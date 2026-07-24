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Michael Olise mengirimkan pesan terkait transfer ‘satu tahun lagi’ di tengah spekulasi kepindahannya ke Real Madrid - sementara pemain sayap Bayern Munich itu diberi tahu mengapa kepindahan ‘Galacticos’ yang memecahkan rekor itu bisa ditunda
Dari Reading hingga Piala Dunia: Perjalanan luar biasa Olise
Olise tampil gemilang di bawah tekanan selama kariernya yang meroket pesat, yang membawanya dari kompetisi Championship bersama Reading pada 2021 hingga semifinal Piala Dunia pada 2026. Sepanjang perjalanannya, ia tampil cemerlang bersama Crystal Palace di Liga Premier, sekaligus meraih transfer senilai £51 juta ($68 juta) ke Allianz Arena.
Dua gelar juara Bundesliga telah diraihnya bersama Harry Kane dan rekan-rekan di Jerman, disertai dengan catatan angka yang luar biasa dalam hal kontribusi gol. Olise mencetak 25 gol musim lalu, sekaligus mencatatkan 28 assist.
Ia tampil mengesankan bersama Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele di ajang unggulan FIFA di Amerika Utara, dengan nilainya yang terus meningkat. Dikabarkan bahwa raksasa La Liga, Real Madrid, siap menjadikan pemain misterius berusia 24 tahun ini sebagai ‘Galactico’ berikutnya di Santiago Bernabeu.
Los Blancos dilaporkan sedang mempertimbangkan kesepakatan senilai €223 juta (£191 juta/$254 juta) yang akan menjadikan Olise sebagai pemain termahal sepanjang masa — sehingga bintang Brasil Neymar akan tergeser dari puncak daftar tersebut.
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Pilihan transfer: Haruskah Olise tetap di Bayern atau pindah?
Namun, Olise telah menempuh perjalanan panjang dalam waktu singkat dan kini berada di bawah sorotan yang sangat terang. Ketika ditanya apakah pindah ke ibu kota Spanyol sebaiknya dipertimbangkan pada tahap ini, pemenang gelar Liga Premier Aliadiere—dalam wawancara bersama Wiz Slots—mengatakan kepadaGOAL: “Dia menjalani musim yang luar biasa sejak meninggalkan Palace dan bergabung dengan Bayern Munich; permainannya telah naik ke level yang berbeda.
“Begitu pula saat bergabung dengan timnas Prancis. Piala Dunia yang hebat, meskipun menurut saya dia tampil luar biasa melawan tim-tim yang mungkin tidak sekelas Spanyol. Selalu sangat mudah menilai pertandingan semifinal; apakah kamu melawan Spanyol?
“Mereka telah menjalani turnamen yang panjang, musim yang panjang pula. Lagi-lagi, di akhir turnamen, para pemain mulai kelelahan, emosi sedang memuncak. Ada pemain yang terlihat kelelahan, dan jika melihat Inggris pada 25 menit terakhir, Anda bisa saja memasukkan 15 pemain Inggris ke lapangan—mereka sudah kehabisan tenaga, tak bisa berlari lagi, tak ada tenaga tersisa. Bandingkan dengan Argentina, yang terlihat seolah-olah masih bisa terus berlari dan melakukan serangan. Dan terkadang mudah untuk mengatakan itu bukan soal gairah atau keinginan, tapi memang saat Anda sudah tidak bisa berlari lagi. Itu memang salah satu hal yang terjadi.
“Olise, menurut saya dia luar biasa, dia benar-benar talenta yang menakjubkan. Di mana dia akan cocok di Madrid? Bagaimana mereka akan bekerja sama dengan Vinicius, dengan [Jude] Bellingham, dengan semua pemain lainnya? Saya ingat era Galacticos dulu di mana Anda memiliki pemain-pemain hebat, tapi saya tetap berpikir Anda butuh keseimbangan yang baik dan pertahanan yang kuat karena dalam sepak bola modern, Anda bisa dihukum dengan sangat cepat.”
Sorotan Galactico: Apakah Olise Membutuhkan Tekanan dari Transfer Senilai €223 juta?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah satu musim lagi di Munich akan lebih mendukung perkembangan Olise daripada pindah ke klub lain yang akan membuat setiap gerakannya dianalisis hingga ke detail terkecil, Aliadiere menambahkan: “Tentu saja. Saya yakin dengan apa yang sudah dia tunjukkan, nama besar yang dimilikinya, dan apa yang telah dia lakukan di panggung yang lebih besar sekarang, saya tidak melihat Madrid sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Artinya, jika kamu bermain untuk Bayern Munich—jujur saja, Bayern Munich—kamu memiliki peluang yang sangat bagus, 90% peluang untuk memenangkan Bundesliga tahun depan, serta mencetak gol karena mereka adalah tim terbaik di sana. Jadi secara realistis, kamu akan menjalani musim hebat lainnya di Bayern Munich.
“Saya setuju, saya pikir mungkin satu tahun lagi di sana, menambah satu musim bagus lagi ke dalam rekam jejaknya, lalu mungkin melompat ke kancah besar di Madrid dan melihat apakah kamu mampu melakukannya di sana dengan tekanan dan segala hal yang menyertai rencana untuk Real Madrid.”
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Kontrak Olise: Kapan kontrak pemain tersebut di Bayern, klub raksasa Bundesliga, akan berakhir
Bayern telah mengikat Olise dengan kontrak hingga 2029, sehingga tidak ada tekanan bagi mereka untuk menjualnya. Para petinggi dewan direksi di Bavaria telah menegaskan bahwa setiap tawaran untuk aset paling berharga mereka akan ditolak.
Namun, tekad mereka akan diuji secara serius jika Jose Mourinho dan Real Madrid mengajukan tawaran yang akan mencatat sejarah. Olise dikabarkan masih membuka kemungkinan tersebut, mengingat Real Madrid memiliki daya tarik yang jelas bagi setiap pemain di dunia, dan belum dapat dipastikan di mana ia akan bermain saat musim 2026-27 dimulai.
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