Michael Olise ‘meminta pertemuan’ dengan Bayern Munich di tengah spekulasi transfer ke Real Madrid, sementara Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, dan Ibrahima Konate berperan sebagai perantara

Olise, yang bergabung dengan Bayern Munich dari Crystal Palace dengan nilai transfer €55 juta pada tahun 2024, telah memainkan peran kunci dalam perjalanan Prancis menuju semifinal Piala Dunia 2026 — di mana mereka akan menghadapi Spanyol — dengan menyumbangkan enam assist.

Menurut El Debate, Olise telah meminta untuk bertemu dengan presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, segera setelah turnamen berakhir guna menentukan langkah selanjutnya. Meskipun ia tetap fokus pada tugasnya bersama tim nasional Prancis, ia dilaporkan menyadari minat besar yang ditimbulkan oleh penampilannya dan ingin status serta gajinya mencerminkan posisinya yang baru di dunia sepak bola.







