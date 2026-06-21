AFP
Diterjemahkan oleh
Michael Olise mengungkapkan posisi terbaiknya - dan itu bukanlah posisi yang saat ini ditempati oleh raja assist Bayern Munich dan timnas Prancis
Preferensi posisi yang mengejutkan
Meskipun Olise telah memukau para penggemar dengan penampilannya di sayap kanan, baik untuk klub maupun timnas, penyerang kreatif ini mengakui bahwa posisinya yang paling disukai adalah di tengah. Bayern Munich sangat mengandalkan kontribusinya yang luar biasa sejak ia didatangkan dari Crystal Palace dengan nilai transfer €53 juta pada Juli 2024.
Ia telah tampil dalam 107 pertandingan untuk raksasa Jerman tersebut, mencetak 42 gol dan memberikan 54 assist. Namun, bintang berusia 24 tahun ini mengaku kepada media Prancis L'Équipe bahwa ia lebih suka mengendalikan permainan dari tengah.
Saat membahas peran idealnya, Olise menyatakan: “Di mana saya merasa paling nyaman? Saya pikir sebagai nomor 10. Itu peran yang lebih bebas. Saya tumbuh besar bermain sebagai nomor 10. Jadi bagi saya, itu terasa lebih alami. Yah, mungkin tidak saat ini, karena saya bermain di sayap hari ini, tapi saya pikir itulah yang terasa paling alami bagi saya.”
- Getty Images
Asal-usul sepak bola jalanan
Perjalanannya menjadi salah satu penyerang paling tak terduga di Eropa tidak semata-mata berkat pelatihan terstruktur di akademi. Sebaliknya, Olise mengaitkan bakat uniknya dengan masa-masa awalnya yang dihabiskan bermain dalam pertandingan-pertandingan tidak terorganisir.
Dia menambahkan kepada L'Équipe: "Menurut saya, itu berasal dari sepak bola jalanan. Kami biasa bermain di luar bersama saudara laki-laki saya, menendang bola ke dinding, melakukan pertandingan 1 lawan 1, dan sebagainya. Saya rasa itu berasal dari sana, ya. Itu adalah jenis sepak bola yang berbeda, tapi jelas merupakan cara untuk belajar." Latar belakang ini telah diterjemahkan dengan sempurna ke dalam karier profesionalnya yang telah membawanya mencetak tujuh gol dalam 18 pertandingan untuk tim nasionalnya.
Kebebasan di lapangan
Landasan permainan tanpa batasan itu tetap menjadi bagian inti dari cara sang penyerang memandang olahraga ini hingga kini. Bahkan di level tertinggi, baik saat bersinar di Bundesliga maupun menjadi bintang di Piala Dunia, Olise berusaha mempertahankan antusiasme masa mudanya. Ia menunjukkan kebebasan ini dengan memberikan dua assist dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal pada pertandingan pertama turnamen musim panas tersebut. Ia menghindari keterikatan pada tuntutan taktis yang kaku, sambil menjelaskan keinginannya untuk bermain di posisi tengah di mana ia bisa bergerak bebas.
Menjelaskan lebih lanjut tentang pengalaman awalnya, ia menambahkan: “Sepak bola, dalam kondisi seperti itu, hanyalah kebebasan. Itu juga bukan pembelajaran dalam arti yang ketat. Saya hanya menikmati bermain sepak bola. Saya menyukainya, sesederhana itu. Yah, saya rasa semua orang menyukainya saat masih muda.”
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Terlepas dari preferensi pribadinya, Olise diperkirakan akan tetap bermain di sayap untuk beberapa waktu ke depan. Penyerang produktif ini kini sepenuhnya fokus pada tugas tim nasional, dengan target untuk meningkatkan penampilannya di laga perdana. Ia akan menjadi sosok kunci saat Prancis bersiap menghadapi Irak dan kemudian Norwegia, dalam upaya mengamankan posisi teratas di grup Piala Dunia mereka.