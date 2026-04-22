Goal.com
Live
FBL-GER-CUP-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICHAFP
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Michael Olise tampil gemilang dan berjuang keras dalam laga peringatan: FC Bayern München, penilaian dan ulasan pemain dalam semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen

DFB-Pokal
FEATURES
Player ratings
Bayern Munich

FC Bayern berhasil melaju ke final Piala DFB untuk pertama kalinya sejak 2020. Di babak semifinal, tim asal Munich ini menang 2-0 saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen. Berikut ulasan performa para pemain FCB.

Setelah tim cadangan memastikan gelar juara saat menghadapi VfB Stuttgart pada hari Minggu, Pelatih Vincent Kompany, seperti yang sudah diperkirakan, menurunkan susunan pemain inti terbaiknya saat melawan Leverkusen. Harry Kane membawa FC Bayern unggul (menit ke-22), sementara Luis Diaz memperbesar keunggulan menjelang akhir pertandingan (menit ke-90+3).

Di final di Berlin pada 23 Mei, FC Bayern akan menghadapi pemenang dari duel antara VfB Stuttgart dan SC Freiburg yang berasal dari Baden-Württemberg.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Manuel Neuer

    Selama ini ia sama sekali tidak diuji, hingga akhirnya Neuer melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan Nathan Talla (menit ke-52). Wajar saja jika ia merayakan penyelamatan itu layaknya sebuah gol. Pada menit ke-75, ia menggagalkan serangan balik yang berpotensi membahayakan dengan cara yang spektakuler di dekat garis tengah. Nilai: 2,5.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Josip Stanisic

    Salah satu dari hanya empat pemain yang masih bertahan di starting eleven Stuttgart. Pada menit ke-56, Stanisic muncul dengan berbahaya di kotak penalti Leverkusen. Saat mencoba menendang bola, pergelangan kakinya terkena tendangan Ernest Poku. Namun, setelah mendapat perawatan, Stanisic melanjutkan permainan. Nilai: 3.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Dayot Upamecano

    Penampilan yang sangat mengesankan dari Upamecano! Sangat tenang dalam menghalau serangan lawan, seperti saat melakukan tekel terhadap Nathan Tella di pertengahan babak pertama. Upamecano juga sering turun ke area pertahanan lawan. Setelah sebuah trik tendangan sudut, tendangannya melambung di atas gawang pada menit kelima, dan ia merebut bola menjelang gol pembuka 1-0. Nilai: 1,5.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Jonathan Tah

    Sangat cermat di tempat kerjanya yang dulu. Tah kembali menunjukkan antisipasi yang cerdas. Nilai: 2,5.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Konrad Laimer

    Selalu bergerak ke tengah lapangan dan menjadi titik umpan yang disukai di sana. Sangat agresif dalam duel-duel satu lawan satu, Laimer mendapat total lima pelanggaran yang ditiup wasit. Nilai: 3.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Joshua Kimmich

    Sering menerima umpan di lini tengah. Namun, banyak umpan lambung dan umpan terobosan Kimmich ke area penalti yang sebagian besar kurang akurat. Nilai: 3.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Aleksandar Pavlovic

    Tak lama sebelum jeda, ia menjatuhkan Ibrahim Maza dengan tekel meluncur saat melakukan serangan balik dan mendapat kartu kuning. Di pertengahan babak kedua, Pavlovic memukul wajah Maza, namun kali ini ia hanya mendapat teguran. Tak lama kemudian, Kompany menggantikannya sebagai tindakan pencegahan. Nilai: 3,5.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Michael Olise

    Dalam penampilan ke-100-nya di laga resmi bersama FC Bayern, Olise kembali menunjukkan keajaiban yang biasa ia tunjukkan. Dengan umpan tumit brilian kepada Musiala, ia memicu gol pembuka Kane yang membuat skor menjadi 1-0. Meskipun terkadang sedikit terlalu provokatif, menjelang akhir babak pertama Olise terlibat dalam insiden sengit dengan Exequiel Palacios. Nilai: 2.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Jamal Musiala

    Setelah cedera yang dialami Serge Gnabry, Musiala kembali mendapatkan tempatnya di starting line-up untuk pertandingan-pertandingan besar — dan performanya semakin mendekati performa terbaiknya. Saat melawan Leverkusen, ia menunjukkan banyak sentuhan kreatif melalui dribel dan umpan-umpannya. Musiala memberikan umpan untuk gol pembuka Kane dan dengan demikian mengumpulkan poin kelimanya dalam empat pertandingan terakhir. Ia nyaris mencetak gol pada menit ke-49, namun Robert Andrich berhasil menghalau bola tepat di depan garis gawang. Nilai: 2.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Luis Diaz

    Pada menit ke-16, Diaz gagal mencetak gol meski melepaskan tendangan bagus yang masih bisa ditepis oleh kiper Leverkusen, Mark Flekken. Ia dengan cerdik membiarkan umpan silang Musiala kepada Kane yang berujung pada gol pembuka 1-0. Di masa tambahan waktu, ia mencetak gol setelah intervensi VAR untuk menentukan skor akhir 2-0. Nilai: 2.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Harry Kane

    Pada awal pertandingan, Kane meminta penalti, namun tidak mendapatkannya — dan justru mencetak gol pembuka 1-0 melalui serangan terbuka. Setelah itu, Kane masih membuang beberapa peluang bagus untuk mencetak gol tambahan. Nilai: 2.

  • Bayer Leverkusen - FC Bayern, Penilaian: Pemain Cadangan

    Leon Goretzka: Masuk menggantikan Pavlovic pada menit ke-74, yang terancam mendapat kartu kuning-merah. Setelah melakukan tendangan yang meleset pada menit ke-80, ia memberikan umpan yang berujung pada gol Diaz yang membuat skor menjadi 2-0. Tanpa penilaian. 

    Alphonso Davies: Juga masuk menggantikan Laimer pada menit ke-74 dan bermain sebagai bek kiri. Tak lama setelah itu, ia berhasil menghalau Maza dalam sebuah serangan balik. Tanpa penilaian. 

    Min-Jae Kim: Masuk menggantikan Musiala pada menit ke-84. Tanpa penilaian.

Bundesliga
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB