Michael Olise menyampaikan keputusan akhir mengenai masa depannya kepada Bayern Munich di tengah kabar yang mengaitkannya dengan transfer ke Real Madrid

Para pendukung Bayern kini bisa bernapas lega karena pemain sayap asal Prancis, Olise, telah secara resmi menyampaikan keinginannya untuk tetap bertahan di Bavaria kepada petinggi klub. Kabar pasti ini muncul sebagai tanggapan atas gelombang laporan media internasional yang mengklaim bahwa pemain berusia 24 tahun itu sedang mengupayakan transfer sensasional ke Madrid pada musim panas ini untuk bergabung dengan rekan setimnya di timnas, Kylian Mbappe.

Menurut Sky Sports, Olise sama sekali mengabaikan desas-desus yang semakin kencang dari luar dan tidak mengajukan permintaan transfer kepada dewan direksi Bayern. Sebaliknya, gelandang serang kelahiran London ini telah menegaskan kembali komitmennya yang mutlak kepada raksasa Jerman tersebut.



