Haruskah Manchester United mempertahankan pilihan saat ini atau mengambil langkah lain? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, mantan bek Manchester United yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya masih berpikir mereka sebaiknya tetap bersama Carrick.”

“Saya memang awam dalam persoalan ini, tetapi jika Anda mempertimbangkan Eddie Howe, setelah apa yang harus dia lalui bersama orang-orang yang mempekerjakannya, apakah dia benar-benar ingin masuk ke situasi yang sangat mirip?

“Dia tahu dirinya tidak akan benar-benar bisa belanja pemain. Saya rasa dia tidak akan bisa membeli pemain yang benar-benar dia inginkan. Apakah dia juga akan diizinkan membawa stafnya? Dia punya orang-orang kepercayaan yang selalu bekerja bersamanya.

“Saya tidak melihat ada sosok yang benar-benar cocok untuk Manchester United dalam kondisi saat ini karena semuanya bergantung pada apa yang terjadi di jajaran atas, dan kondisinya tidak terlalu baik karena itu memengaruhi segalanya. Anda bisa melihat apa yang dibiarkan ada di sekitar ruang ganti, apa yang ada di sana, dan bagaimana mereka menjalankan berbagai hal. Situasi ini tidak cocok untuk seseorang yang ambisius.

“Jika Anda ambisius dan ingin menjadi manajer Manchester United, Anda tahu bahwa jika Anda menjuarai liga bersama Manchester United, nama Anda akan langsung menjadi legenda, seperti halnya di Liverpool dan klub mana pun. Namun, jika kita bicara tentang Manchester United, Anda tidak akan pergi ke sana karena Anda tahu itu tidak bisa terjadi. Anda tahu itu tidak bisa terjadi karena keadaan klub dan kondisi yang harus Anda hadapi.

“Sekarang kita melihat dia kembali mengeluarkan uang, akan sangat sulit melepas pemain karena klub ini memang tidak melepas pemain. Urusan jual beli pemain Manchester United tidak berjalan baik. Mereka membeli pemain, tetapi kesulitan melepasnya karena tampaknya ada pemain-pemain yang hanya bertahan di sana dan puas dengan keadaan itu.

“Langkah Eddie berikutnya harus tepat baginya. Saya cukup yakin itulah yang dia inginkan. Dia ingin bekerja untuk orang-orang yang tepat dan ambisius. Anda tahu bahwa ketika pergi ke Manchester United, semua orang mengharapkan Anda bersaing untuk menjuarai liga. Namun saat ini, Anda membutuhkan semua orang untuk sama-sama ingin menjuarai liga dan memberi Anda peluang terbaik. Anda tidak akan mendapatkan itu di Manchester United saat ini.

“Orang-orang tidak akan membicarakan Anda sebagai penantang gelar. Itu tidak terjadi pada awal musim ini. Itu juga tidak terjadi pada musim sebelumnya. Banyak orang sekadar mempertaruhkan reputasi mereka tanpa benar-benar melihat apa yang ada di sana dan apa yang sedang terjadi.”