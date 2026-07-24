Michael Olise mengirimkan pesan terkait transfer ‘satu tahun lagi’ di tengah spekulasi kepindahannya ke Real Madrid - sementara pemain sayap Bayern Munich itu diberi tahu mengapa kepindahan ‘Galacticos’ yang memecahkan rekor itu bisa ditunda

Namun, Olise telah menempuh perjalanan panjang dalam waktu singkat dan kini berada di bawah sorotan yang sangat terang. Ketika ditanya apakah pindah ke ibu kota Spanyol sebaiknya dipertimbangkan pada tahap ini, pemenang gelar Liga Premier Aliadiere—dalam wawancara bersama Wiz Slots—mengatakan kepadaGOAL: “Dia menjalani musim yang luar biasa sejak meninggalkan Palace dan bergabung dengan Bayern Munich; permainannya telah naik ke level yang berbeda.

“Begitu pula saat bergabung dengan timnas Prancis. Piala Dunia yang hebat, meskipun menurut saya dia tampil luar biasa melawan tim-tim yang mungkin tidak sekelas Spanyol. Selalu sangat mudah menilai pertandingan semifinal; apakah kamu melawan Spanyol?

“Mereka telah menjalani turnamen yang panjang, musim yang panjang pula. Lagi-lagi, di akhir turnamen, para pemain mulai kelelahan, emosi sedang memuncak. Ada pemain yang terlihat kelelahan, dan jika melihat Inggris pada 25 menit terakhir, Anda bisa saja memasukkan 15 pemain Inggris ke lapangan—mereka sudah kehabisan tenaga, tak bisa berlari lagi, tak ada tenaga tersisa. Bandingkan dengan Argentina, yang terlihat seolah-olah masih bisa terus berlari dan melakukan serangan. Dan terkadang mudah untuk mengatakan itu bukan soal gairah atau keinginan, tapi memang saat Anda sudah tidak bisa berlari lagi. Itu memang salah satu hal yang terjadi.

“Olise, menurut saya dia luar biasa, dia benar-benar talenta yang menakjubkan. Di mana dia akan cocok di Madrid? Bagaimana mereka akan bekerja sama dengan Vinicius, dengan [Jude] Bellingham, dengan semua pemain lainnya? Saya ingat era Galacticos dulu di mana Anda memiliki pemain-pemain hebat, tapi saya tetap berpikir Anda butuh keseimbangan yang baik dan pertahanan yang kuat karena dalam sepak bola modern, Anda bisa dihukum dengan sangat cepat.”