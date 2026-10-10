Michael Carrick minta kesabaran saat pemain baru Manchester United Carlos Baleba mendekati debut yang telah lama dinantikan

Baleba tiba di Manchester dengan masih membawa sisa-sisa cedera yang didapat selama masa baktinya di pesisir selatan. Kurangnya ritme ini menjadi alasan utama di balik keterlambatan perkenalannya ke tim utama. Carrick memahami bahwa loncatan ke klub sebesar United sangat signifikan bagi pemain muda mana pun, apalagi bagi seseorang yang saat ini sedang mengejar level kondisi fisik rekan-rekan setimnya. Fokus saat ini adalah memastikan pemain berusia 20 tahun itu tidak mengalami masalah kambuhan yang bisa mengganggu musim debutnya.

"Ada sedikit kesabaran yang dibutuhkan baginya untuk mencapai kondisi terbaiknya, dan tugas kami adalah menentukan waktu yang tepat untuknya juga, tetapi dia memberi kami banyak hal," tambah Carrick. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya, lini tengah yang kami miliki membuat kami sangat senang, begitu juga dengan pilihan dan opsi yang kami punya, dan dia jelas menambah itu. Senang rasanya melihat Carlos kembali berlatih di lapangan, tahu? Sayangnya, dia mengalami cedera pada pramusim, jadi dia sudah absen cukup lama. Ini adalah periode penting dalam setahun, jadi kami akan bekerja untuk membawanya kembali, itu akan butuh sedikit kesabaran karena itu penting."