Menurut Foot Mercato, Olise ingin hengkang dari Bayern Munich untuk bergabung dengan Real Madrid selama jendela transfer saat ini. Klub Spanyol tersebut telah menunjukkan minat yang sangat besar untuk mendapatkan tanda tangannya. Dalam tulisannya di Marca, jurnalis Pablo Polo menyatakan bahwa Madrid akan berupaya sekuat tenaga untuk mendatangkannya sekarang.

Setelah menorehkan performa luar biasa di kompetisi domestik, Olise tampil gemilang di Piala Dunia bersama Kylian Mbappe untuk Prancis. Namun, mereka harus menelan kekalahan 2-0 dari Spanyol di semifinal dan kini akan menghadapi tim yang kalah dari pertandingan antara Inggris dan Argentina dalam perebutan tempat ketiga.



