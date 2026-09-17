Getty Images Sport
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Michael Carrick yakin Manchester United akan bangkit jelang duel krusial kontra Fulham meski kolaps bersejarah di Carabao Cup
Malam kegagalan bersejarah di Old Trafford
Meski memulai dengan sangat cepat yang membuat remaja Shea Lacey mencetak gol pada debut penuhnya, lalu disusul gol Mason Mount, Manchester United malah menyia-nyiakan keunggulan 2-0 dan kalah 3-2 dari Brighton. Itu adalah kali pertama sejak 1976 tim Manchester United membuang keunggulan dua gol hingga kalah di Old Trafford, dan para suporter pun meluapkan perasaan mereka.
Carrick yang terlihat sangat terpukul kesulitan menjelaskan penurunan performa itu saat menjalani tugas media usai pertandingan. "Cara kami memulai pertandingan, 20-25 menit pertama kami berada dalam posisi yang sangat bagus, bermain bagus, melakukan semua hal yang ingin kami lakukan, lalu sekarang rasanya seperti itu sudah sangat lama berlalu. Perasaan di awal pertandingan dan perasaan di akhir pertandingan benar-benar sangat bertolak belakang," aku bos Manchester United itu.
- Getty Images Sport
Carrick tetap yakin di tengah tekanan yang kian besar
Terlepas dari atmosfer beracun dan fakta bahwa ia telah menjadi salah satu favorit di kalangan bandar taruhan untuk menjadi manajer Premier League berikutnya yang dipecat, Carrick tetap teguh pada keyakinannya bahwa ia bisa memperbaiki situasi. Setelah mengambil alih tim yang sedang terpuruk pada Januari dan membawanya finis impresif di peringkat ketiga musim lalu, ia yakin kualitas inti skuad tetap utuh.
Menanggapi sorotan terkait keamanan posisinya, Carrick tetap menantang soal potensi kebangkitan cepat. "Tentu saja kami bisa membalikkan keadaan," katanya dengan tegas. "Kami punya beberapa pemain yang sangat bagus dan rasanya memang buruk saat ini karena kami tidak menjalani pekan yang bagus, atau dua atau tiga pekan. Tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa segera memenangkan pertandingan sepak bola berikutnya, jadi ada sisi itu. Maksud saya, para pemain sebelumnya sudah menunjukkan apa yang mampu mereka lakukan dan kami juga demikian sebagai sebuah grup."
Tantangan yang membayangi di Craven Cottage
Daftar pertandingan tidak memberi jeda bagi pelatih kepala yang tengah berada di bawah tekanan itu, dengan lawatan krusial menghadapi Fulham di Craven Cottage membayangi sebelum jeda internasional. Fulham, yang saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen, dilatih oleh Alvaro Arbeloa, yang juga berada di bawah tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan liga sejak ditunjuk pada musim panas. Laga ini dipandang sebagai pertandingan "wajib menang" bagi kedua manajer, tetapi bagi Carrick, taruhannya terasa lebih besar mengingat besarnya klub tersebut dan bobot historis dari kekalahan melawan Brighton.
"Ini semua soal apa yang Anda lakukan berikutnya dan bagaimana menghadapi momen-momen, pasang dan surut. Kami jelas harus menghadapi momen ini dengan cara yang baik," jelasnya.
- Getty Images Sport
Mengembalikan kebiasaan menang
Tujuan utama United tetap kembali ke jajaran teratas sepakbola Inggris dan Eropa, tetapi untuk jangka pendek Carrick fokus pada hal-hal mendasar, yakni merangkai hasil positif secara beruntun. Ia mendesak timnya untuk menyederhanakan pendekatan mereka dan menemukan kembali kebiasaan menang yang menjadi ciri laju mereka menanjak di klasemen pada paruh kedua musim lalu. Carrick menyampaikan pesan yang jelas kepada para suporter dan skuadnya tentang jalan yang ada di depan.
"Kami harus kembali ke jalur yang bagus," tambahnya. "Sesederhana itu. Kami harus memenangi pertandingan sepakbola dan kami bisa melakukannya, dan saya sepenuhnya yakin kami akan melakukannya. Tetapi jelas kami harus melakukannya secepat mungkin dan hari Minggu adalah titik awalnya."
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