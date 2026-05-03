Michael Carrick 'sangat terpukul' oleh kabar mengkhawatirkan mengenai kesehatan Sir Alex Ferguson, setelah mantan manajer legendaris Manchester United itu dilarikan ke rumah sakit usai jatuh sakit di Old Trafford
Carrick terkejut mendengar kabar menjelang pertandingan
Carrick, yang menghabiskan tujuh tahun penuh kesuksesan bermain di bawah asuhan Ferguson, mengungkapkan bahwa kabar mengenai masalah kesehatan sang legenda berusia 84 tahun itu sangat mengguncangnya. Meskipun tengah menghadapi tekanan dalam laga Liga Premier melawan Liverpool, kesehatan sang pelatih asal Skotlandia itu tetap menjadi prioritas utama di benak manajer sementara tersebut sepanjang sore itu.
“Saya belum mendapat kabar terbaru jadi saya tidak tahu perkembangannya. Saya memang mendengarnya sebelum pertandingan jadi saya sudah tahu soal itu,” kata Carrick setelah kemenangan United 3-2. “Yang bisa saya katakan adalah saya sangat terpengaruh oleh berita itu. Saya harap dia baik-baik saja. Kami berharap dia dalam kondisi baik dan kami mendoakan yang terbaik untuknya, dan semoga hasil ini memberinya dorongan yang baik.”
Menurut The Independent, Ferguson diperkirakan sedang dalam proses pemulihan dan segera dapat pulang ke rumah untuk beristirahat lebih lanjut.
Kemenangan bagi bos legendaris
Pertandingan itu sendiri menjadi penghormatan yang sempurna bagi warisan abadi Ferguson di United, dengan Kobbie Mainoo mencetak gol penentu di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 3-2 atas rival abadi mereka. Hasil ini bukan sekadar kemenangan yang membangkitkan semangat; hal itu secara resmi memastikan tempat United di Liga Champions musim depan, sebuah prestasi yang pasti akan disambut gembira oleh pria yang telah mengantarkan 38 trofi ke lemari piala Old Trafford.
Kesuksesan sementara terus berlanjut di Old Trafford
Sejak mengambil alih sebagai pelatih sementara menggantikan Ruben Amorim, Carrick telah menghidupkan kembali tim United yang sebelumnya tampak kehilangan arah.
Kecerdasan taktisnya telah membawa Setan Merah meraih serangkaian kemenangan atas tim-tim "Big Six", termasuk kemenangan atas Manchester City, Arsenal, dan Chelsea sebelum kemenangan terbaru ini melawan Liverpool.
Saatnya mengambil keputusan bagi petinggi Manchester United
Dewan Direksi Manchester United dilaporkan berencana untuk mengambil keputusan final terkait posisi manajer pada akhir musim ini.
Untuk saat ini, fokus tetap pada kondisi kesehatan Ferguson dan mengakhiri musim dengan kuat. Namun, dengan tiket Liga Champions yang kini telah aman, Carrick bisa dibilang telah memenuhi semua yang diharapkan darinya dan bahkan lebih sejak mengambil alih kendali, memperkuat posisinya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin United menuju era baru.