Michael Olise dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Bundesliga, sementara bintang Bayern Munich itu dijuluki sebagai 'ikon' liga papan atas Jerman
Prestasi pribadi bagi pemain timnas Prancis
Olise terpilih sebagai Pemain Terbaik Bundesliga Musim 2025-26 berkat penampilannya yang dominan di Allianz Arena. CEO DFL, Marc Lenz dan Steffen Merkel, menyerahkan penghargaan bergengsi tersebut kepada pemain internasional Prancis berusia 24 tahun itu tak lama sebelum menyerahkan trofi Bundesliga Meisterschale kepada sang juara pada hari Sabtu.
Pemain sayap ini telah menikmati kemajuan pesat sejak pindah ke Bavaria, mengikuti jejak para pemenang sebelumnya seperti rekan setimnya Harry Kane, Florian Wirtz, dan bintang Real Madrid Jude Bellingham. Penghargaan ini mengukuhkan posisi Olise di antara para elit sepak bola Jerman.
- AFP
Para petinggi liga memuji bakat yang 'luar biasa'
Para petinggi sepak bola Jerman memuji mantan pemain Crystal Palace tersebut dalam upacara perkenalan. "Michael Olise adalah pemain luar biasa yang mampu membuat perbedaan, yang telah menorehkan prestasi di musim Bundesliga 2025-26 berkat dinamisme, kelincahan, konsistensi, dan gol-golnya," kata Lenz dan Merkel dalam pernyataan bersama.
Mereka melanjutkan dengan menyoroti pentingnya dirinya bagi citra global liga: "Dia telah berkembang menjadi ikon liga di tingkat nasional dan internasional dalam dua tahun terakhir, mewakili keunggulan baik dalam sepak bola maupun atletik. Kami ingin mengucapkan selamat kepada Michael atas kemenangannya dan musim yang luar biasa bersama Bayern."
Kampanye yang secara statistik lebih unggul
Catatan statistik Olise musim ini benar-benar bersejarah. Ia menutup musim dengan 15 gol dan 19 assist di Bundesliga, menjadi pemain pertama sejak musim 2019-20 yang mencetak setidaknya 15 gol dan 19 assist dalam satu musim. Prestasi ini menunjukkan mengapa ia telah menjadi aset yang tak tergantikan bagi juara terbanyak sepanjang sejarah.
Ini bukan kali pertama Olise meraih trofi sejak tiba di Jerman. Pemain sayap ini sebelumnya dinobatkan sebagai Rookie of the Season pada musim debutnya, membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan ketatnya Bundesliga hampir seketika sambil tetap mempertahankan bakat kreatifnya.
Bagaimana pemenangnya ditentukan
Proses seleksi untuk penghargaan ini sangat ketat, melibatkan para penggemar, klub, dan pakar guna memastikan kandidat yang paling layak terpilih. Untuk menentukan Pemain Terbaik Musim Ini, Tim Terbaik Musim Ini terlebih dahulu dipilih dari daftar 40 pemain terpilih. Hal ini ditentukan melalui pemungutan suara penggemar di platform Bundesliga (bobot: 40 persen), pemungutan suara klub (30 persen), dan pemungutan suara oleh para pakar terpilih (30 persen).
Dengan menggunakan sistem yang sama, Pemain Terbaik Musim Ini kemudian dipilih dari Tim Terbaik Musim Ini. Olise telah mengungguli para pesaingnya sepanjang tahun, memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini pada bulan November dan Januari, hingga akhirnya mengalahkan rekan setimnya, Kane, untuk meraih penghargaan tahunan tertinggi tersebut.