Seperti dilaporkan RMC Sport, asosiasi tersebut "secara serius" mempertimbangkan untuk mengajukan protes terhadap kartu kuning yang diterima Michael Olise. Latar belakangnya: Olise terlibat insiden dengan Matias Galarza—yang memang sudah bermain sangat tidak sportif—pada masa tambahan waktu, yang kemudian dengan berlebihan menjatuhkan diri dan memicu pemberian kartu kuning yang sama sekali tidak dapat dimengerti kepada bintang Bayern tersebut.
Diterjemahkan oleh
Michael Olise dari FC Bayern terancam sanksi! Prancis tampaknya mempertimbangkan untuk mengajukan banding setelah "kinerja wasit terburuk" di Piala Dunia saat melawan Paraguay
Itu jauh dari satu-satunya kesalahan yang dilakukan Tantashev dalam penegakan aturan yang banyak dikritik dan dipertanyakan itu. Oleh karena itu pula, mantan wasit Bundesliga Patrick Ittrich dan Frank Willenborg tidak segan-segan mengkritik habis-habisan penampilan wasit asal Uzbekistan tersebut. Ittrich menyebutnya sebagai “penampilan terburuk di Piala Dunia” dalam wawancara di MagentaTV.
Willenborg secara khusus menyebut dua keputusan wasit tersebut sebagai “tak dapat dijelaskan”: pertama, pukulan Galarza terhadap Kylian Mbappé dalam duel lari yang jauh dari bola, yang menurut Willenborg seharusnya dihukum kartu merah, dan kedua, tendangan Juan Jose Caceres ke tulang kering Mbappé, yang juga seharusnya dianggap sebagai tindakan kekerasan.
Fakta bahwa tidak ada satu pun pemain tim Amerika Selatan yang menerima kartu kuning, sementara tiga pemain Prancis justru mendapat peringatan, semakin memperburuk citra kinerja wasit Tantashev. Setidaknya terhadap salah satu keputusan tersebut, Federasi Sepak Bola Prancis kini berencana untuk mengambil tindakan.
Pasalnya, jika Olise kembali mendapat kartu kuning di perempat final melawan Maroko, ia akan diskors dan absen dalam pertandingan semifinal Piala Dunia yang berpotensi melawan Spanyol, Portugal, Amerika Serikat, atau Belgia.
- Getty Images Sport
Michael Olise melaju ke perempat final Piala Dunia tanpa beban: Cristiano Ronaldo dan Folarin Balogun sebagai contoh yang patut dipertanyakan
Bahwa banding semacam itu di FIFA memang bisa berhasil, terbukti dari dua contoh yang kontroversial dalam beberapa waktu terakhir: Di satu sisi, misalnya, skorsing tiga pertandingan yang dijatuhkan kepada Cristiano Ronaldo akibat sikutan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia kedua dari belakang melawan Irlandia, secara tiba-tiba dipersingkat menjadi dua pertandingan, agar bintang top Portugal dan idola para penggemar itu tidak melewatkan dua pertandingan pertama di Piala Dunia terakhirnya.
Amerika Serikat juga berhasil dengan bandingnya terhadap kartu merah yang diterima Folarin Balogun pada babak 16 besar melawan Bosnia-Herzegovina. Sebenarnya, bintang muda tim Amerika Serikat yang telah mencetak tiga gol sepanjang turnamen itu seharusnya wajib absen setidaknya pada babak 16 besar melawan Belgia. Namun, pada hari Minggu terjadi perubahan yang cukup mengejutkan.
FIFA mencabut skorsing Balogun dan menangguhkannya dengan masa percobaan. Hal ini sangat disambut gembira oleh Presiden AS Donald Trump. “Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan besar ini!” tulisnya di platform Truth Social miliknya. "Mereka diperlakukan dengan sangat buruk," kata Menteri Luar Negeri AS Rubio dengan nada marah di ruang pers Gedung Putih di Washington, dan menuntut: "Harus ada prosedur banding untuk hal ini."
Menurut peraturan FIFA, kartu merah sebenarnya secara otomatis mengakibatkan skorsing minimal satu pertandingan. Banding, demikian yang disampaikan setelah pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina, tidak dimungkinkan. Balogun secara tidak sengaja, namun dengan cara yang sangat membahayakan kesehatan, menendang pergelangan kaki lawan, Muharemovic, saat terjadi benturan. VAR turun tangan dan Balogun menerima kartu merah yang memang disayangkan, namun sepenuhnya dapat dibenarkan—meski pelatih tim nasional AS, Mauricio Pochettino, sama sekali tidak setuju dengan keputusan tersebut.
"Dia sama sekali tidak bermaksud menendang pemain tersebut. Itu adalah aksi yang sangat wajar dalam sepak bola." Tampaknya FIFA pun sependapat dengan hal tersebut. Sesuai Pasal 27 Katalog Disiplin Federasi Sepak Bola Dunia, hukuman dapat ditangguhkan dengan masa percobaan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami