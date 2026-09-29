Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAAFP
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Michael Kayode ungkap keterkejutannya atas debut impian bersama Italia setelah tampil gemilang dalam kemenangan UEFA Nations League atas Turki

M. Kayode
Italy
Turkiye
UEFA Nations League A

Bek Brentford Michael Kayode mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa setelah menikmati awal bak dongeng di level internasional senior bersama Italia. Full-back itu memainkan peran penting dalam kemenangan telak 4-1 Italia atas Turki di Nations League, dengan menandai penampilan perdananya lewat satu gol dan satu assist.

  • Awal yang sempurna bagi bintang Brentford

    Kayode mengakui ia terkejut dengan dampak instan yang ia berikan di level internasional saat Italia meraih kemenangan meyakinkan di Bursa. Pemain berusia 22 tahun itu, yang tampil konsisten di Premier League, mendapatkan debut seniornya bersama tim nasional dan membalasnya dengan terlibat dalam dua gol awal Italia. Setelah upaya pertamanya ditepis, yang memungkinkan Davide Frattesi menyambar bola rebound, Kayode kemudian mencetak gol sendiri untuk menggandakan keunggulan dalam penampilan babak pertama yang sangat kejam dari tim tamu.

    Kemenangan itu dipastikan lewat gol tambahan dari Alessandro Bastoni dan Francesco Pio Esposito, sementara Baris Alper Yilmaz mencetak gol hiburan bagi tuan rumah. Berbicara kepada RAI Sport setelah peluit akhir, bek sayap yang emosional itu merefleksikan malam yang tak akan pernah ia lupakan. "Saya tidak menyangka debut saya akan berjalan seperti ini, jadi saya sangat senang," kata Kayode.

  • Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Penebusan setelah kemunduran Belgia

    Penampilan itu menjadi kebangkitan signifikan bagi tim nasional Italia, yang sempat kesulitan dalam laga sebelumnya melawan Belgia. Menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat di Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, tim asuhan Roberto Mancini tampil sangat berbeda dibandingkan tim yang kalah 2-0 hanya beberapa hari sebelumnya. Kayode menyoroti perubahan mental di dalam skuad, seraya mencatat bahwa para pemain bertekad membungkam kritik dan menunjukkan bahwa kekalahan terbaru itu hanyalah gangguan sementara dalam kampanye Nations League mereka.

    Pemain Brentford itu merasa pendekatan timnya adalah hal yang tepat untuk melewati laga tandang yang sulit. "Kami bermain di babak pertama dengan kesederhanaan dan determinasi yang luar biasa. Kami benar-benar ingin membuktikan diri, dalam pertandingan yang sulit dengan atmosfer stadion yang luar biasa, jadi kemenangan di sini terasa fantastis," tambah Kayode.

  • Memanfaatkan senjata lemparan jauh

    Salah satu ciri paling khas dari permainan Kayode di Brentford adalah kemampuannya melepaskan lemparan ke dalam yang sangat jauh, sebuah taktik yang coba ia bawa ke level internasional. Meski kondisi cuaca di Turki menantang, yang membuat lapangan menjadi berlumpur dan licin akibat hujan deras, sang bek beberapa kali terlihat berusaha mengeringkan bola dengan handuk untuk mempertahankan keunggulannya. Hal itu memberi Italia dimensi tambahan di sepertiga akhir lapangan, membuat pertahanan Turki terus berada di bawah tekanan setiap kali bola keluar dari permainan.

    Kayode mengakui bahwa meski tim telah mempersiapkan rutinitas bola mati tersebut, kondisi alam membuatnya sulit dieksekusi dengan sempurna. "Kami sudah mencoba beberapa hal dalam latihan, tetapi itu tidak mudah hari ini dengan kondisi seperti ini," katanya tentang hujan deras dan lumpur.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Menatap duel melawan Prancis

    Setelah debut sukses kini ia jalani, Kayode sudah mengalihkan pandangannya ke ujian besar berikutnya bagi Italia. Kepercayaan diri yang didapat dari torehan empat gol melawan Turki telah menghidupkan kembali skuad saat mereka bersiap menghadapi duel kelas berat kontra Prancis. Bek sayap itu meyakini sifat meyakinkan dari kemenangan terbaru mereka telah menentukan arah untuk sisa pertandingan fase grup, sekaligus membangun momentum yang sangat ingin mereka ciptakan setelah periode inkonsistensi dan kekecewaan. "Kami ingin membuktikan sesuatu dan memulai laju. Sekarang kami akan menghadapi Prancis," pungkasnya.

UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italy crest
Italy
ITA
UEFA Nations League A
Belgium crest
Belgium
BEL
Turkiye crest
Turkiye
TUR