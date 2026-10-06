AFP
Diterjemahkan oleh
Michael Olise yang malu-malu menghindari chant 'Ballon d'Or' setelah masterclass menakjubkan selama 10 menit menyelamatkan Prancis asuhan Zinedine Zidane melawan Belgia
Olise menginspirasi comeback menakjubkan untuk Zidane
Dalam malam yang terasa seperti estafet obor, Olise benar-benar mengubah atmosfer di Stade de France. Masuk dari bangku cadangan pada menit ke-60 menggantikan Ousmane Dembele, pemain 24 tahun itu hanya butuh sepuluh menit untuk mengacak-acak pertahanan Belgia. Ia mencatatkan dua gol dan satu assist pada fase akhir laga, mengubah pertandingan yang tegang menjadi kemenangan telak 4-1 setelah Dodi Lukebakio sempat membawa tim tamu unggul lebih dulu. Bersama Desire Doue dan Rayan Cherki, Olise memimpin revolusi pemain muda yang telah menghidupkan kembali Prancis di bawah asuhan Zinedine Zidane.
Penampilan itu begitu dominan sehingga para pendukung Prancis mulai meneriakkan "Olise, Ballon d'Or" dari tribune, mengulang perlakuan yang sebelumnya diberikan kepada Dembele sebelum kemenangannya pada 2025. Penyerang Bayern itu telah menjadi anomali statistik sejak Zidane mengambil alih, dengan catatan empat gol dan dua assist dalam empat pertandingan pertamanya di bawah pelatih baru tersebut.
- AFP
Rendah hati di tengah hype yang kian meningkat
Terlepas dari pujian yang melimpah dan sambutan meriah dari publik tuan rumah, Olise tampak jelas tidak nyaman dengan sorotan itu. Ketika ditanya langsung soal nyanyian "Ballon d'Or" oleh TF1 di lapangan, winger itu cepat menepis narasi individual tersebut. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan," jawabnya singkat sebelum berjalan menuju terowongan, seperti dikutip RMC Sport.
Merefleksikan pertandingan tersebut, ia lebih memilih untuk menyoroti bagaimana timnya mengatasi start yang sulit melawan Belgia yang bermain disiplin. "Pada akhirnya kami bermain dengan baik," katanya. "Babak pertama sulit. Menghadapi blok rendah selalu sulit, tetapi setelah itu kami terus melanjutkan dan pada akhirnya itu bagus."
Kemajuan taktis di bawah kepemimpinan baru
Analisisnya mencerminkan kematangan yang kian berkembang dalam permainannya, terutama dalam penilaiannya yang blak-blakan terhadap rintangan taktis yang harus diatasi Prancis sebelum lonjakan mereka di akhir laga. Ia mengaitkan kebangkitan ini secara langsung dengan visi strategis baru di bawah Zidane, sembari menekankan bahwa skuad sepenuhnya menerima hal tersebut.
Olise menunjuk performa terbaru mereka sebagai bukti jelas kemajuan, dengan mengatakan: "Zinedine Zidane membawa ide-ide dan kami mengikutinya. Kami tampil baik dalam empat pertandingan dan kami akan terus seperti ini. Merupakan sebuah kesenangan bermain di sini bersama tim nasional Prancis. Ada banyak pemain berkualitas."
- AFP
Prancis mempertahankan keunggulan jelang duel-duel krusial
Drama luar biasa terjadi di Stade de France ketika Prancis sempat kesulitan mengancam Belgia yang tampil dominan, sebelum penyesuaian taktik cerdik dari Zidane secara dramatis membalikkan keadaan untuk keuntungan tuan rumah. Meski Prancis saat ini masih bertahan di puncak klasemen grup Nations League mereka, kemenangan terbaru Italia membuat tekanan tetap besar dan menggagalkan kelolosan dini ke perempat-final. Drama berisiko tinggi ini akan mencapai puncaknya pada jeda internasional November mendatang, ketika Prancis menghadapi laga tandang yang berat melawan Italia sebelum menjamu Turkiye dalam pertandingan terakhir fase grup.
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