Dalam malam yang terasa seperti estafet obor, Olise benar-benar mengubah atmosfer di Stade de France. Masuk dari bangku cadangan pada menit ke-60 menggantikan Ousmane Dembele, pemain 24 tahun itu hanya butuh sepuluh menit untuk mengacak-acak pertahanan Belgia. Ia mencatatkan dua gol dan satu assist pada fase akhir laga, mengubah pertandingan yang tegang menjadi kemenangan telak 4-1 setelah Dodi Lukebakio sempat membawa tim tamu unggul lebih dulu. Bersama Desire Doue dan Rayan Cherki, Olise memimpin revolusi pemain muda yang telah menghidupkan kembali Prancis di bawah asuhan Zinedine Zidane.

Penampilan itu begitu dominan sehingga para pendukung Prancis mulai meneriakkan "Olise, Ballon d'Or" dari tribune, mengulang perlakuan yang sebelumnya diberikan kepada Dembele sebelum kemenangannya pada 2025. Penyerang Bayern itu telah menjadi anomali statistik sejak Zidane mengambil alih, dengan catatan empat gol dan dua assist dalam empat pertandingan pertamanya di bawah pelatih baru tersebut.