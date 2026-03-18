Michael Carrick yakin tiga bintang Manchester United akan kembali memperkuat timnas Inggris menjelang Piala Dunia setelah absen selama dua tahun
Apakah para bintang Man Utd bisa diabaikan?
Meskipun Thomas Tuchel sebelumnya sempat melakukan pembicaraan mengenai posisi manajer Manchester United pada pertengahan 2024, Maguire, yang telah berpengalaman di tiga turnamen besar, belum pernah dipanggil ke tim nasional selama 18 bulan. Demikian pula, Mainoo dan Shaw sama-sama menjadi starter di final Euro 2024 melawan Spanyol, namun mereka tetap berada di pinggiran skuad. Meskipun Tuchel sebelumnya menegaskan bahwa pencoretan tersebut hanyalah “keputusan individu” dan “pasti bukan keputusan yang menentang United,” kedua pemain tersebut kini berharap dapat masuk dalam skuad yang akan diumumkan Jumat ini untuk pertandingan persahabatan bulan Maret melawan Uruguay dan Jepang. Carrick percaya bahwa performa mereka kini telah mencapai level yang tidak bisa diabaikan.
Kinerja di atas politik di kubu Inggris
Berbicara menjelang laga United melawan Bournemouth pada Jumat malam, Carrick dengan jelas menyampaikan posisi para pemainnya. "Saya belum berhubungan [dengan Tuchel], tidak," aku Carrick. "Untuk para pemain, saya sangat ingin melihat mereka dipanggil untuk pertandingan ini dan tentu saja dipanggil untuk musim panas nanti. Saya tidak punya pengaruh apa pun dalam hal itu, tapi tentu saja para pemain, dengan cara mereka bermain, saya pikir mereka telah menempatkan diri mereka dalam perbincangan dan dalam pertimbangan, serta memberi diri mereka kesempatan."
Dia melanjutkan: "Jadi, kita lihat saja. Saya benar-benar tidak tahu lebih banyak dari Anda soal itu. Tapi para pemain pasti bermain cukup baik untuk layak mendapat tempat, pasti. Itu bukan keputusan saya, jadi kita harus menunggu dan melihat."
Perkembangan Mainoo di bawah asuhan Carrick
Mainoo, 20 tahun, telah menunjukkan perkembangan pesat sejak Carrick mengambil alih kendali. Meskipun absennya Mainoo dari skuad Inggris sebelumnya dapat dimaklumi karena ia belum pernah menjadi starter di Liga Premier pada paruh pertama musim ini, ia kini telah menjadi sosok kunci. Manajer United itu antusias dengan potensi maksimal sang gelandang, dengan menyatakan: "Tentu saja ia selalu bisa berkembang, dan dalam banyak hal, terutama mengingat usianya yang masih muda. Masih banyak hal yang akan datang dan berkembang, dan itu wajar saja. Itu sama sekali bukan hal negatif bagi Kobbie."
Kondisi kebugaran tim menjelang laga tandang ke Bournemouth
Meskipun fokus utama tetap pada pengakuan internasional, Carrick masih harus mengatasi berbagai rintangan di kancah domestik dengan skuad yang dilanda cedera. United saat ini berada di peringkat ketiga klasemen, namun harus bermain tanpa dua bek andalan, Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt, saat bertandang ke pantai selatan untuk menghadapi Bournemouth pada hari Jumat. Pemain baru Patrick Dorgu juga absen, sehingga barisan pertahanan mereka terpaksa bekerja ekstra keras dalam upaya mempertahankan peluang lolos ke Liga Champions.
