Menurut AS, Olise telah menyampaikan keinginannya untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan petinggi Bayern Munich guna menentukan langkah selanjutnya. Pemain berusia 24 tahun ini, yang bergabung dengan Bayern pada musim panas 2024 dari Crystal Palace dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, telah menikmati kemajuan pesat sejak pindah ke Bavaria. Perwakilannya kini ingin memahami di mana posisinya dalam proyek jangka panjang klub setelah nilainya mencapai titik tertinggi sepanjang masa selama Piala Dunia di Amerika Utara.

Penyerang ini menyadari semakin banyaknya penggemar yang mengaguminya berkat penampilannya bersama Les Bleus, di mana ia berperan penting dalam perjalanan impresif Prancis, dengan tampil di setiap pertandingan fase grup. Olise secara menonjol memberikan dua assist dalam kemenangan 3-1 atas Senegal dan menciptakan dua gol lainnya dalam kemenangan 3-0 melawan Irak. Kini, saat Prancis bersiap menghadapi Swedia di babak 32 besar, sang pemain dan lingkaran terdekatnya ingin duduk bersama secara tenang setelah turnamen berakhir untuk menganalisis situasi. Bayern kini harus menghadapi kenyataan bahwa lonjakan performa Olise telah jauh melampaui ekspektasi semula.