Michael Olise & Khvicha Kvaratskhelia akan menjadi rekrutan yang ‘luar biasa’ bagi Liverpool, namun mantan bintang The Reds yang pernah menjuarai Liga Champions meragukan ketersediaan dana transfer yang ‘besar’

Ketika ditanya apakah The Reds bisa mendatangkan pemain sementara sebelum melakukan perburuan serius terhadap pemain seperti sayap Bayern Munich, Olise, dan bintang Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, pada bursa transfer mendatang, Riise—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan ToonieBet—mengatakan: “Menurut saya, jika Anda melihat wawancara Arne Slot beberapa kali belakangan ini, ia berbicara tentang adanya beberapa perubahan yang harus dilakukan di klub sepak bola ini untuk musim depan. Saya rasa beberapa pemain akan hengkang dan saya rasa mereka akan mendatangkan beberapa pemain baru.

“Mereka sudah berbelanja besar musim lalu, bukan? Menghabiskan begitu banyak uang. Berapa banyak lagi uang yang mereka miliki untuk berbelanja besar? Namun, saya pikir rekrutan musim lalu akan lebih baik untuk musim depan juga, dengan pendekatan bertahap.

“Tapi pemain-pemain yang kamu sebutkan, akan luar biasa jika mereka bisa bergabung dengan Liverpool, tapi saya tidak tahu berapa banyak uang yang mereka miliki untuk dihabiskan atau apakah mereka bahkan akan berbelanja besar-besaran untuk mencari pemain yang benar-benar cocok dengan sistem yang mereka butuhkan.

“Saya akan sangat antusias menonton bursa transfer musim panas ini karena ada perubahan yang harus dilakukan, yang memang perlu dilakukan, karena ada beberapa pemain musim ini yang performanya jauh di bawah standar. Saya pikir itu terjadi karena mereka terlalu percaya diri dengan posisi mereka. Saya rasa mereka tidak bekerja sekeras yang seharusnya, beberapa di antaranya. Dan performa mereka juga tidak mencapai standar yang diharapkan.

“Namun, sekali lagi, semua orang menyalahkan manajer, tetapi kami para pemain, kami tahu sendiri ketika kami belum cukup baik dan ada beberapa pemain yang perlu meningkatkan performa mereka untuk musim depan.”