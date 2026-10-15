Getty/GOAL
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Michael Carrick vs Eddie Howe: Siapa pilihan terbaik untuk Manchester United? Mantan bintang Setan Merah peraih gelar Liga Primer Inggris menjelaskan pilihannya di tengah isu pemecatan di Old Trafford
Carrick langsung memberi dampak sebagai pelatih interim.
United yakin telah menemukan sosok yang tepat untuk membawa mereka kembali ke jalur yang benar ketika mencari inspirasi dari sosok yang sudah mereka kenal pada pertengahan Januari. Kendali tim sempat berada di tangan pelatih sementara Darren Fletcher sebelum beralih ke Carrick setelah Ruben Amorim dipecat.
Sosok yang pernah meraih kejayaan domestik dan kontinental bersama Manchester United sebagai pemain itu langsung memberikan dampak saat kembali ke tempat yang dianggapnya sebagai rumah dalam sepak bola. Kiprahnya dimulai dengan kemenangan dalam derbi melawan Manchester City, disusul kemenangan tandang atas Arsenal yang dijagokan menjadi juara.
- Getty/GOAL
Kontrak dua tahun telah ditandatangani, tetapi masa depan masih dipertanyakan.
Carrick pada akhirnya membawa tim finis di posisi ketiga, tetapi tidak ada belanja besar-besaran di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ pada bursa transfer musim panas. United pun dinilai masih kekurangan di beberapa posisi. Musim ini, mereka hanya meraih dua kemenangan dari sembilan pertandingan di semua kompetisi dan kini belum menang dalam lima pertandingan terakhir.
Langkah drastis mungkin segera diambil, dengan ancaman pemecatan manajer disebut kembali mengemuka. Dewan direksi United menyadari bahwa mantan manajer Bournemouth dan Newcastle, Howe, yang meninggalkan St James’ Park pada Juli setelah hampir lima tahun di Tyneside, mungkin tidak akan tersedia lebih lama lagi.
Carrick atau Howe: Siapa yang harus dipercaya Manchester United?
Haruskah Manchester United mempertahankan pilihan saat ini atau mengambil langkah lain? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, mantan bek Manchester United yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya masih berpikir mereka sebaiknya tetap bersama Carrick.”
“Saya memang awam dalam persoalan ini, tetapi jika Anda mempertimbangkan Eddie Howe, setelah apa yang harus dia lalui bersama orang-orang yang mempekerjakannya, apakah dia benar-benar ingin masuk ke situasi yang sangat mirip?
“Dia tahu dirinya tidak akan benar-benar bisa belanja pemain. Saya rasa dia tidak akan bisa membeli pemain yang benar-benar dia inginkan. Apakah dia juga akan diizinkan membawa stafnya? Dia punya orang-orang kepercayaan yang selalu bekerja bersamanya.
“Saya tidak melihat ada sosok yang benar-benar cocok untuk Manchester United dalam kondisi saat ini karena semuanya bergantung pada apa yang terjadi di jajaran atas, dan kondisinya tidak terlalu baik karena itu memengaruhi segalanya. Anda bisa melihat apa yang dibiarkan ada di sekitar ruang ganti, apa yang ada di sana, dan bagaimana mereka menjalankan berbagai hal. Situasi ini tidak cocok untuk seseorang yang ambisius.
“Jika Anda ambisius dan ingin menjadi manajer Manchester United, Anda tahu bahwa jika Anda menjuarai liga bersama Manchester United, nama Anda akan langsung menjadi legenda, seperti halnya di Liverpool dan klub mana pun. Namun, jika kita bicara tentang Manchester United, Anda tidak akan pergi ke sana karena Anda tahu itu tidak bisa terjadi. Anda tahu itu tidak bisa terjadi karena keadaan klub dan kondisi yang harus Anda hadapi.
“Sekarang kita melihat dia kembali mengeluarkan uang, akan sangat sulit melepas pemain karena klub ini memang tidak melepas pemain. Urusan jual beli pemain Manchester United tidak berjalan baik. Mereka membeli pemain, tetapi kesulitan melepasnya karena tampaknya ada pemain-pemain yang hanya bertahan di sana dan puas dengan keadaan itu.
“Langkah Eddie berikutnya harus tepat baginya. Saya cukup yakin itulah yang dia inginkan. Dia ingin bekerja untuk orang-orang yang tepat dan ambisius. Anda tahu bahwa ketika pergi ke Manchester United, semua orang mengharapkan Anda bersaing untuk menjuarai liga. Namun saat ini, Anda membutuhkan semua orang untuk sama-sama ingin menjuarai liga dan memberi Anda peluang terbaik. Anda tidak akan mendapatkan itu di Manchester United saat ini.
“Orang-orang tidak akan membicarakan Anda sebagai penantang gelar. Itu tidak terjadi pada awal musim ini. Itu juga tidak terjadi pada musim sebelumnya. Banyak orang sekadar mempertaruhkan reputasi mereka tanpa benar-benar melihat apa yang ada di sana dan apa yang sedang terjadi.”
- Getty
Manchester United belum meraih kemenangan dalam lima laga, dengan lawatan ke Leeds sebagai laga berikutnya
United, yang belum berhasil menjuarai Liga Primer Inggris sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, juga dinilai belum tertata dengan baik di dalam maupun di luar lapangan. Sejumlah persoalan harus ditangani sebelum mereka menjadi penantang serius untuk meraih trofi paling bergengsi.
Mereka sudah tersingkir dari Piala Carabao musim ini, sementara raihan enam poin dari enam pertandingan menempatkan mereka di peringkat ke-13 klasemen kasta tertinggi. Mereka kalah 2-0 di markas Atletico Madrid dalam pertandingan Liga Champions terakhir, saat Leny Yoro mendapat kartu merah dan Lisandro Martinez melontarkan omelan seusai pertandingan, sementara Carrick berjuang mempertahankan jabatannya menjelang laga penting melawan rival lama Leeds di Elland Road pada Minggu.
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