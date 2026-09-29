AFP
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Michael Kayode ungkap keterkejutannya atas debut impian bersama Italia setelah tampil gemilang dalam kemenangan UEFA Nations League atas Turki
Awal yang sempurna bagi bintang Brentford
Kayode mengakui ia terkejut dengan dampak instan yang ia berikan di level internasional saat Italia meraih kemenangan meyakinkan di Bursa. Pemain berusia 22 tahun itu, yang tampil konsisten di Premier League, mendapatkan debut seniornya bersama tim nasional dan membalasnya dengan terlibat dalam dua gol awal Italia. Setelah upaya pertamanya ditepis, yang memungkinkan Davide Frattesi menyambar bola rebound, Kayode kemudian mencetak gol sendiri untuk menggandakan keunggulan dalam penampilan babak pertama yang sangat kejam dari tim tamu.
Kemenangan itu dipastikan lewat gol tambahan dari Alessandro Bastoni dan Francesco Pio Esposito, sementara Baris Alper Yilmaz mencetak gol hiburan bagi tuan rumah. Berbicara kepada RAI Sport setelah peluit akhir, bek sayap yang emosional itu merefleksikan malam yang tak akan pernah ia lupakan. "Saya tidak menyangka debut saya akan berjalan seperti ini, jadi saya sangat senang," kata Kayode.
- Getty Images Sport
Penebusan setelah kemunduran Belgia
Penampilan itu menjadi kebangkitan signifikan bagi tim nasional Italia, yang sempat kesulitan dalam laga sebelumnya melawan Belgia. Menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat di Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, tim asuhan Roberto Mancini tampil sangat berbeda dibandingkan tim yang kalah 2-0 hanya beberapa hari sebelumnya. Kayode menyoroti perubahan mental di dalam skuad, seraya mencatat bahwa para pemain bertekad membungkam kritik dan menunjukkan bahwa kekalahan terbaru itu hanyalah gangguan sementara dalam kampanye Nations League mereka.
Pemain Brentford itu merasa pendekatan timnya adalah hal yang tepat untuk melewati laga tandang yang sulit. "Kami bermain di babak pertama dengan kesederhanaan dan determinasi yang luar biasa. Kami benar-benar ingin membuktikan diri, dalam pertandingan yang sulit dengan atmosfer stadion yang luar biasa, jadi kemenangan di sini terasa fantastis," tambah Kayode.
Memanfaatkan senjata lemparan jauh
Salah satu ciri paling khas dari permainan Kayode di Brentford adalah kemampuannya melepaskan lemparan ke dalam yang sangat jauh, sebuah taktik yang coba ia bawa ke level internasional. Meski kondisi cuaca di Turki menantang, yang membuat lapangan menjadi berlumpur dan licin akibat hujan deras, sang bek beberapa kali terlihat berusaha mengeringkan bola dengan handuk untuk mempertahankan keunggulannya. Hal itu memberi Italia dimensi tambahan di sepertiga akhir lapangan, membuat pertahanan Turki terus berada di bawah tekanan setiap kali bola keluar dari permainan.
Kayode mengakui bahwa meski tim telah mempersiapkan rutinitas bola mati tersebut, kondisi alam membuatnya sulit dieksekusi dengan sempurna. "Kami sudah mencoba beberapa hal dalam latihan, tetapi itu tidak mudah hari ini dengan kondisi seperti ini," katanya tentang hujan deras dan lumpur.
- Getty Images Sport
Menatap duel melawan Prancis
Setelah debut sukses kini ia jalani, Kayode sudah mengalihkan pandangannya ke ujian besar berikutnya bagi Italia. Kepercayaan diri yang didapat dari torehan empat gol melawan Turki telah menghidupkan kembali skuad saat mereka bersiap menghadapi duel kelas berat kontra Prancis. Bek sayap itu meyakini sifat meyakinkan dari kemenangan terbaru mereka telah menentukan arah untuk sisa pertandingan fase grup, sekaligus membangun momentum yang sangat ingin mereka ciptakan setelah periode inkonsistensi dan kekecewaan. "Kami ingin membuktikan sesuatu dan memulai laju. Sekarang kami akan menghadapi Prancis," pungkasnya.
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