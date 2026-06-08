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Michael Olise ke Real Madrid seharga €150 juta? Bayern Munich mengirimkan sinyal transfer ke Santiago Bernabeu di tengah rumor yang tidak diinginkan
Presiden Bayern menanggapi dengan santai minat Perez
Pihak manajemen di Allianz Arena sudah mulai bosan dengan spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkan Olise dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Presiden Real Madrid, Perez, siap menyetujui tawaran senilai €150 juta—yang akan menjadi rekor transfer klub—untuk mendatangkan pemain internasional Prancis tersebut ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari kampanyenya untuk terpilih kembali sebagai presiden Los Blancos.
Namun, presiden Bayern, Herbert Hainer, telah turun tangan secara pribadi untuk menghentikan pembicaraan tersebut. Saat berbicara dalam kunjungan ke sebuah kelompok pendukung, Hainer bersikap tegas mengenai situasi yang melibatkan mantan pemain Crystal Palace itu. "Michael Olise adalah pemain Bayern dan memiliki kontrak jangka panjang. Kami bukan klub yang menjual pemain. Jika Florentino Perez ingin mengirimkan tawaran kepada kami – yang sejauh ini belum terjadi – dia bisa menghemat tenaganya," kata Hainer kepada BILD.
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Tawaran rekor itu tak cukup bagi Die Roten
Sikap tegas Hainer sejalan dengan pandangan presiden kehormatan Uli Hoeness, yang sebelumnya menanggapi dengan sinis gagasan bahwa Olise akan meninggalkan Jerman. Meskipun ada prospek keuntungan finansial yang sangat besar, klub raksasa Bavaria itu tetap berpendapat bahwa ambisi olahraga mereka jauh lebih penting daripada keuntungan finansial apa pun yang mungkin mereka peroleh dari penjualan aset andalan mereka kepada rival Eropa.
Hoeness bahkan lebih agresif dalam penilaiannya dan penolakannya untuk bernegosiasi ketika rumor tersebut pertama kali muncul. "Menjual Michael Olise seharga €200 juta? Dia tidak akan dijual. Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak ada gunanya bagi mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena itu," kata Hoeness sebelumnya.
Kemenangan Perez dalam pemilihan memicu spekulasi transfer
Waktu munculnya kabar-kabar ini bukanlah kebetulan, mengingat hal ini terjadi tak lama setelah Perez berhasil terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid. Perez memang dikenal sering melakukan transfer besar-besaran untuk merayakan kemenangan pemilu dan menandai dimulainya siklus kepengurusan baru. Dalam pidato kemenangannya, Perez memaparkan visinya agar klub ini tetap dominan hingga tahun 2030.
"Saya masih di sini. Para anggota mengenal saya. Saya di sini untuk membela Real Madrid. Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih gelar," kata Perez kepada para anggota klub. Meskipun ia tidak menyebut nama Olise secara langsung, sang presiden telah mengisyaratkan kedatangan talenta elit untuk mendukung kembalinya Jose Mourinho, yang diperkirakan akan kembali memimpin di Bernabeu.
- Getty Images Sport
Kondisi Michael Olise di Munich
Terlepas dari desas-desus yang beredar dari Madrid, Olise masih terikat kontrak jangka panjang di Munich dan menjadi pilar penting dalam skema taktis Vincent Kompany. Sejak bergabung dari Liga Premier, pemain sayap ini tampil gemilang di Bundesliga, membantu klub mempertahankan dominasi domestiknya, dan sekaligus menjadi idola para penggemar.
Penolakan Bayern untuk bahkan mempertimbangkan tawaran menunjukkan bahwa Madrid harus mencari alternatif lain jika ingin memperkuat opsi serangan mereka. Dengan pihak Jerman yang menyatakan pemain tersebut tidak bisa dijual, harapan Perez untuk mendatangkan pemain Prancis itu tampaknya telah menemui tembok bata sebelum tawaran resmi bahkan diajukan.