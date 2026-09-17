Terlepas dari atmosfer beracun dan fakta bahwa ia telah menjadi salah satu favorit di kalangan bandar taruhan untuk menjadi manajer Premier League berikutnya yang dipecat, Carrick tetap teguh pada keyakinannya bahwa ia bisa memperbaiki situasi. Setelah mengambil alih tim yang sedang terpuruk pada Januari dan membawanya finis impresif di peringkat ketiga musim lalu, ia yakin kualitas inti skuad tetap utuh.

Menanggapi sorotan terkait keamanan posisinya, Carrick tetap menantang soal potensi kebangkitan cepat. "Tentu saja kami bisa membalikkan keadaan," katanya dengan tegas. "Kami punya beberapa pemain yang sangat bagus dan rasanya memang buruk saat ini karena kami tidak menjalani pekan yang bagus, atau dua atau tiga pekan. Tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa segera memenangkan pertandingan sepak bola berikutnya, jadi ada sisi itu. Maksud saya, para pemain sebelumnya sudah menunjukkan apa yang mampu mereka lakukan dan kami juga demikian sebagai sebuah grup."