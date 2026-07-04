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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Michael O’Lisi… Pecinta catur yang ditolak oleh Chelsea dan Manchester City, lalu menjadi mimpi buruk bagi dunia

FEATURES
M. Olise
Bayern Munich
Manchester City
Chelsea
Paraguay vs France
Paraguay
France
World Cup
Prancis
Jerman
Inggris
Paraguay
AS

Seorang jenius yang berjalan dengan ujung jari kakinya... dan menimbulkan gempa bumi

Di dunia sepak bola modern, di mana para bintang berlomba-lomba membangun citra sebelum meraih prestasi, serta bersaing untuk menarik perhatian baik di dalam maupun di luar lapangan, Michael Olesi tampil sebagai sosok luar biasa yang sulit dikategorikan.

Michael Oliisi tidak mengejar ketenaran, tidak berupaya menjadi berita utama, dan tidak merayakan golnya secara berlebihan; ia lebih memilih membiarkan kakinya yang berbicara mewakilinya.

Sementara para pemain membanjiri platform media sosial dengan foto dan kampanye iklan mereka, pemain sayap Bayern München ini memilih menjauh dari sorotan, cukup puas dengan apa yang ia tunjukkan di atas lapangan hijau.

Dan dengan penampilannya yang menawan bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026, Michael Oliasi—yang dalam waktu singkat telah berubah menjadi salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka—tidak bisa lagi diabaikan.

Setelah dua musim yang menakjubkan bersama Bayern Munich, Michael Oulessi kini menjadi salah satu pemain paling menentukan dan kreatif, serta salah satu kandidat untuk memimpin Prancis meraih gelar juara dunia, sementara pembicaraan mengenai kemampuannya untuk bersaing memperebutkan Ballon d’Or di masa depan semakin menguat.

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    Seorang pemain yang tidak mirip dengan siapa pun

    Sulit membandingkan Michael O’Lisi dengan pemain lain mana pun. Ia tidak hanya memiliki gaya permainan yang berbeda, tetapi keunikannya juga tercermin dalam kepribadiannya.

    Meskipun lahir dan dibesarkan di Inggris, ia memilih untuk membela tim nasional Prancis, negara asal ibunya yang merupakan keturunan Prancis-Aljazair, sementara ayahnya berasal dari Nigeria. Perpaduan budaya ini tercermin dalam kepribadiannya yang tenang sekaligus terbuka.

    Michael Olesi sangat menyukai permainan catur, sebisa mungkin menghindari wawancara media, dan tidak terikat kontrak sponsor dengan perusahaan sepatu atau pakaian olahraga, di saat kontrak semacam itu telah menjadi bagian penting dari kehidupan para bintang sepak bola.

    Bahkan setelah mencetak gol, ia jarang mengangkat tangannya untuk merayakan, melainkan segera kembali ke tengah lapangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sebuah kebiasaan yang telah menemaninya sejak kecil dan tidak berubah meskipun ia telah mencapai puncak sepak bola.

    Kenaikan Michael Oliisi ke posisi ini bukanlah kebetulan. Ia baru saja menyelesaikan musim yang luar biasa bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 25 gol dan menciptakan 28 gol lainnya, setelah sebelumnya pada musim sebelumnya mencetak 17 gol dan memberikan 18 assist, sehingga total kontribusinya dalam hal gol dan assist mencapai 88 dalam dua musim saja.

    Di Piala Dunia kali ini, ia menjadi pemain pertama yang menciptakan lima assist dalam satu edisi turnamen sejak pemain Jerman Thomas Häßler pada Piala Dunia 1994, sebuah pencapaian yang mencerminkan seberapa besar pengaruhnya terhadap performa serangan timnas Prancis.

    Sebelum menghadapi Paraguay di babak 16 besar, ia hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor bersejarah yang dicetak oleh legenda Brasil, Pelé, dengan enam assist dalam satu edisi Piala Dunia.

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  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    Bakat yang telah menarik perhatian sejak masa kanak-kanak

    Michael O'Lisi lahir di London, namun bakatnya sudah terlihat sejak usia dini. Daniel Cocker, guru pendidikan jasmani di Sekolah Dasar "Dr. Triplets", mengingat saat pertama kali melihat anak kecil itu.

    Ia mengatakan bahwa ia menerima pertanyaan dari para pelatih mengenai siswa yang duduk di kelas dua itu, dan begitu melihatnya, ia langsung menyadari bahwa di hadapannya ada seorang pemain yang luar biasa. Ia tidak hanya menonjol dalam sepak bola, tetapi juga menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam berbagai cabang olahraga yang ia geluti di sekolah, sehingga para gurunya memutuskan untuk memasukkannya ke dalam setiap kompetisi yang memungkinkan.

    Namun, yang paling menarik perhatian mereka bukanlah hanya bakatnya, melainkan kepribadiannya yang unik. Ia tenang dan pemalu, tidak suka banyak bicara, dan tidak merayakan gol meskipun mencetak banyak gol; ia justru langsung kembali bermain, seolah-olah menganggap perayaan itu sebagai pemborosan waktu.

    Para gurunya berpendapat bahwa perilaku ini bukanlah kepura-puraan, melainkan bagian sejati dari kepribadiannya yang tetap ia pertahankan bahkan setelah mencapai puncak karier profesionalnya.

    Kepala Sekolah Rachel Anderson mengingat sisi lain dari kepribadian Michael Olesi. Sangat sulit membawanya kembali ke kelas setelah sesi sepak bola berakhir, terutama ketika timnya kalah.

    Ia terus menendang bola di dalam ruang kelas, menganalisis ulang semua yang terjadi dalam pertandingan, seolah-olah mencari detail-detail kecil yang membuatnya gagal meraih kemenangan. Anderson menegaskan bahwa ia selalu mengejar kesempurnaan, baik di lapangan maupun dalam belajar, karena ia adalah siswa berprestasi yang meraih hasil akademis yang luar biasa.

    Sekolah-sekolah pesaing juga mengingat rasa frustrasi mereka begitu melihat O’Lys dalam tim sekolah, karena semua orang menyadari bahwa peluang untuk menang menjadi sangat tipis ketika dia ada di sana.

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    Penolakan dari Chelsea dan City tidak menghentikan mimpinya

    Meskipun ia memiliki kesempatan untuk membela Inggris, Nigeria, dan Aljazair, Prancis tetaplah yang paling dekat di hatinya. Ia sering mengunjungi negara itu, gemar belajar bahasa Prancis, dan mendalami budayanya, sehingga banyak orang sejak awal sudah memperkirakan ia akan memilih “Les Bleus”.

    Daniel Coker menegaskan bahwa ia tidak yakin Inggris mampu meyakinkan Michael Olesi untuk membela mereka, karena ikatannya dengan Prancis sudah jelas sejak masa kecilnya.

    Perjalanan Michael Olesi menuju puncak tidaklah mudah. Setelah sebentar di akademi Arsenal, ia bergabung dengan Chelsea, di mana ia menghabiskan tujuh tahun penuh sebelum klub tersebut melepasnya saat ia berusia empat belas tahun.

    Setelah itu, ia mencoba peruntungannya di Manchester City, namun klub tersebut juga tidak memberinya kesempatan. Bagi pemain muda mana pun, pukulan-pukulan tersebut bisa saja menjadi akhir dari mimpinya, namun Michael Olesi memilih jalan yang berbeda.

    Klub Reading menemukan peluang yang diabaikan oleh klub lain. Namun, bahkan di dalam klub itu sendiri, tidak semua orang yakin untuk merekrut Michael Olesi, karena Chelsea dan City sebelumnya telah melepasnya.

    Brendan Flanagan, kepala bagian perekrutan talenta, mengingat bahwa ia terpaksa membela sang pemain dan meyakinkan manajemen bahwa kepribadiannya yang tenang tidak berarti ada masalah. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ibu Michael O'Lisi meminta penundaan kepindahannya selama beberapa minggu agar sang pemain dapat memulihkan kepercayaan dirinya setelah mengalami kekecewaan bersama Chelsea dan City.

    Flannagan mengatakan bahwa saat itu ia mengira sang pemain akan bergabung dengan klub lain, sebelum ibunya menelepon beberapa minggu kemudian untuk memberitahunya bahwa putranya sudah siap. Ia menegaskan bahwa Michael Olesi tidak pernah menimbulkan masalah selama berada di klub, bahkan ia adalah pemain terbaik yang berhasil ia rekrut sepanjang kariernya.

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    Semangat yang tak kenal batas

    Komitmen Michael O’Lisi terhadap latihan terkadang mencapai tingkat yang lucu. Ia terbiasa tiba di tempat latihan dua jam sebelum sesi dimulai, namun terkadang ia tertidur di dalam mobilnya karena datang terlalu awal, lalu terbangun setelah latihan dimulai.

    Meskipun demikian, ia tetap menjadi teladan dalam hal disiplin dan kerja keras. Ia memainkan pertandingan pertamanya bersama tim utama pada Maret 2019 melawan Leeds United, saat usianya baru 17 tahun, sebelum kemudian tampil dalam 73 pertandingan, mencetak tujuh gol, dan membuktikan bahwa ia layak bermain di level yang lebih tinggi.

    Selama berada di Reading, ia menerima panggilan pertamanya dari tim nasional muda Prancis. Flanagan mengatakan hal itu tidak mengejutkan, karena Prancis adalah yang pertama kali percaya pada bakatnya.

    Sedangkan Inggris, baru bertindak setelah ia mulai menonjol, yang membuat Michael O’Lisi merasa bahwa timnas Prancis adalah pihak yang paling yakin dengan potensinya sejak awal, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC”.

    Pada musim panas 2021, Crystal Palace mengaktifkan klausul penalti dalam kontraknya dengan Reading senilai delapan juta poundsterling. Di bawah asuhan pelatih Prancis Patrick Vieira, O'Lisi mulai membuktikan dirinya di Liga Premier Inggris.

    Awalnya, ia lebih dikenal sebagai pemberi assist, setelah mencatatkan 19 assist dan mencetak enam gol selama dua musim pertamanya. Namun, musim terakhirnya bersama tim tersebut menandai ledakan produktivitas gol, di mana ia mencetak sepuluh gol dan memberikan enam assist dalam hanya 19 pertandingan, meskipun ia mengalami dua cedera yang membuatnya absen dalam sejumlah pertandingan.

    Pada musim panas 2023, Chelsea memutuskan untuk mengaktifkan klausul penalti dalam kontrak Michael Olesi untuk membawanya kembali ke klub yang sebelumnya telah melepasnya. Namun, kejutan muncul ketika Crystal Palace mengumumkan bahwa sang pemain telah menandatangani kontrak baru, menolak untuk kembali ke “The Blues”, sebuah langkah yang mengejutkan para penggemar.

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    Bayern München... Langkah Menuju Kancah Internasional

    Michael Oliisi bermain bersama tim nasional Prancis di Olimpiade Paris di bawah asuhan Thierry Henry. Sebelum turnamen tersebut, Bayern Munich mengumumkan telah merekrutnya dengan nilai transfer sekitar 50 juta poundsterling.

    Meskipun klub Jerman tersebut memiliki hak untuk melarangnya berpartisipasi dalam Olimpiade, seperti yang mereka lakukan terhadap Mathis Tel, Michael Oliisi meminta pihak Bayern untuk mengizinkannya menyelesaikan petualangan tersebut bersama Prancis.

    Gaël Clichy berpendapat bahwa momen tersebut mengungkap karakter aslinya, karena menunjukkan seorang pemain yang mengutamakan mimpinya bersama tim nasional di atas segala pertimbangan lain. Michael Oulessi turut berperan dalam membawa Prancis ke final, sebelum akhirnya kalah dari Spanyol dalam perpanjangan waktu.

    Sejak pindah ke Bayern München di bawah asuhan Vincent Kompany, Michael Olise memasuki fase baru dalam kariernya. Ia menjadi lebih tajam di depan gawang, lebih berpengaruh dalam membangun serangan, dan dengan cepat memantapkan posisinya sebagai pemain inti di timnas Prancis senior.

    Penyerang legendaris Prancis, Olivier Giroud, memuji kemampuannya, menegaskan bahwa ia adalah pemain tim yang luar biasa, yang lebih memilih mengoper bola kepada rekan setimnya jika rekan tersebut berada dalam posisi yang lebih baik, meskipun ia sendiri memiliki peluang untuk mencetak gol.

    Giroud berpendapat bahwa Michael Oulessi mengingatkannya pada legenda Belanda Arjen Robben, berkat gayanya yang tenang dalam menembus pertahanan lawan menggunakan kaki kirinya, serta kemampuannya yang luar biasa untuk membuat perbedaan pada momen-momen krusial.

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    Kepribadian yang unik telah membentuk seorang pemain yang luar biasa

    Terlepas dari angka-angka tersebut, Michael O'Lisi tetap mempertahankan kebiasaannya yang lama. Ia menghindari perayaan yang meriah, menjauhi wawancara televisi, dan lebih dari sekali terlihat berjalan-jalan di lapangan dengan mengenakan sandal sebelum pertandingan untuk memeriksa kualitas rumput.

    Gail Klichi berpendapat bahwa perilaku ini bukanlah upaya untuk menarik perhatian, melainkan cerminan alami dari kepribadian yang sederhana dan spontan, yang lebih memilih untuk fokus pada sepak bola jauh dari keributan.

    Seiring dengan penampilannya yang terus cemerlang, perbandingan-perbandingan besar mulai mengiringi Michael Oulissi. Banyak yang sepakat bahwa jalannya menuju persaingan untuk Ballon d’Or kini terbuka lebar, terutama jika ia berhasil membawa Prancis meraih gelar Piala Dunia.

    Olivier Giroud yakin bahwa pemain ini memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk memenangkan penghargaan individu tertinggi, namun ia menegaskan bahwa hal yang paling membedakannya adalah ketidakegoisannya. Michael Oulissi tidak mengejar kemuliaan pribadi, melainkan lebih berupaya melayani tim, dan hal inilah yang membuatnya dihormati oleh rekan-rekan setim, pelatih, dan para penggemarnya.

    Dan mungkin inilah rahasia sesungguhnya di balik kesuksesannya. Di era di mana keriuhan telah menjadi bagian dari industri ketenaran, Michael Oulissi memilih untuk menempuh jalan yang berbeda. Ia tidak membalas para skeptis dengan kata-kata, tidak berusaha memoles citranya melalui media, melainkan membiarkan bakatnya yang berbicara dalam setiap pertandingan.

    Dari seorang pemain yang ditolak oleh akademi-akademi besar hingga menjadi salah satu pemain terbaik dunia dan harapan utama Prancis, Michael Oulissi membuktikan bahwa ketenangan terkadang bisa lebih kuat daripada keributan apa pun, dan bahwa kejeniusan sejati tidak perlu dipamerkan untuk meyakinkan semua orang.

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