Carrick menepis anggapan bahwa posisinya sebagai pelatih kepala Manchester United sudah berada dalam ancaman sebagai sesuatu yang "konyol" setelah awal musim yang sulit. Menurut ESPN, klub itu baru meraih dua kemenangan dalam enam laga pembuka mereka di semua kompetisi, serta menelan kekalahan kandang beruntun dari Manchester City dan Brighton.

Meski sorotan kian meningkat, sang manajer tetap sama sekali tidak khawatir dengan kebisingan dari luar terkait keamanan posisinya. "Dalam hal masa depan dan kepemilikan serta berapa lama saya masih punya pekerjaan ini, saya tidak berpikir 'berapa lama lagi saya punya waktu?' Sungguh konyol berpikir seperti itu dalam posisi saya. Itu sama sekali tidak ada dalam pikiran saya," jelas Carrick dalam konferensi pers pada Jumat.