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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Michael Carrick menyebut tekanan terhadap masa depannya di Manchester United "konyol" meski mengawali musim dengan buruk

M. Carrick
Manchester United
Premier League

Pelatih kepala Manchester United Michael Carrick dengan tegas menepis anggapan bahwa posisinya terancam setelah awal musim baru yang sulit. Meski menelan kekalahan beruntun dan tersingkir lebih awal dari Carabao Cup, sang manajer menegaskan spekulasi mengenai masa depannya di Old Trafford benar-benar konyol dan ia tetap fokus mencari solusi.

  • Respons menantang terhadap tekanan

    Carrick menepis anggapan bahwa posisinya sebagai pelatih kepala Manchester United sudah berada dalam ancaman sebagai sesuatu yang "konyol" setelah awal musim yang sulit. Menurut ESPN, klub itu baru meraih dua kemenangan dalam enam laga pembuka mereka di semua kompetisi, serta menelan kekalahan kandang beruntun dari Manchester City dan Brighton.

    Meski sorotan kian meningkat, sang manajer tetap sama sekali tidak khawatir dengan kebisingan dari luar terkait keamanan posisinya. "Dalam hal masa depan dan kepemilikan serta berapa lama saya masih punya pekerjaan ini, saya tidak berpikir 'berapa lama lagi saya punya waktu?' Sungguh konyol berpikir seperti itu dalam posisi saya. Itu sama sekali tidak ada dalam pikiran saya," jelas Carrick dalam konferensi pers pada Jumat.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Bertanggung jawab penuh

    United menelan kekalahan 3-2 yang merugikan dari Brighton di Carabao Cup pada Rabu, setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol di Old Trafford. Hasil ini menjadi kali pertama Carrick kalah dalam dua pertandingan beruntun sejak mengambil alih tugas sebagai pelatih interim musim lalu.

    Alih-alih mencari alasan, ia senang memikul seluruh tanggung jawab. "Itu tanggung jawab saya. Saya tidak masalah dengan itu. Ini bukan soal saling menyalahkan," ujarnya. "Kita semua mencari hal-hal untuk dilihat, ditunjuk, dan dicari siapa yang salah. Salahkan saya, tidak masalah. Saya akan mengambil tanggung jawab. Ini bukan tentang menyalahkan orang. Ini tentang menemukan solusi dan menjadi lebih baik."

  • Mempertanyakan kritik tersebut

    Penurunan performa belakangan ini juga memunculkan anggapan bahwa Carrick perlu menunjukkan lebih banyak emosi di tepi lapangan dan saat wawancara. Mantan gelandang itu dengan tegas menolak klaim tersebut, seraya menegaskan bahwa sikap tenangnya tidak berarti ia kurang memiliki gairah.

    "Saya perlu menunjukkan lebih banyak emosi? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Saya bertanya, bagaimana? Apa yang ingin Anda lihat dari saya?" balasnya kepada para wartawan. "Kami tidak suka kalah dalam pertandingan sepak bola, jadi bukan berarti saya tidak merasakan emosi karena kalah dalam pertandingan sepak bola, tetapi itu tidak memengaruhi cara saya memikirkan apa yang perlu kami lakukan berikutnya."

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Apa yang terjadi selanjutnya untuk Manchester United?

    Manchester United akan memburu respons instan dan berupaya mengamankan tiga poin penuh saat menjamu Fulham di Premier League pada Minggu. Carrick berharap memiliki skuad yang sepenuhnya fokus dan siap tampil, dan ia mengisyaratkan bahwa bek kiri Luke Shaw serta gelandang Carlos Baleba mungkin akan terlibat, meski mereka belum sepenuhnya bugar.

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