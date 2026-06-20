AFP
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Michael Olise berharap bisa membuktikan dirinya layak atas ekspektasi tinggi tersebut setelah Kylian Mbappé memberikan pujian besar kepada bintang Prancis itu
Mbappe memuji Olise sebagai masa depan Prancis
Kecocokan yang luar biasa antara keduanya terlihat jelas dalam pertandingan pembuka Prancis melawan Senegal—yang dimenangkan dengan skor 3-1—di mana Mbappé mencetak dua gol, dengan kedua gol tersebut berkat assist dari Olise. Bintang Real Madrid itu tidak segan-segan saat menilai dampak Olise bagi tim, dengan menggambarkan pemain berusia 24 tahun itu sebagai bagian penting dari masa kini dan masa depan sepak bola Prancis.
Dalam wawancara dengan L'Équipe, Mbappé memuji mantan pemain Crystal Palace itu, dengan mengatakan: “Dia adalah pemain hari ini dan masa depan. Dia memiliki keanggunan dan visi dalam permainannya. Saya sangat akrab dengannya. Belakangan ini, kami berbicara dalam bahasa Prancis. Dia menguasainya dengan baik. Namun, dia memiliki kepribadian yang membuat kalian, media, mungkin tidak akan pernah tahu apakah bahasa Prancisnya semakin baik atau tidak, karena dia jarang berbicara dengan kalian (tertawa). Dia tidak suka itu; begitulah dia. Michael adalah seorang yang introvert. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati dan hemat. Namun, kakinya yang berbicara untuknya. Terimalah dia apa adanya. Dia tidak akan pernah berubah. Selain sebagai pemain yang luar biasa, dia juga orang yang hebat.”
- AFP
Olise menanggapi perkataan kapten
Olise, yang telah mencatatkan 18 penampilan dan tujuh gol untuk negaranya, tetap rendah hati saat menanggapi komentar sang kapten. Kerendahan hati ini muncul setelah musim 2025-26 yang luar biasa bersama Bayern Munich, di mana sang pemain sayap tampil dalam 52 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 22 gol, dan memberikan 31 assist. Meskipun beban ekspektasi yang berat karena didukung oleh salah satu pemain terbaik dunia, sang pemain sayap tetap fokus untuk mempertahankan performa dan pertumbuhan profesionalnya.
“Ah, itu pujian yang luar biasa. Apakah saya setuju? Tidak. Maksud saya, memang menyenangkan mendengarnya, terutama dari Kylian. Ketika pujian itu datang dari rekan setim yang Anda hormati dan yang telah meraih begitu banyak prestasi di dunia sepak bola, saya rasa selalu menyenangkan mendengar hal semacam itu. Untuk saat ini, saya akan mengatakan bahwa, ya, saya adalah pemain masa kini. Jika saya terus bekerja keras dan tetap rendah hati, maka saya berharap memang bisa menjadi pemain masa depan,” kata Olise dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Memperkuat posisinya di Bayern Munich
Perkembangan sang pemain sayap melonjak pesat sejak kepindahannya ke Bundesliga. Olise bergabung dengan Bayern Munich dari Crystal Palace pada musim panas 2024 dengan kontrak lima tahun, dan sejak saat itu ia terus menampilkan performa gemilang; pencapaian tersebut membawanya meraih gelar Pemain Muda Terbaik Bundesliga musim 2024–25 serta gelar bergengsi Pemain Terbaik Bundesliga musim 2025–26. Kemampuannya memadukan bakat teknis dengan penyelesaian akhir yang akurat telah menjadikannya titik fokus baik di klub maupun tim nasional, dan kesuksesannya baru-baru ini di kancah domestik Jerman semakin memperkuat antusiasme seputar kemunculannya di kancah internasional.
Kepribadian Olise yang tenang di luar lapangan kontras dengan penampilannya yang dinamis di lapangan. Sebagai pemain reguler di bawah asuhan Deschamps, pemain sayap ini membentuk lini serang Piala Dunia yang mematikan bersama Mbappe dan Dembele. Setelah meraih gelar ganda domestik (Bundesliga dan DFB-Pokal) musim lalu, Olise kini bertekad mengantarkan Prancis—runner-up turnamen sebelumnya—meraih gelar juara dunia ketiga setelah kemenangan pada 1998 dan 2018. Setelah sebelumnya meraih medali perak Olimpiade pada 2024, ia kini berambisi meraih trofi internasional besar pertamanya.
- AFP
Olise mengalihkan fokusnya ke Irak setelah Real Madrid membantah kabar tersebut
Berita transfer terkini sempat mengaitkan Olise dengan kepindahan sensasional ke Real Madrid pada musim panas ini, sehingga memunculkan kemungkinan baginya untuk berduet dengan Mbappé di level klub. Namun, klub raksasa Spanyol itu dengan cepat mengakhiri spekulasi tersebut dengan mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya negosiasi terkait pemain tersebut. Akibatnya, bintang Bayern Munich itu kini akan mengalihkan seluruh fokusnya ke pertandingan fase grup Piala Dunia Prancis mendatang melawan Irak, saat Les Bleus berupaya meraih kemenangan dan memastikan lolos ke babak berikutnya.