Michael Carrick menyampaikan pesan tegas kepada Man Utd terkait masa depan Bruno Fernandes menjelang bursa transfer musim panas
Carrick mengklarifikasi sikap Fernandes
Carrick dengan tegas menyatakan bahwa Manchester United "pasti" tidak ingin kehilangan Bruno Fernandes selama jendela transfer musim panas mendatang. Rumor yang terus beredar telah mengelilingi masa depan jangka panjang sang gelandang serang berusia 31 tahun, terutama setelah ia memberi isyarat pada bulan Desember bahwa waktunya di Manchester mungkin akan segera berakhir. Fernandes juga sebelumnya telah menolak tawaran menggiurkan untuk pindah ke Arab Saudi. Namun, setelah kemenangantelak 3-1 atas Aston Villa, sang manajer dengan cepat menekankan nilai yang sangat besar dari kaptennya.
Playmaker memecahkan rekor assist klub
Saat berbicara kepada media, Carrick mengatakan: "Mengenai klub dan langkah ke depan, sulit bagi saya untuk terlalu banyak terlibat dalam hal itu. Bruno jelas bukan sosok yang ingin kami lepaskan, itu bisa saya katakan, tetapi untuk musim panas nanti dan seterusnya, sulit bagi saya untuk berspekulasi terlalu jauh mengenai hal itu. Namun yang pasti, dia penting bagi kami dan jelas bukan pemain yang ingin kami lepaskan." Kapten tersebut memasuki pertandingan ini dengan membutuhkan satu assist untuk menyamai rekor lama David Beckham, namun ia justru memberikan dua assist, sehingga total assistnya musim ini menjadi 16 dalam 27 penampilan di Liga Premier, sebuah prestasi luar biasa jika dibandingkan dengan 31 pertandingan yang dimainkan legenda Inggris tersebut selama musim 1999-2000.
Dominasi statistik dan pencapaian bersejarah
Gelandang ini telah menjadi sumber inspirasi utama, dengan mencatatkan 16 assist dan tujuh gol secara keseluruhan, meski sempat mengalami cedera otot paha belakang pada bulan Desember. Selain itu, bintang asal Portugal ini menjadi pemain ketiga dalam sejarah United yang mencatatkan 100 gol dan 100 assist, menyusul Wayne Rooney dan Ryan Giggs dalam daftar rekor klub. Carrick mengatakan: "Bruno telah melakukannya dalam waktu yang lama. Di momen-momen penting, dia biasanya selalu ada di sana. Mungkin dia bisa memecahkan rekor dalam satu musim... Itu terjadi secara alami, tapi jika dia melakukannya, dia telah menciptakan gol bagi kami, jadi saya akan senang."
Apa langkah selanjutnya bagi Man Utd?
Kemenangan penting ini memperkuat posisi United di peringkat ketiga dengan 54 poin, sehingga mereka unggul tiga poin atas Villa. Dengan delapan pertandingan tersisa, persaingan untuk empat besar semakin memanas. United akan menghadapi jadwal yang menantang, termasuk lawatan ke markas Chelsea dan laga kandang besar melawan Liverpool pada awal Mei. Sementara Arsenal dan Manchester City bersaing memperebutkan gelar juara, Setan Merah harus menjaga konsistensi saat menghadapi tim-tim seperti Bournemouth, Leeds, dan Brentford. Dengan sang kreator bintang yang sedang dalam performa terbaiknya, klub ini tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk kembali ke kompetisi elit Eropa.
