Michael Olise 'bangga' mencetak rekor Piala Dunia, tetapi pahlawan Prancis itu emosional setelah 'kekecewaan besar' melawan Spanyol dan Inggris

Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan perasaan campur aduknya setelah melihat impiannya menjuarai Piala Dunia kandas pada tahap-tahap akhir: "Tidak bisa membawa pulang trofi ini adalah kekecewaan besar. Ini bukan seperti yang kami bayangkan untuk akhir Piala Dunia ini pada awal turnamen.

"Mengenakan jersey tim nasional Prancis di Piala Dunia selalu menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, dan akan selalu begitu. Meskipun kami tidak bisa memenangkan trofi, saya bangga telah mencatatkan rekor assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

"Di atas segalanya, saya jauh lebih ingin berada di sini untuk mengatakan bahwa kami memenangkan Piala Dunia bersama, dengan rekan-rekan setim saya, staf, para pelatih, dan semua penggemar tim nasional Prancis."



