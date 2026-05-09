Michael Carrick menyebut nama bintang Man Utd yang 'sangat menyenangkan' untuk diajak bekerja sama, meski ia melakukan kesalahan fatal saat melawan Liverpool
Carrick memberikan dukungan terbuka
Manchester United telah mengalami kebangkitan yang luar biasa di bawah asuhan Carrick, mengumpulkan 32 poin sejak penunjukannya pada Januari lalu dan secara resmi memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions. Namun, Diallo tengah menghadapi masa-masa sulit, termasuk ditarik keluar pada babak pertama saat melawan Brentford dan kesalahan pertahanan yang fatal yang berujung pada gol ke gawang mereka saat melawan Liverpool. Meskipun mendapat sorotan dari luar akibat kesalahan tersebut, Carrick memanfaatkan sesi pengarahan prapertandingan menjelang laga melawan Sunderland untuk menegaskan keyakinannya yang tak tergoyahkan terhadap sikap dan potensi besar sang penyerang.
Tidak ada masalah yang tersisa
Menanggapi momen ketika ia menghibur sang penyerang setelah pertandingan melawan Liverpool usai, Carrick menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut tidak akan menentukan musim sang pemain berusia 23 tahun itu. Carrick berkata: "Amad baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja. Tidak ada masalah. Dia tersenyum saat pertandingan usai. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Saya pun pernah melakukannya. Saya pernah membuat banyak kesalahan saat masih menjadi pemain, saya mengerti, dan terkadang Anda membuat kesalahan dan itu berujung pada gol. Terkadang Anda membuat kesalahan dan lolos begitu saja, dan tidak ada yang benar-benar membicarakannya."
'Sebuah kesenangan yang tak terkira'
Selain menanggapi kesalahan tersebut, Carrick menyoroti dampak yang lebih luas yang telah diberikan sang penyerang sejak kedatangan sang manajer di Old Trafford. Ia memuji kontribusi menyeluruh sang pemain dan berkata: "Dia telah melakukan begitu banyak hal baik sejak saya kembali, dan dampak yang dia berikan pada tim, penampilannya, serta apa yang dia berikan kepada tim—baik saat menguasai bola maupun tidak, energinya, dan sikapnya terhadap permainan.
"Dan dia tampil hebat dalam beberapa hari terakhir dan dia juga hebat setelah pertandingan, dan memang seharusnya begitu. Dia tidak perlu merasa sedih, kecewa, atau frustrasi karena dia memiliki begitu banyak hal yang dinantikan, dia sangat berbakat, sangat menarik, dan benar-benar menyenangkan untuk bekerja sama dengannya. Jadi, dia berada dalam kondisi yang baik, dia berada dalam kondisi yang baik, dan saya yakin dia menantikan pertandingan pada hari Sabtu.”
Berburu rekor di Sunderland
Manchester United akan bertandang ke markas Sunderland pada Sabtu ini, dengan membawa rekor historis yang mengesankan, karena mereka hanya kalah sekali dari 15 kali lawatan mereka ke Stadium of Light dalam ajang Liga Premier. The Black Cats mengalami kesulitan besar dalam laga ini, menderita 24 kekalahan melawan The Red Devils, jumlah kekalahan terbanyak yang mereka derita melawan lawan mana pun dalam sejarah kompetisi ini. Meskipun Sunderland tetap tak terkalahkan saat mencetak gol lebih dulu musim ini, tim asuhan Carrick yang tajam akan berusaha memanfaatkan rekor buruk tuan rumah saat menghadapi tim-tim empat besar untuk semakin memperkuat posisi mereka di klasemen liga.