Pihak manajemen di Allianz Arena sudah mulai bosan dengan spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkan Olise dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Presiden Real Madrid, Perez, siap menyetujui tawaran senilai €150 juta—yang akan menjadi rekor transfer klub—untuk mendatangkan pemain internasional Prancis tersebut ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari kampanyenya untuk terpilih kembali sebagai presiden Los Blancos.

Namun, presiden Bayern, Herbert Hainer, telah turun tangan secara pribadi untuk menghentikan pembicaraan tersebut. Saat berbicara dalam kunjungan ke sebuah kelompok pendukung, Hainer bersikap tegas mengenai situasi yang melibatkan mantan pemain Crystal Palace itu. "Michael Olise adalah pemain Bayern dan memiliki kontrak jangka panjang. Kami bukan klub yang menjual pemain. Jika Florentino Perez ingin mengirimkan tawaran kepada kami – yang sejauh ini belum terjadi – dia bisa menghemat tenaganya," kata Hainer kepada BILD.