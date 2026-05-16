Michael Olise dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Bundesliga, sementara bintang Bayern Munich itu dijuluki sebagai 'ikon' liga papan atas Jerman

Olise terpilih sebagai Pemain Terbaik Bundesliga Musim 2025-26 berkat penampilannya yang dominan di Allianz Arena. CEO DFL, Marc Lenz dan Steffen Merkel, menyerahkan penghargaan bergengsi tersebut kepada pemain internasional Prancis berusia 24 tahun itu tak lama sebelum menyerahkan trofi Bundesliga Meisterschale kepada sang juara pada hari Sabtu.

Pemain sayap ini telah menikmati kemajuan pesat sejak pindah ke Bavaria, mengikuti jejak para pemenang sebelumnya seperti rekan setimnya Harry Kane, Florian Wirtz, dan bintang Real Madrid Jude Bellingham. Penghargaan ini mengukuhkan posisi Olise di antara para elit sepak bola Jerman.