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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Michael Olise ‘meminta pertemuan’ dengan Bayern Munich di tengah spekulasi transfer ke Real Madrid, sementara Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, dan Ibrahima Konate berperan sebagai perantara

Transfers
M. Olise
Bayern Munich
Real Madrid
France
World Cup
LaLiga
Bundesliga
K. Mbappe

Michael Olise dilaporkan sedang mengupayakan pertemuan mendesak dengan petinggi Bayern Munich untuk membahas masa depannya, menyusul penampilan sensasionalnya di Piala Dunia yang membuat nilai pasarnya melonjak tajam. Pemain timnas Prancis ini kini berada di persimpangan jalan di Bavaria, sementara minat dari Real Madrid terus meningkat di balik layar.

  • Olise ingin mengadakan pembicaraan krusial dengan Bayern

    Olise, yang bergabung dengan Bayern Munich dari Crystal Palace dengan nilai transfer €55 juta pada tahun 2024, telah memainkan peran kunci dalam perjalanan Prancis menuju semifinal Piala Dunia 2026 — di mana mereka akan menghadapi Spanyol — dengan menyumbangkan enam assist.

    Menurut El Debate, Olise telah meminta untuk bertemu dengan presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, segera setelah turnamen berakhir guna menentukan langkah selanjutnya. Meskipun ia tetap fokus pada tugasnya bersama tim nasional Prancis, ia dilaporkan menyadari minat besar yang ditimbulkan oleh penampilannya dan ingin status serta gajinya mencerminkan posisinya yang baru di dunia sepak bola.



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    Para bintang Real Madrid memimpin upaya perekrutan

    Tekanan tersebut datang dari dalam skuad Prancis, di mana rekan-rekan setim Olise kabarnya sudah bertindak sebagai duta tidak resmi bagi Real Madrid. Mbappé, Aurélien Tchouameni, dan Ibrahima Konaté dilaporkan sedang mendorong Olise untuk bergabung dengan proyek di Santiago Bernabéu.

    Keterikatan antara Mbappe dan Olise di lapangan telah menjadi sorotan utama musim panas internasional ini, dan Olise dilaporkan tergoda oleh prospek bermain bersama rekan senegaranya di level klub setiap pekan. Lobi internal ini membuat sang pemain sayap merasa gelisah saat ia mempertimbangkan kemungkinan pindah ke La Liga.

  • Kendala keuangan dalam kesepakatan berskala besar

    Terlepas dari minat sang pemain, kepindahannya ke Madrid tetap menjadi teka-teki finansial yang rumit. Setelah tampil luar biasa di panggung dunia, nilai pasar Olise kini diperkirakan mencapai sekitar €200 juta, dan kontraknya masih tersisa tiga tahun lagi.

    Bayern pada dasarnya bukanlah klub yang gemar melepas pemain dan berencana membangun skuad pemenang Liga Champions di sekitar bintang-bintang inti mereka. Namun, muncul perdebatan mengenai gaji bersih Olise saat ini sebesar €8 juta, yang kini dianggap tidak sesuai lagi mengingat kontribusinya belakangan ini. El Debate menambahkan bahwa Bayern telah menyiapkan tawaran perpanjangan kontrak senilai €14 juta bersih untuk menangkis minat klub-klub lain.

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  • Michael OliseGetty Images

    Agen menyarankan agar berhati-hati

    Meskipun Bayern Munich memegang kendali karena lamanya masa kontraknya, perwakilan Olise, Rebecca James, dilaporkan menyarankan sang pemain untuk tidak menandatangani kontrak baru di Allianz Arena. Strateginya adalah untuk mempertahankan posisi tawar; dengan tidak memperpanjang kontrak, Olise memastikan nilainya bisa turun pada 2027 saat ia memasuki dua tahun terakhir masa kontraknya.