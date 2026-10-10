Getty Images Sport
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Michael Carrick minta kesabaran saat pemain baru Manchester United Carlos Baleba mendekati debut yang telah lama dinantikan
Mengelola transisi ke Old Trafford
Fans United sangat antusias melihat kekuatan baru mereka di lini tengah beraksi, tetapi Carrick bertekad memastikan Baleba benar-benar siap sebelum menurunkannya ke sorotan Premier League. Mantan pemain Brighton itu menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam lawatan terbaru ke Fulham dan sejak itu meningkatkan pemulihannya dengan tampil dalam laga uji coba tertutup melawan Lausanne-Sport di Carrington. Saat United bersiap menjamu Tottenham Hotspur akhir pekan ini, pertanyaan soal keterlibatan Baleba tetap menjadi bahan pembicaraan utama bagi publik setia Old Trafford.
Staf pelatih menyadari tuntutan fisik yang dibutuhkan, terutama mengingat sang pemain tidak menjalani program pramusim secara penuh. "Dia jelas semakin dekat, Carlos. Senang rasanya melihat dia kembali berlatih di lapangan dan melihatnya dari dekat. Dan dia bermain sedikit dalam laga latihan yang kami jalani pekan lalu, jadi itu bagus baginya untuk mendapatkan beberapa menit bermain. Saya rasa sisi lainnya sedikit, dia sudah absen cukup lama, dan dia melewatkan waktu yang krusial dalam hal akhir pramusim," ungkap Carrick.
- Getty Images Sport
Membangun kebugaran setelah serangkaian cedera
Baleba tiba di Manchester dengan masih membawa sisa-sisa cedera yang didapat selama masa baktinya di pesisir selatan. Kurangnya ritme ini menjadi alasan utama di balik keterlambatan perkenalannya ke tim utama. Carrick memahami bahwa loncatan ke klub sebesar United sangat signifikan bagi pemain muda mana pun, apalagi bagi seseorang yang saat ini sedang mengejar level kondisi fisik rekan-rekan setimnya. Fokus saat ini adalah memastikan pemain berusia 20 tahun itu tidak mengalami masalah kambuhan yang bisa mengganggu musim debutnya.
"Ada sedikit kesabaran yang dibutuhkan baginya untuk mencapai kondisi terbaiknya, dan tugas kami adalah menentukan waktu yang tepat untuknya juga, tetapi dia memberi kami banyak hal," tambah Carrick. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya, lini tengah yang kami miliki membuat kami sangat senang, begitu juga dengan pilihan dan opsi yang kami punya, dan dia jelas menambah itu. Senang rasanya melihat Carlos kembali berlatih di lapangan, tahu? Sayangnya, dia mengalami cedera pada pramusim, jadi dia sudah absen cukup lama. Ini adalah periode penting dalam setahun, jadi kami akan bekerja untuk membawanya kembali, itu akan butuh sedikit kesabaran karena itu penting."
Ekspektasi untuk gelandang muda
Pelatih United itu ingin meredam ekspektasi, dengan mengakui bahwa pemain internasional Kamerun tersebut masih beradaptasi dengan lingkungan baru dan sistem taktik yang berbeda. Terlepas dari antusiasme seputar kedatangannya, pesan dari bangku cadangan sudah jelas: Baleba adalah proyek jangka panjang bagi Manchester United. Klub yakin ia memiliki atribut untuk menjadi andalan di lini tengah mereka selama bertahun-tahun ke depan, asalkan perkembangannya ditangani dengan benar pada bulan-bulan awal musim ini.
"Kami tidak berharap terlalu banyak, terlalu cepat. Dia masih pemain muda dan dia mengambil langkah besar dengan datang ke sini. Kami ingin membantunya melewati proses ini dan membuatnya segera beradaptasi, tetapi dia jelas menambah kekuatan grup lini tengah kami yang memang sudah kuat dan saya menantikan dia kembali, agar kami punya opsi itu. Dia tentu sudah terlibat [sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan] pada laga terakhir, tetapi dengan tambahan porsi latihan dia akan terus berkembang seiring waktu berjalan, seiring pekan, bulan, dan semoga tahun-tahun berlalu," jelas Carrick.
- Getty Images Sport
Memperkuat lini tengah
Baleba bergabung dengan unit lini tengah yang oleh Carrick disebut sudah memiliki kualitas dan kedalaman tinggi. Kehadirannya menambahkan profil yang berbeda ke dalam skuad, dengan menawarkan atletisme serta kemampuan merebut bola yang akan sangat penting ketika jadwal makin padat karena komitmen di kompetisi Eropa dan piala domestik. Staf pelatih meyakini bahwa Baleba yang benar-benar bugar akan memungkinkan rotasi yang lebih efektif selama periode musim dingin, itulah sebabnya mereka menolak terburu-buru memasukkannya ke dalam tim sekarang. Dengan Tottenham bertandang ke Manchester pada Sabtu ini, Baleba kemungkinan akan kembali menjadi bagian dari skuad hari pertandingan, meski tempat di susunan starter tampaknya masih kecil kemungkinannya.
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