"Michael Olise & Ousmane Dembele mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Kylian Mbappe" - Didier Deschamps memperingatkan bintang Real Madrid itu agar "jangan jadi pemimpin" timnas Prancis
Hierarki teknis dipertanyakan
Mantan pemain timnas Prancis, Rothen, memicu perdebatan dengan menyatakan bahwa Mbappe saat ini tergeser oleh penampilan kreatif Olise dan Dembele. Terlepas dari sejarah gemilang Mbappe bersama Les Bleus, termasuk 56 gol dalam 96 penampilan dan peran utama dalam kemenangan Piala Dunia 2018, Rothen berpendapat bahwa struktur taktis harus berkembang. Meskipun mengakui efisiensi sang kapten sebagai pencetak gol, ia menegaskan bahwa pemain berusia 27 tahun itu kurang memiliki bakat khusus yang diperlukan untuk menjadi jantung tim.
Penilaian tajam Rothen
Dalam wawancara dengan RMC Sport, Rothen menyatakan bahwa peran Mbappé sebaiknya difokuskan pada kelebihannya, bukan pada kepemimpinan secara keseluruhan. Ia menegaskan: “Jika melihat para pemain di sekelilingnya saat ini, kita tidak bisa meminta Kylian Mbappé untuk menjadi pemimpin teknis. Ia juga tidak seharusnya menjadi pemimpin lini serang. Kita harus memanfaatkan kelebihannya. Kita memiliki keuntungan karena memiliki pemain yang sangat efektif dan mampu mencetak banyak gol. Baiklah. Dia ada di sini untuk itu. Tapi ada struktur yang harus dibangun di sekelilingnya.”
Kesenjangan dalam kemampuan
Mantan pemain sayap PSG itu kemudian menyoroti perbedaan kualitas teknis yang dirasakannya, dengan menyatakan bahwa permainan Mbappé kurang memiliki daya tarik estetis dan kreativitas yang dimiliki oleh bintang-bintang Prancis lainnya. Menjelaskan lebih lanjut mengenai kekurangan teknis yang dirasakannya itu, ia menambahkan: “Ketika Anda melihat Dembélé dan Olise… saat mereka menyentuh bola, sungguh luar biasa! Saya tidak malu mengakui bahwa apa yang dilakukan Olise dan Dembélé, Mbappé tidak mampu melakukannya.”
Tantangan Piala Dunia yang menanti
Menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar musim panas ini, Deschamps harus memutuskan apakah kemunculan Olise dan Dembele mengharuskannya untuk mengalihkan tanggung jawab dari kaptennya. Prancis tergabung dalam Grup I yang kompetitif bersama Senegal, Irak, dan Norwegia pada turnamen mendatang. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian terberat bagi kepemimpinan Mbappe, saat Les Bleus berupaya memadukan bakat-bakat teknis mereka sambil menapaki jalan yang penuh tantangan menuju final dunia berikutnya.