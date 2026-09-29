Michael Kayode ungkap keterkejutannya atas debut impian bersama Italia setelah tampil gemilang dalam kemenangan UEFA Nations League atas Turki

Kayode mengakui ia terkejut dengan dampak instan yang ia berikan di level internasional saat Italia meraih kemenangan meyakinkan di Bursa. Pemain berusia 22 tahun itu, yang tampil konsisten di Premier League, mendapatkan debut seniornya bersama tim nasional dan membalasnya dengan terlibat dalam dua gol awal Italia. Setelah upaya pertamanya ditepis, yang memungkinkan Davide Frattesi menyambar bola rebound, Kayode kemudian mencetak gol sendiri untuk menggandakan keunggulan dalam penampilan babak pertama yang sangat kejam dari tim tamu.

Kemenangan itu dipastikan lewat gol tambahan dari Alessandro Bastoni dan Francesco Pio Esposito, sementara Baris Alper Yilmaz mencetak gol hiburan bagi tuan rumah. Berbicara kepada RAI Sport setelah peluit akhir, bek sayap yang emosional itu merefleksikan malam yang tak akan pernah ia lupakan. "Saya tidak menyangka debut saya akan berjalan seperti ini, jadi saya sangat senang," kata Kayode.