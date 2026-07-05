Michael Olise dari FC Bayern terancam sanksi! Prancis tampaknya mempertimbangkan untuk mengajukan banding setelah "kinerja wasit terburuk" di Piala Dunia saat melawan Paraguay

Bahwa banding semacam itu di FIFA memang bisa berhasil, terbukti dari dua contoh yang kontroversial dalam beberapa waktu terakhir: Di satu sisi, misalnya, skorsing tiga pertandingan yang dijatuhkan kepada Cristiano Ronaldo akibat sikutan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia kedua dari belakang melawan Irlandia, secara tiba-tiba dipersingkat menjadi dua pertandingan, agar bintang top Portugal dan idola para penggemar itu tidak melewatkan dua pertandingan pertama di Piala Dunia terakhirnya.

Amerika Serikat juga berhasil dengan bandingnya terhadap kartu merah yang diterima Folarin Balogun pada babak 16 besar melawan Bosnia-Herzegovina. Sebenarnya, bintang muda tim Amerika Serikat yang telah mencetak tiga gol sepanjang turnamen itu seharusnya wajib absen setidaknya pada babak 16 besar melawan Belgia. Namun, pada hari Minggu terjadi perubahan yang cukup mengejutkan.

FIFA mencabut skorsing Balogun dan menangguhkannya dengan masa percobaan. Hal ini sangat disambut gembira oleh Presiden AS Donald Trump. “Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan besar ini!” tulisnya di platform Truth Social miliknya. "Mereka diperlakukan dengan sangat buruk," kata Menteri Luar Negeri AS Rubio dengan nada marah di ruang pers Gedung Putih di Washington, dan menuntut: "Harus ada prosedur banding untuk hal ini."

Menurut peraturan FIFA, kartu merah sebenarnya secara otomatis mengakibatkan skorsing minimal satu pertandingan. Banding, demikian yang disampaikan setelah pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina, tidak dimungkinkan. Balogun secara tidak sengaja, namun dengan cara yang sangat membahayakan kesehatan, menendang pergelangan kaki lawan, Muharemovic, saat terjadi benturan. VAR turun tangan dan Balogun menerima kartu merah yang memang disayangkan, namun sepenuhnya dapat dibenarkan—meski pelatih tim nasional AS, Mauricio Pochettino, sama sekali tidak setuju dengan keputusan tersebut.

"Dia sama sekali tidak bermaksud menendang pemain tersebut. Itu adalah aksi yang sangat wajar dalam sepak bola." Tampaknya FIFA pun sependapat dengan hal tersebut. Sesuai Pasal 27 Katalog Disiplin Federasi Sepak Bola Dunia, hukuman dapat ditangguhkan dengan masa percobaan.