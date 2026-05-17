Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Carrick menegaskan bahwa Luke Shaw yang 'luar biasa' layak mendapat tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia setelah tampil konsisten sepanjang musim bersama Man Utd
Statistik dan performa klub Shaw yang mengesankan
Carrick berpendapat bahwa Shaw seharusnya masuk dalam skuad saat Tuchel mengumumkan 26 pemain Inggris pada hari Jumat. Bek tersebut belum pernah tampil di level internasional sejak final Kejuaraan Eropa 2024, dengan catatan tiga gol dan sembilan assist dalam 34 penampilan. Namun, United sangat mengandalkan dirinya musim ini. Dia adalah satu-satunya pemain di klub yang tampil sebagai starter di semua 37 pertandingan Liga Premier, dengan total menit bermain 3.151. Penampilannya yang konsisten ini berujung pada gol luar biasa saat kemenangan 3-2 atas Nottingham Forest pada Minggu lalu. Secara keseluruhan, Shaw telah mencetak lima gol dan 30 assist dalam 324 penampilan klub.
- AFP
Carrick memuji calon pemain Piala Dunia yang 'luar biasa'
Berbicara setelah kemenangan mengesankan pada akhir pekan lalu, Carrick menjelaskan mengapa bek kiri timnya sangat cocok untuk turnamen besar yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketika ditanya apakah bek tersebut seharusnya dipilih oleh Tuchel, Carrick sepenuhnya mendukung gagasan tersebut. “Saya tentu saja setuju, ya,” kata Carrick. “Saya tidak punya banyak pengaruh dalam hal ini, tapi saya benar-benar setuju. Lagi pula, konsistensinya, apa yang dia mampu lakukan, penampilannya, pengalamannya, kelebihannya, dan atribut-atribut yang dimilikinya. Bagi saya, dia adalah bek sayap yang fantastis.”
Mengatasi cedera untuk mencapai ketersediaan yang optimal
Menjaga kebugaran sepanjang musim yang padat adalah prestasi yang langka, terutama mengingat riwayat kesehatan Shaw yang rumit. Carrick dengan cepat menyoroti betapa besarnya pencapaian ini, sambil mengakui beban fisik yang dituntut oleh sepak bola modern. Mengenai ketersediaan Shaw yang selalu siap, Carrick menambahkan: “Sejujurnya, saya pikir hal ini sulit dilakukan oleh siapa pun. Ketika ada begitu banyak pertandingan, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, terkadang itu bukan kesalahan Anda sendiri. Sayangnya, cedera adalah bagian dari sepak bola dan ada hal-hal lain yang ikut berperan. Jadi, bisa menjadi starter di setiap pertandingan sungguh luar biasa.”
- Getty Images Sport
Jadwal musim panas Inggris
Menjelang turnamen, Inggris akan menjalani sejumlah laga persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika sebelum memulai perjuangan mereka di Grup L Piala Dunia. Carrick meyakini bahwa pengalaman luas Shaw dapat menjadi aset yang sangat berharga saat tim nasional bersiap menghadapi Kroasia pada 17 Juni, yang akan dilanjutkan dengan laga-laga krusial melawan Ghana dan Panama.