Michael Olise mengungkapkan posisi terbaiknya - dan itu bukanlah posisi yang saat ini ditempati oleh raja assist Bayern Munich dan timnas Prancis

Meskipun Olise telah memukau para penggemar dengan penampilannya di sayap kanan, baik untuk klub maupun timnas, penyerang kreatif ini mengakui bahwa posisinya yang paling disukai adalah di tengah. Bayern Munich sangat mengandalkan kontribusinya yang luar biasa sejak ia didatangkan dari Crystal Palace dengan nilai transfer €53 juta pada Juli 2024.

Ia telah tampil dalam 107 pertandingan untuk raksasa Jerman tersebut, mencetak 42 gol dan memberikan 54 assist. Namun, bintang berusia 24 tahun ini mengaku kepada media Prancis L'Équipe bahwa ia lebih suka mengendalikan permainan dari tengah.

Saat membahas peran idealnya, Olise menyatakan: “Di mana saya merasa paling nyaman? Saya pikir sebagai nomor 10. Itu peran yang lebih bebas. Saya tumbuh besar bermain sebagai nomor 10. Jadi bagi saya, itu terasa lebih alami. Yah, mungkin tidak saat ini, karena saya bermain di sayap hari ini, tapi saya pikir itulah yang terasa paling alami bagi saya.”