Michael Carrick menjelaskan mengapa Matheus Cunha absen dalam kemenangan Man Utd atas Brentford, sebuah pukulan telak menjelang laga melawan Liverpool

Carrick mengungkapkan bahwa Cunha sedang mengalami masalah pada pinggul yang dialaminya saat United baru-baru ini mengalahkan Chelsea. Meskipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan di Carrington sepanjang pekan ini, mantan pemain Wolves itu gagal dalam tes kebugaran terakhir, sehingga United harus bermain tanpa salah satu penyerang paling tajam mereka saat menjamu The Bees.

Berbicara kepada Sky Sports mengenai absennya sang penyerang, Carrick menjelaskan: "[Cunha] hanya mengalami sedikit nyeri pada otot fleksor pinggul setelah pertandingan melawan Chelsea beberapa hari yang lalu. Dia terlihat menjanjikan sepanjang pekan ini, jadi kami pikir dia mungkin sudah baik-baik saja, tapi dia tidak pulih cukup cepat. Ini bukan cedera yang terlalu serius, tapi sayangnya dia tidak bisa bermain malam ini."