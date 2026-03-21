FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Michael Olise tampil gemilang, dua pemain Bayern Munich gagal total: FC Bayern Munich, penilaian dan ulasan pemain dalam laga melawan Union Berlin

FC Bayern mengalahkan Union Berlin dengan skor 4-0 dan memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Bundesliga menjadi setidaknya dua belas poin untuk sementara waktu. Berikut ulasan performa para pemain FCB.

Akibat cedera dan sanksi skorsing, pelatih Vincent Kompany hanya memiliki skuad yang sangat terbatas. Bangku cadangan sebagian besar diisi oleh pemain muda, termasuk Erblin Osmani (16) dan Guido Della Rovere (18) yang tampil untuk pertama kalinya. Namun, Kompany masih memiliki cukup banyak bintang ternama untuk susunan pemain inti. 

Michael Olise (43.) dan Serge Gnabry (45.+1) membawa Munich memimpin dengan dua gol beruntun menjelang akhir babak pertama. Setelah jeda, Harry Kane (49.) dan sekali lagi Gnabry (67.) menambah keunggulan.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Jonas Urbig

    Sepertinya ini adalah kali terakhir ia menggantikan kiper utama Manuel Neuer, yang akan kembali ke gawang setelah jeda pertandingan internasional. Saat melawan Union, Urbig lama tak mendapat pekerjaan sama sekali, sebelum akhirnya ia menepis tendangan Woo-Yeong Jeong dengan penyelamatan gemilang (77'). Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Josip Stanisic

    Dia kembali bermain sebagai bek kanan, namun pada babak pertama sesekali bertukar posisi dengan Laimer. Stanisic tetap menjadi ancaman baik dari sisi kanan maupun kiri. Pada menit ke-29, ia memberikan umpan matang dari sisi kiri yang menciptakan peluang emas bagi Karl. Pada menit ke-42, ia mengoper bola ke Goretzka dari sisi kanan. Ia juga turut berperan dalam terciptanya gol kedua. Setelah Upamecano diganti, Stanisic akhirnya pindah ke posisi bek tengah, yang menandai akhir dari perjalanannya berpindah-pindah posisi. Nilai: 2.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Dayot Upamecano

    Upamecano sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-3 karena melakukan pelanggaran taktis. Meskipun sudah mendapat kartu kuning, ia tetap bertahan dengan gigih hingga diganti sebagai tindakan pencegahan pada menit ke-61. Nilai: 3.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Min-Jae Kim

    Menunjukkan performa yang baik dalam membangun serangan dengan beberapa umpan yang bagus, serta stabil dalam bertahan. Nilai: 3.

    FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Konrad Laimer

    Secara keseluruhan, penampilannya sedikit kurang menonjol dibandingkan Stanisic, tetapi juga menunjukkan beberapa aksi yang bagus. Gol ketiga Kane yang membuat skor menjadi 3-0 diciptakan berkat umpan dari Laimer. Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Joshua Kimmich

    Sangat dominan di lini tengah. Kimmich melepaskan beberapa umpan bagus ke lini depan dan memicu gol kedua Gnabry melalui umpan silang dari tengah lapangan. Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Leon Goretzka

    Aleksandar Pavlovic tidak masuk dalam skuad karena mengalami masalah pada pinggul, sehingga Goretzka kembali diturunkan sebagai starter. Awalnya, Goretzka menyebabkan tendangan bebas berbahaya bagi Union akibat tekelnya yang terlalu keras (menit ke-22). Kemudian ia menunjukkan beberapa aksi ofensif yang bagus: Pada menit ke-42, umpan silang Stanisic yang disambut Goretzka meleset dari gawang, tak lama setelah itu ia mengumpan gol Olise dengan umpan lambung yang kuat. Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Michael Olise

    Sejak awal, ia menjadi pemain sayap Munich yang paling aktif. Olise beberapa kali menunjukkan kemampuan teknisnya yang apik dan menciptakan ancaman lewat serangan-serangan dinamisnya. Pada menit ke-39, tendangannya sedikit melenceng, namun empat menit kemudian ia mencetak gol untuk membawa Munich memimpin setelah melakukan aksi solo yang luar biasa. Tak kalah spektakuler adalah gerakan pirouette-nya yang lincah menjelang gol ke-4 Gnabry. Pada menit ke-78, hanya tiang gawang yang menghalangi dirinya mencetak dua gol. Nilai: 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penulis: Lennart Karl

    Kali ini ia tampil kurang menonjol dibandingkan rekan-rekan serangnya dan bahkan sering membuang peluang. Pada menit ke-29, tendangan Karl dari posisi yang menjanjikan membentur tiang gawang. Pada menit ke-57, ia gagal mengontrol bola dengan baik sekitar lima meter di depan gawang. Tak lama kemudian, ia diganti. Nilai: 4.

    FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Serge Gnabry

    Setelah dua kali berturut-turut hanya duduk di bangku cadangan, Gnabry kembali masuk dalam susunan pemain inti — dan membuktikan dirinya layak tetap berada di sana. Sebelum jeda, ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0, lalu menambahnya menjadi 4-0. Secara keseluruhan, ia tampil sangat aktif. Nilai: 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Harry Kane

    Mencetak gol ketiga (3-0), namun—sama seperti Karl—juga membuang dua peluang emas dengan cukup menyedihkan. Pada menit ke-40, Kane berhasil mengelabui kiper Union, Frederik Rönnow, namun tendangannya dari jarak dekat melebar dari gawang. Pada menit ke-89, ia melepaskan tendangan chip dari posisi bebas di depan Rönnow, namun bola melebar ke kiri. Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Penilaian: Pemain Cadangan

    Raphael Guerreiro: Masuk menggantikan Karl pada menit ke-61 dan tampil kurang menonjol setelahnya. Nilai: 3,5.

    Tom Bischof: Menggantikan Upamecano yang sudah mendapat kartu kuning dan bermain sebagai bek kiri. Nilai: 3,5.

    Hiroki Ito: Masuk menggantikan Kim pada menit ke-71. Tanpa penilaian.

    Maycon Cardozo: Masuk menggantikan Gnabry menjelang akhir pertandingan. Tanpa penilaian.

    Erblin Osmani: Menggantikan Goretzka dan merayakan debut resminya untuk FC Bayern pada usia 16 tahun. Tanpa penilaian.

