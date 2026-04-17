Michael Carrick, yang dikenal sebagai sosok yang berwibawa, disarankan untuk menerapkan taktik 'memimpin dengan menanamkan rasa takut' ala Sir Alex Ferguson di Manchester United

Standar legendaris era Ferguson dibangun di atas otoritas mutlak, sebuah sifat yang menurut Sharpe hilang dari struktur kepemimpinan saat ini di Old Trafford. Ia menyarankan bahwa bahkan seorang "pemain berkelas" seperti Carrick pun perlu mampu menakut-nakuti para pemainnya ketika performa mereka menurun.

"Michael Carrick dan Sir Alex Ferguson memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang," kata Sharpe kepada situs taruhan sepak bola BetWright. "Carrick tampak cukup tenang; para pemain sudah membicarakan pendekatannya saat ia datang. Sejak bergabung dengan klub, ia merangkul mereka dan mengidentifikasi kekuatan masing-masing. Ia adalah sosok berkelas sebagai pemain dan tetap berkelas sebagai manusia, dan hal itu akan berlanjut selama karier manajerialnya.

"Sir Alex Ferguson sangat berbeda, dia memimpin dengan menakut-nakuti. Dia datang dan membuat semua orang ketakutan setengah mati serta memiliki tim yang agresif. Tulang punggung timnya tak tertandingi, tapi dia menguasai semua orang dan hal itu memicu kesuksesan tim. Anda tidak bisa membantah rekor Sir Alex sebagai manajer. Idealnya, Carrick harus mengambil sedikit agresivitas dari Sir Alex untuk sesekali memberi dorongan keras kepada para pemain - yang memang mereka butuhkan selama dan setelah pertandingan melawan Leeds."