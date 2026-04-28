Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Carrick menjelaskan mengapa Matheus Cunha absen dalam kemenangan Man Utd atas Brentford, sebuah pukulan telak menjelang laga melawan Liverpool
Momen-momen krusial di Old Trafford
Meskipun tanpa Cunha, United mengandalkan gol-gol dari Casemiro dan Benjamin Sesko untuk mengalahkan Brentford. Kemenangan ini membuat tim asuhan Carrick hanya membutuhkan dua poin dari empat pertandingan terakhir mereka untuk memastikan tiket ke Liga Champions. Cunha bisa dibilang salah satu pemain terbaik United musim ini, namun ia tidak dapat pulih dari cedera tepat waktu untuk laga melawan Brentford.
- Getty Images Sport
Carrick mengonfirmasi adanya masalah pada otot fleksor pinggul
Carrick mengungkapkan bahwa Cunha sedang mengalami masalah pada pinggul yang dialaminya saat United baru-baru ini mengalahkan Chelsea. Meskipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan di Carrington sepanjang pekan ini, mantan pemain Wolves itu gagal dalam tes kebugaran terakhir, sehingga United harus bermain tanpa salah satu penyerang paling tajam mereka saat menjamu The Bees.
Berbicara kepada Sky Sports mengenai absennya sang penyerang, Carrick menjelaskan: "[Cunha] hanya mengalami sedikit nyeri pada otot fleksor pinggul setelah pertandingan melawan Chelsea beberapa hari yang lalu. Dia terlihat menjanjikan sepanjang pekan ini, jadi kami pikir dia mungkin sudah baik-baik saja, tapi dia tidak pulih cukup cepat. Ini bukan cedera yang terlalu serius, tapi sayangnya dia tidak bisa bermain malam ini."
Perjuangan melawan waktu bagi Liverpool
Waktu terjadinya cedera ini menjadi kekhawatiran besar bagi Setan Merah menjelang laga kandang melawan rival abadi mereka, Liverpool, pada hari Minggu. Tim medis klub kini bekerja tanpa henti untuk memastikan Cunha bisa tampil dalam laga krusial di Old Trafford.
United saat ini berada dalam posisi yang kuat untuk mengamankan finis di lima besar, namun Carrick telah memperingatkan para pemainnya agar tidak "terlalu merayakan" jika mereka berhasil mencapai target tersebut. Kehadiran Cunha pada akhir pekan ini akan menjadi dorongan besar, mengingat kontribusinya berupa delapan gol dan empat assist dalam 30 penampilan di Liga Premier musim ini.
- Getty Images Sport
Berita yang beragam terkait cedera
Pertandingan melawan Brentford menghadirkan lika-liku emosi bagi staf pelatih United terkait ketersediaan pemain. Meskipun tim berhasil mengantongi tiga poin, muncul kekhawatiran baru ketika Luke Shaw harus ditarik keluar pada babak kedua akibat cedera ringan, yang berpotensi memperparah krisis di lini pertahanan.
Namun, tidak semuanya berita buruk bagi Carrick, yang menyambut kembalinya Patrick Dorgu dan Leny Yoro ke skuad pertandingan setelah absen karena cedera. Harry Maguire juga kembali dari skorsing, memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan di tahap akhir musim ini. Semua mata kini akan tertuju pada laporan dari lapangan latihan pekan ini untuk melihat apakah Cunha dapat memimpin lini depan melawan tim Liverpool asuhan Arne Slot dalam pertandingan yang berpotensi menentukan perebutan posisi ketiga.