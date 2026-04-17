Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Carrick, yang dikenal sebagai sosok yang berwibawa, disarankan untuk menerapkan taktik 'memimpin dengan menanamkan rasa takut' ala Sir Alex Ferguson di Manchester United
Carrick didesak untuk menunjukkan sisi agresifnya
Carrick telah diberi tahu bahwa ia harus meniru gaya kepemimpinan Ferguson untuk memaksimalkan potensi skuad United yang kurang konsisten. Meskipun memulai masa jabatannya sebagai pelatih sementara dengan baik, kekalahan kandang 2-1 baru-baru ini dari Leeds United telah memunculkan pertanyaan mengenai mentalitas tim.
Mantan pemain sayap United, Sharpe, percaya bahwa meskipun sikap tenang Carrick awalnya menjadi angin segar setelah kepergian Ruben Amorim, para pemain kini membutuhkan pendekatan yang lebih tegas. Setan Merah saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier, namun mereka kesulitan dalam pertandingan-pertandingan di mana konsentrasi mereka menurun.
- Getty Images Sport
Sharpe menuntut 'tendangan di pantat'
Standar legendaris era Ferguson dibangun di atas otoritas mutlak, sebuah sifat yang menurut Sharpe hilang dari struktur kepemimpinan saat ini di Old Trafford. Ia menyarankan bahwa bahkan seorang "pemain berkelas" seperti Carrick pun perlu mampu menakut-nakuti para pemainnya ketika performa mereka menurun.
"Michael Carrick dan Sir Alex Ferguson memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang," kata Sharpe kepada situs taruhan sepak bola BetWright. "Carrick tampak cukup tenang; para pemain sudah membicarakan pendekatannya saat ia datang. Sejak bergabung dengan klub, ia merangkul mereka dan mengidentifikasi kekuatan masing-masing. Ia adalah sosok berkelas sebagai pemain dan tetap berkelas sebagai manusia, dan hal itu akan berlanjut selama karier manajerialnya.
"Sir Alex Ferguson sangat berbeda, dia memimpin dengan menakut-nakuti. Dia datang dan membuat semua orang ketakutan setengah mati serta memiliki tim yang agresif. Tulang punggung timnya tak tertandingi, tapi dia menguasai semua orang dan hal itu memicu kesuksesan tim. Anda tidak bisa membantah rekor Sir Alex sebagai manajer. Idealnya, Carrick harus mengambil sedikit agresivitas dari Sir Alex untuk sesekali memberi dorongan keras kepada para pemain - yang memang mereka butuhkan selama dan setelah pertandingan melawan Leeds."
Perekrutan musim panas tetap menjadi prioritas
Selain gaya manajemen, Sharpe menekankan bahwa departemen perekrutan United berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan hasil pada bursa transfer mendatang. Ia mencatat bahwa kinerja klub dalam hal perekrutan telah "terbukti" buruk dalam beberapa musim terakhir dan bahwa mereka membutuhkan tiga atau empat pemain berkualitas tinggi.
“Rekrutmen Manchester United selama musim panas ini sangat penting,” tambahnya. “Rekrutmen mereka dalam beberapa tahun terakhir tidak bagus—hal itu sudah tercatat dengan baik. Jika mereka bisa melakukannya dengan benar, mereka tidak akan jauh dari persaingan gelar musim depan.”
- Getty Images Sport
Pertandingan krusial di Stamford Bridge
Carrick akan langsung diuji kepemimpinannya pada Sabtu ini saat United bertandang ke London untuk menghadapi Chelsea yang berada di peringkat keenam. Laga ini sangat krusial dalam perebutan tiket Liga Champions, terutama karena kuota kelima untuk klub-klub Inggris kini telah dipastikan.
United akan menjalani laga ini tanpa dua bek andalan, Harry Maguire dan Lisandro Martinez, yang sedang menjalani skorsing, sehingga membuat barisan pertahanan Carrick menjadi lemah. Setelah kekecewaan melawan Leeds, manajer sementara ini menegaskan bahwa hasil tersebut "tidak akan meredam kepercayaan diri," namun ia akan mengharapkan reaksi yang jauh lebih agresif dari para pemainnya di Stamford Bridge.