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Michael Olise meminta pertemuan dengan Bayern Munich untuk menentukan masa depannya di tengah rumor terkait Real Madrid
Olise ingin kejelasan soal Allianz Arena
Menurut AS, Olise telah menyampaikan keinginannya untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan petinggi Bayern Munich guna menentukan langkah selanjutnya. Pemain berusia 24 tahun ini, yang bergabung dengan Bayern pada musim panas 2024 dari Crystal Palace dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, telah menikmati kemajuan pesat sejak pindah ke Bavaria. Perwakilannya kini ingin memahami di mana posisinya dalam proyek jangka panjang klub setelah nilainya mencapai titik tertinggi sepanjang masa selama Piala Dunia di Amerika Utara.
Penyerang ini menyadari semakin banyaknya penggemar yang mengaguminya berkat penampilannya bersama Les Bleus, di mana ia berperan penting dalam perjalanan impresif Prancis, dengan tampil di setiap pertandingan fase grup. Olise secara menonjol memberikan dua assist dalam kemenangan 3-1 atas Senegal dan menciptakan dua gol lainnya dalam kemenangan 3-0 melawan Irak. Kini, saat Prancis bersiap menghadapi Swedia di babak 32 besar, sang pemain dan lingkaran terdekatnya ingin duduk bersama secara tenang setelah turnamen berakhir untuk menganalisis situasi. Bayern kini harus menghadapi kenyataan bahwa lonjakan performa Olise telah jauh melampaui ekspektasi semula.
- AFP
Real Madrid dan klub-klub raksasa Liga Premier mulai mengincar
Minat terhadap pemain sayap tersebut semakin memuncak, dengan Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan klub-klub papan atas Liga Premier yang terus memantau situasinya dengan cermat. Real Madrid, khususnya, sedang berupaya membangun kembali skuad mereka di bawah bimbingan manajer baru mereka, Jose Mourinho, setelah musim lalu yang tanpa gelar. Meskipun klub raksasa Spanyol itu baru-baru ini membantah telah melakukan pendekatan resmi terhadap pemain asal Prancis tersebut dalam sebuah pernyataan resmi, diketahui bahwa mereka tetap sangat mengagumi "sentuhan istimewa" dan kemampuannya yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
Los Blancos bukan satu-satunya yang mengejarnya, terutama setelah Olise mencatatkan musim 2025-26 yang memukau bersama Bayern Munich, dengan mencetak 22 gol dan memberikan 31 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi. Daya tarik Bernabeu diyakini menjadi faktor penting bagi sang pemain. Terlepas dari desas-desus dari luar negeri, beberapa klub Eropa saat ini menghormati posisi Bayern, meskipun hal itu bisa berubah dengan cepat tergantung pada hasil pertemuan sang pemain dengan petinggi klub asal Jerman tersebut.
Bayern Munich dihadapkan pada dilema kontrak
Para petinggi Bayern menyadari bahwa Olise ingin berbicara, dan ada kecurigaan yang semakin menguat di dalam klub bahwa sang pemain terpengaruh oleh spekulasi intens dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun Bayern tetap tenang dan menekankan kekuatan kontrak yang dimilikinya saat ini, mereka secara diam-diam menyadari bahwa kontrak yang ditandatangani dua tahun lalu tidak lagi mencerminkan statusnya saat ini sebagai bintang kelas dunia.
Para pejabat klub dilaporkan telah menantikan pernyataan loyalitas secara terbuka dari sang penyerang — yang telah memenangkan Bundesliga dua kali serta masing-masing satu kali DFB-Pokal dan DFL-Supercup sejak pindah ke Jerman, di samping penghargaan individu sebagai Pemain Muda Terbaik Bundesliga (2024–25) dan Pemain Terbaik Bundesliga (2025–26). Namun, hingga saat ini ia tetap bungkam mengenai masa depannya. Keheningan ini telah menimbulkan rasa gelisah di Munich, saat mereka menanti berakhirnya Piala Dunia untuk memulai apa yang mungkin menjadi negosiasi paling krusial di bursa transfer musim panas mereka.
- Getty Images
Momen penentu setelah Piala Dunia
Segalanya akan diputuskan begitu turnamen di Amerika Utara berakhir. Olise, yang sebelumnya meraih medali perak di Olimpiade Paris 2024 dan finis di posisi ketiga di UEFA Nations League pada musim 2024-25, kini ingin mengukuhkan posisinya di antara para pemain elit dunia dengan membawa Prancis meraih gelar Piala Dunia ketiganya. Ia ingin menghilangkan semua keraguan dan mengetahui secara langsung seberapa besar klub menghargainya setelah dua musim menampilkan performa gemilang yang konsisten. Ia telah membuktikan bahwa dirinya layak berada di level tertinggi, dan kini ia akan memanfaatkan pertemuan yang dijadwalkan tersebut untuk menyampaikan keinginannya kepada para petinggi Bayern.