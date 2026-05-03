Michael Carrick 'sangat terpukul' oleh kabar mengkhawatirkan mengenai kesehatan Sir Alex Ferguson, setelah mantan manajer legendaris Manchester United itu dilarikan ke rumah sakit usai jatuh sakit di Old Trafford

Carrick, yang menghabiskan tujuh tahun penuh kesuksesan bermain di bawah asuhan Ferguson, mengungkapkan bahwa kabar mengenai masalah kesehatan sang legenda berusia 84 tahun itu sangat mengguncangnya. Meskipun tengah menghadapi tekanan dalam laga Liga Premier melawan Liverpool, kesehatan sang pelatih asal Skotlandia itu tetap menjadi prioritas utama di benak manajer sementara tersebut sepanjang sore itu.

“Saya belum mendapat kabar terbaru jadi saya tidak tahu perkembangannya. Saya memang mendengarnya sebelum pertandingan jadi saya sudah tahu soal itu,” kata Carrick setelah kemenangan United 3-2. “Yang bisa saya katakan adalah saya sangat terpengaruh oleh berita itu. Saya harap dia baik-baik saja. Kami berharap dia dalam kondisi baik dan kami mendoakan yang terbaik untuknya, dan semoga hasil ini memberinya dorongan yang baik.”

Menurut The Independent, Ferguson diperkirakan sedang dalam proses pemulihan dan segera dapat pulang ke rumah untuk beristirahat lebih lanjut.



