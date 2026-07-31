Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Olise 'bangga' mencetak rekor Piala Dunia, tetapi pahlawan Prancis itu emosional setelah 'kekecewaan besar' melawan Spanyol dan Inggris
- AFP
Olise catat rekor turnamen
Prancis memasuki Piala Dunia 2026 sebagai salah satu favorit turnamen, tetapi pada akhirnya harus puas finis di peringkat keempat setelah menelan kekalahan krusial dari Spanyol dan Inggris. Winger Bayern, Olise, bersinar di panggung dunia dengan mencatatkan tujuh assist, jumlah tertinggi yang pernah dibukukan dalam satu edisi Piala Dunia. Namun, pencapaian individu bersejarah itu tidak banyak meredakan kekecewaannya karena gagal membawa pulang trofi.
Bintang Prancis akui patah hati
Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan perasaan campur aduknya setelah melihat impiannya menjuarai Piala Dunia kandas pada tahap-tahap akhir: "Tidak bisa membawa pulang trofi ini adalah kekecewaan besar. Ini bukan seperti yang kami bayangkan untuk akhir Piala Dunia ini pada awal turnamen.
"Mengenakan jersey tim nasional Prancis di Piala Dunia selalu menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, dan akan selalu begitu. Meskipun kami tidak bisa memenangkan trofi, saya bangga telah mencatatkan rekor assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
"Di atas segalanya, saya jauh lebih ingin berada di sini untuk mengatakan bahwa kami memenangkan Piala Dunia bersama, dengan rekan-rekan setim saya, staf, para pelatih, dan semua penggemar tim nasional Prancis."
- AFP
Olise berterima kasih kepada Deschamps yang akan hengkang
Selain mengungkapkan patah hatinya, Olise menyampaikan penghormatan tulus kepada mantan pelatih tim nasional Didier Deschamps karena telah menaruh kepercayaan kepadanya di panggung internasional, sekaligus menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan kejayaan pada masa depan bagi Prancis: "Saya juga ingin berterima kasih kepada pelatih tim nasional karena pertama kali memasukkan saya ke dalam skuad dan karena telah percaya kepada saya bahkan di saat-saat tersulit. Saya akan selalu berterima kasih kepada Anda dan mendoakan yang terbaik untuk Anda, jalan apa pun yang Anda pilih selanjutnya.
"Ini tetap menjadi tujuan yang akan terus mendorong kami, dan kami berharap kami bisa memberi Anda lebih banyak lagi momen kebahagiaan dan kenangan tak terlupakan di masa depan yang bisa Anda bagikan bersama kami."
Bayern menanti kembalinya sang playmaker
Olise kini telah menutup perjalanan Piala Dunia-nya dan mengalihkan fokus ke libur musim panas yang lebih panjang sebelum kembali bergabung dengan Bayern. Gelandang serang itu dijadwalkan kembali ke klubnya dalam beberapa pekan ke depan untuk memulai persiapan pramusim. Pelatih Vincent Kompany hampir pasti akan mengandalkan pemain Prancis itu sebagai pilar utama serangan Bayern saat mereka bersiap menyambut musim baru.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami