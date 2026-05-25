Michael Olise & Khvicha Kvaratskhelia akan menjadi rekrutan yang ‘luar biasa’ bagi Liverpool, namun mantan bintang The Reds yang pernah menjuarai Liga Champions meragukan ketersediaan dana transfer yang ‘besar’
Kabar kepergian Salah memicu spekulasi transfer seputar Szoboszlai dan Alisson
Hal itu bisa menjadi masalah bagi Arne Slot, atau siapa pun yang ditugaskan untuk memperbarui skuad yang akan kehilangan sejumlah pemain berpengalaman yang pernah menjuarai Liga Premier dalam beberapa pekan mendatang.
Perpisahan yang penuh emosi telah diucapkan oleh bek sayap berpengalaman Andy Robertson dan 'Raja Mesir' Mohamed Salah, saat mereka bersiap meninggalkan Merseyside dan menghadapi tantangan baru di tempat lain.
Ibrahima Konate adalah pemain lain yang akan menjadi pemain bebas, sementara trio gelandang Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, dan Alexis Mac Allister termasuk di antara mereka yang dikabarkan akan hengkang - bersama dengan kiper Brasil Alisson.
Pengganti akan dibutuhkan untuk siapa pun yang hengkang, dengan Salah yang telah mencetak 257 gol meninggalkan kekosongan terbesar. Beberapa kandidat untuk menggantikannya di sayap kanan telah disebut-sebut, tetapi apakah Liverpool akan mencari pengganti yang siap pakai untuk pemenang Sepatu Emas empat kali itu atau bermain dengan strategi jangka panjang?
Solusi sementara atau belanja besar-besaran: Bagaimana Liverpool akan menggantikan Salah?
Ketika ditanya apakah The Reds bisa mendatangkan pemain sementara sebelum melakukan perburuan serius terhadap pemain seperti sayap Bayern Munich, Olise, dan bintang Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, pada bursa transfer mendatang, Riise—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan ToonieBet—mengatakan: “Menurut saya, jika Anda melihat wawancara Arne Slot beberapa kali belakangan ini, ia berbicara tentang adanya beberapa perubahan yang harus dilakukan di klub sepak bola ini untuk musim depan. Saya rasa beberapa pemain akan hengkang dan saya rasa mereka akan mendatangkan beberapa pemain baru.
“Mereka sudah berbelanja besar musim lalu, bukan? Menghabiskan begitu banyak uang. Berapa banyak lagi uang yang mereka miliki untuk berbelanja besar? Namun, saya pikir rekrutan musim lalu akan lebih baik untuk musim depan juga, dengan pendekatan bertahap.
“Tapi pemain-pemain yang kamu sebutkan, akan luar biasa jika mereka bisa bergabung dengan Liverpool, tapi saya tidak tahu berapa banyak uang yang mereka miliki untuk dihabiskan atau apakah mereka bahkan akan berbelanja besar-besaran untuk mencari pemain yang benar-benar cocok dengan sistem yang mereka butuhkan.
“Saya akan sangat antusias menonton bursa transfer musim panas ini karena ada perubahan yang harus dilakukan, yang memang perlu dilakukan, karena ada beberapa pemain musim ini yang performanya jauh di bawah standar. Saya pikir itu terjadi karena mereka terlalu percaya diri dengan posisi mereka. Saya rasa mereka tidak bekerja sekeras yang seharusnya, beberapa di antaranya. Dan performa mereka juga tidak mencapai standar yang diharapkan.
“Namun, sekali lagi, semua orang menyalahkan manajer, tetapi kami para pemain, kami tahu sendiri ketika kami belum cukup baik dan ada beberapa pemain yang perlu meningkatkan performa mereka untuk musim depan.”
Waktu bermain lebih banyak atau dipinjamkan: Bagaimana sebaiknya Ngumoha ditangani?
Salah satu dari sedikit bintang Liverpool yang menutup musim 2025-26 dengan reputasi yang semakin cemerlang adalah wonderkid remaja Rio Ngumoha—yang mencetak dua gol di level senior pada usia 17 tahun. Ada yang berpendapat bahwa ia bisa saja ditugaskan untuk membantu mengatasi kepergian Salah.
Ketika ditanya apakah pemain muda ini siap untuk tanggung jawab tersebut, atau apakah peminjaman akan lebih menguntungkan, pemenang Liga Champions 2005 Riise mengatakan: “Saya pikir dia perlu tetap di Liverpool dan dia perlu menjalani pramusim yang hebat untuk musim depan.
“Dia akan mendapat lebih banyak waktu bermain sebagai starter musim depan, tapi dia baru berusia 17 tahun dan tubuhnya belum siap untuk bermain setiap pekan. Selain itu, performanya akan naik-turun karena dia masih muda. Itu hal yang wajar.
“Jadi, bagi saya, dia belum menjadi pemain inti reguler karena dia butuh waktu, tapi dia akan lebih sering menjadi starter musim depan. Dia juga akan bermain dalam pertandingan yang lebih lama untuk meningkatkan kebugarannya, tapi dia tidak akan bisa menggantikan Mo Salah sebagai starter. Kita butuh orang lain untuk masuk dan mengisi peran itu serta melakukan tugas yang telah dilakukan Mo Salah.”
Rencana ke depan: Slot dipercaya untuk menyusun lebih banyak rencana transfer
Masih harus dilihat siapa yang akan dipilih Liverpool untuk menggantikan posisi Salah, dengan keputusan yang harus diambil apakah mereka akan mengincar pemain berpengalaman di Liga Premier atau pemain muda yang menjanjikan.
Pertanyaan terus bermunculan mengenai apakah Slot adalah orang yang tepat untuk memimpin proyek tersebut, setelah menjalani musim yang mengecewakan sebagai juara bertahan Liga Premier, namun kepercayaan tampaknya akan diberikan kepada pelatih asal Belanda itu seiring dengan disusunnya rencana ambisius untuk masa depan - yang mungkin mencakup pemain seperti Olise dan Kvaratskhelia.