin Hojlund juga akan mendapat manfaat serupa dari skema taktis saat ini.
“Sesko... sulit untuk menilai, tapi sekarang rantai kerja di seluruh tim benar-benar berfungsi, Anda melihat tipe pemain yang berbeda,” tambah Owen. “Saya hanya bertanya-tanya seberapa banyak potensi yang terbuang selama bertahun-tahun. Semua orang mengatakan pembelian pemain buruk dan mungkin memang begitu, tapi terkadang mereka mungkin tidak mendapat kesempatan yang adil karena tidak mendapat umpan yang memadai.”
Giggs ikut menyerukan agar Hojlund kembali
Owen bukanlah satu-satunya mantan pemain yang mengusulkan agar pemain internasional Denmark itu diberi kesempatan kedua. Legenda klub Ryan Giggs juga turut angkat bicara, dengan menyatakan bahwa Hojlund kurang beruntung karena menjadi satu-satunya penyerang tengah senior di klub pada tahun pertamanya. Giggs menyarankan bahwa persaingan antara Hojlund dan Sesko untuk memperebutkan posisi starter dapat menghadirkan persaingan sehat yang selama ini kurang dimiliki United dalam beberapa musim terakhir. Performa Hojlund di Italia tentu saja menarik perhatian, dengan sang penyerang menemukan semangat baru di bawah asuhan Antonio Conte, mencetak 10 gol dalam 29 penampilan di liga.
Rintangan transfer Napoli
Meskipun desakan agar Hojlund ditarik kembali semakin kuat, United menghadapi kendala kontrak yang cukup besar. Kesepakatan peminjaman dengan Napoli dilaporkan mencakup klausul kewajiban pembelian senilai sekitar £38 juta jika tim asal Italia itu lolos ke Liga Champions. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, telah menyatakan bahwa "tidak ada keraguan" mengenai keinginan klub untuk mempertahankan striker tersebut secara permanen.
Dengan Hojlund menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang di Stadio Diego Armando Maradona, United mungkin merasa terikat. Kecuali jika syarat wajib dalam kesepakatan peminjaman tersebut tidak terpenuhi, pada saat itu Owen dan Giggs mungkin akan mendapatkan keinginan mereka untuk melihat pemain yang didatangkan seharga £72 juta itu kembali ke Theatre of Dreams untuk memulai awal yang baru.