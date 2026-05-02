Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Olise mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir saat Bayern terlibat dalam laga seru berbalik gol enam kali setelah menepikan Harry Kane dan Luis Diaz menjelang laga penentu Liga Champions
Kompany mengambil risiko dengan rotasi skuad menjelang laga melawan PSG
Menjelang leg kedua semifinal Liga Champions UEFA yang krusial melawan Paris Saint-Germain, Vincent Kompany memilih strategi berisiko tinggi dengan melakukan tujuh perubahan pada susunan pemain inti. Harry Kane, Olise, dan Luis Diaz semuanya dicadangkan, sementara Jonathan Tah untuk pertama kalinya dipercayakan mengenakan ban kapten.
Rotasi ini awalnya tampak menjadi bumerang karena Heidenheim, yang merayakan pertandingan ke-100 mereka di Bundesliga, memanfaatkan sepenuhnya kurangnya kekompakan di barisan Bayern. Budu Zivzivadze membuka skor pada menit ke-22 dengan sundulan yang rapi, sebelum Eren Dinkçi menggandakan keunggulan sembilan menit kemudian setelah menerima umpan terobosan dari Marnon Busch yang tampil mengesankan.
Goretzka memimpin kebangkitan tim setelah pergantian pemain di babak kedua
Bayern mendapat angin segar menjelang akhir babak pertama ketika Leon Goretzka melepaskan tendangan bebas melengkung yang menakjubkan dari jarak 25 meter ke sudut atas gawang. Menyadari ancaman kekalahan di kandang, Kompany memasukkan Kane, Olise, Diaz, dan Joshua Kimmich pada babak kedua, sebuah langkah yang langsung mengubah momentum menjadi menguntungkan bagi raksasa Bavaria tersebut.
Tekanan itu membuahkan hasil pada menit ke-57 ketika Goretzka mencetak gol keduanya pada sore itu, menyarangkan bola ke gawang dari tiang belakang setelah menerima umpan sudut dari Olise. Bayern tampaknya akan membalikkan keadaan ketika Kimmich membentur tiang gawang, tetapi tim tamu tetap berbahaya dalam serangan balik sepanjang babak kedua yang berlangsung sengit.
Gol spektakuler Zivzivadze membuat Bayern terkejut
Heidenheim kembali mengejutkan Allianz Arena saat pertandingan tersisa 15 menit. Zivzivadze melakukan aksi solo di sayap kiri, melewati Olise ke dalam sebelum melepaskan tendangan indah ke sudut atas gawang untuk mengembalikan keunggulan timnya dan membuat sang juara terancam menelan kekalahan mengejutkan.
Ketegangan semakin memuncak saat Bayern mengerahkan semua pemainnya ke depan, termasuk bek Minjae Kim. Olise membentur mistar gawang dari tendangan sudut lainnya saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu, yang diperlukan akibat penghentian lama akibat cedera kepala yang dialami Jonas Fohrenbach dari Heidenheim, yang dengan gagah berani terus bermain dengan hidung yang dibalut perban.
- Getty Images Sport
Olise mencetak gol penyeimbang dramatis pada menit ke-100
Pada menit ke-10 tambahan waktu, tekanan itu akhirnya membuahkan hasil. Olise menemukan ruang untuk melakukan upaya terakhir yang membentur tiang gawang, sebelum memantul dari kiper Dijant Ramaj dan bergulir melewati garis gawang. Ini merupakan cara yang kejam bagi Heidenheim untuk kehilangan dua poin, meskipun hasil imbang ini tidak banyak membantu ritme permainan Bayern menjelang laga penentu di kompetisi Eropa.
Goretzka meraih gelar Man of the Match setelah mencetak dua gol dan melepaskan enam tembakan ke gawang. Meskipun penampilan gelandang Jerman itu menjadi titik terang, Kompany kemungkinan akan dihadapkan pada pertanyaan mengenai rotasi pemain yang berlebihan dan kelemahan pertahanan yang membuat timnya kebobolan tiga gol dari tim yang sedang berjuang menghindari degradasi.