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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Diterjemahkan oleh

Michael Olise menyampaikan keputusan akhir mengenai masa depannya kepada Bayern Munich di tengah kabar yang mengaitkannya dengan transfer ke Real Madrid

Transfers
M. Olise
Bayern Munich
Bundesliga
Real Madrid

Michael Olise telah menyampaikan keputusan akhir mengenai masa depannya kepada Bayern Munich menyusul spekulasi gencar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid. Pemain timnas Prancis tersebut, yang tampil gemilang di Allianz Arena sejak bergabung dari Crystal Palace pada 2024, dilaporkan sangat ingin memperpanjang masa baktinya bersama juara Bundesliga tersebut.

  • Olise berkomitmen untuk tetap di Bayern

    Para pendukung Bayern kini bisa bernapas lega karena pemain sayap asal Prancis, Olise, telah secara resmi menyampaikan keinginannya untuk tetap bertahan di Bavaria kepada petinggi klub. Kabar pasti ini muncul sebagai tanggapan atas gelombang laporan media internasional yang mengklaim bahwa pemain berusia 24 tahun itu sedang mengupayakan transfer sensasional ke Madrid pada musim panas ini untuk bergabung dengan rekan setimnya di timnas, Kylian Mbappe.

    Menurut Sky Sports, Olise sama sekali mengabaikan desas-desus yang semakin kencang dari luar dan tidak mengajukan permintaan transfer kepada dewan direksi Bayern. Sebaliknya, gelandang serang kelahiran London ini telah menegaskan kembali komitmennya yang mutlak kepada raksasa Jerman tersebut.


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    Status "tidak laku" memicu tawaran kontrak bernilai besar

    Petinggi Bayern selalu memandang Olise sebagai pemain yang sama sekali tak tersentuh, dan mempertahankan sikap yang sangat santai selama periode ketidakpastian transfer yang singkat itu. Pemain sayap ini saat ini terikat kontrak jangka panjang di Allianz Arena yang berlaku hingga 2029, yang—dan ini sangat penting—tidak memuat klausul pelepasan aktif, sehingga Bayern memiliki kendali penuh atas masa depan karier olahraganya.

    Alih-alih menanggapi panggilan telepon dari Madrid, para pejabat di Munich justru secara aktif bersiap untuk menghadiahi sang bintang dengan perpanjangan kontrak dini yang menggiurkan. Kesepakatan baru yang diusulkan diperkirakan akan mencakup penyesuaian gaji yang sangat besar, yang akan langsung mengangkat pemain dengan kemampuan menggiring bola yang dinamis ini ke dalam tiga besar pemain dengan gaji tertinggi di klub.

  • Statistik Bundesliga yang menghebohkan memicu minat Madrid

    Minat kuat Madrid terhadap Olise tidaklah mengejutkan mengingat kontribusi individu sang pemain asal Prancis yang benar-benar luar biasa sejak tiba di Jerman. Setelah menyelesaikan transfer yang menjadi sorotan dari Palace pada musim panas 2024, penyerang ini dengan cepat berkembang menjadi salah satu pemain paling tajam di dunia sepak bola.

    Dalam 107 penampilan kompetitifnya bersama raksasa Bavaria tersebut, Olise telah mencatatkan 96 kontribusi gol yang luar biasa. Konsistensi tingkat elit ini telah mengukuhkannya sebagai pilar tak terbantahkan dalam struktur serangan Bayern, sehingga membuat kemungkinan penjualan pada musim panas nanti menjadi hal yang sama sekali tidak mungkin bagi para direktur olahraga klub.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia yang Gemilang bagi Bintang Prancis

    Kemampuan kelas dunia Olise terpancar sepenuhnya selama perjalanan Prancis menuju semifinal Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Pemain sayap ini berperan sebagai motor kreatif di lini depan asuhan Didier Deschamps, menampilkan serangkaian penampilan luar biasa, dan mencatatkan lima assist dalam tujuh penampilannya di turnamen tersebut.

    Meskipun kontribusi sensasionalnya sebagai pengatur serangan pada akhirnya tidak cukup untuk mencegah Les Bleus tersingkir secara memilukan di babak semifinal oleh Spanyol, ia masih bisa pulang dengan membawa medali perunggu sebagai penghiburan, karena Prancis akan menghadapi Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada hari Sabtu.

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