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Michael Olise ingin bergabung dengan Real Madrid! Bintang Bayern Munich itu siap berjuang untuk mewujudkan transfer besar agar bisa bermain bersama rekan setimnya di timnas Prancis, Kylian Mbappé
Musim yang luar biasa dan minat besar dari Madrid
Menurut Foot Mercato, Olise ingin hengkang dari Bayern Munich untuk bergabung dengan Real Madrid selama jendela transfer saat ini. Klub Spanyol tersebut telah menunjukkan minat yang sangat besar untuk mendapatkan tanda tangannya. Dalam tulisannya di Marca, jurnalis Pablo Polo menyatakan bahwa Madrid akan berupaya sekuat tenaga untuk mendatangkannya sekarang.
Setelah menorehkan performa luar biasa di kompetisi domestik, Olise tampil gemilang di Piala Dunia bersama Kylian Mbappe untuk Prancis. Namun, mereka harus menelan kekalahan 2-0 dari Spanyol di semifinal dan kini akan menghadapi tim yang kalah dari pertandingan antara Inggris dan Argentina dalam perebutan tempat ketiga.
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Misi pemantauan Mourinho dan perlawanan Bayern
Manajer Madrid, Jose Mourinho, telah memantau situasi ini dengan cermat, bahkan menghadiri final DFB-Pokal pada 23 Mei untuk mengamati Olise secara langsung. Atas undangan anggota dewan direksi Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, Mourinho menyaksikan pertandingan antara Bayern Munich dan Stuttgart di Berlin dari tribun VIP.
Namun, presiden kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness, tetap bersikap tegas terkait masa depan sang pemain sayap. Berbicara kepada Sky Sport Germany, Hoeness menyatakan: “Mourinho boleh saja mengawasi Olise dengan lima mata, tapi dia tidak akan bisa mendapatkannya.” Terlepas dari sikap tegas yang ditunjukkan di depan publik ini, Bayern Munich secara internal telah bersiap menghadapi kepergian sang pemain.
Biaya rekor yang diminta oleh klub raksasa Jerman tersebut
Untuk mendatangkan Olise dari Jerman, dibutuhkan paket finansial yang sangat besar. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Bayern akan meminta setidaknya €200 juta agar bersedia mempertimbangkan untuk melepas pemain tersebut pada bursa transfer musim panas ini.
Penyerang yang kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2029 ini sangat yakin bahwa Real Madrid menawarkan platform terbaik untuk membawa kariernya ke level yang lebih tinggi. Dalam rangka mempersiapkan tawaran besar tersebut, jajaran petinggi Bayern Munich telah menjalin kontak dengan beberapa calon pengganti. Di antara para kandidat tersebut, penyerang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, sangat diapresiasi oleh departemen perekrutan, karena klub asal Jerman itu ingin memastikan opsi-opsi penyerangan mereka tetap terjaga.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi pemain sayap tersebut?
Pembicaraan krusial mengenai masa depan Olise diperkirakan akan berlangsung segera setelah Piala Dunia berakhir. Real Madrid perlu mewujudkan minat besar mereka dengan mengajukan tawaran resmi, sementara Bayern Munich harus memutuskan apakah akan bernegosiasi atau tetap bersikukuh pada harga yang diminta yang sangat tinggi.
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