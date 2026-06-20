Kecocokan yang luar biasa antara keduanya terlihat jelas dalam pertandingan pembuka Prancis melawan Senegal—yang dimenangkan dengan skor 3-1—di mana Mbappé mencetak dua gol, dengan kedua gol tersebut berkat assist dari Olise. Bintang Real Madrid itu tidak segan-segan saat menilai dampak Olise bagi tim, dengan menggambarkan pemain berusia 24 tahun itu sebagai bagian penting dari masa kini dan masa depan sepak bola Prancis.

Dalam wawancara dengan L'Équipe, Mbappé memuji mantan pemain Crystal Palace itu, dengan mengatakan: “Dia adalah pemain hari ini dan masa depan. Dia memiliki keanggunan dan visi dalam permainannya. Saya sangat akrab dengannya. Belakangan ini, kami berbicara dalam bahasa Prancis. Dia menguasainya dengan baik. Namun, dia memiliki kepribadian yang membuat kalian, media, mungkin tidak akan pernah tahu apakah bahasa Prancisnya semakin baik atau tidak, karena dia jarang berbicara dengan kalian (tertawa). Dia tidak suka itu; begitulah dia. Michael adalah seorang yang introvert. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati dan hemat. Namun, kakinya yang berbicara untuknya. Terimalah dia apa adanya. Dia tidak akan pernah berubah. Selain sebagai pemain yang luar biasa, dia juga orang yang hebat.”