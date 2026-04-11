Michael Carrick menegaskan bahwa ia memimpin perencanaan transfer musim panas Manchester United meskipun masa depannya di Old Trafford masih belum pasti
Pelatih sementara memimpin
Carrick telah mengonfirmasi bahwa ia dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait perekrutan dan kontrak jangka panjang United, meski klub masih terus mengevaluasi opsi-opsi untuk pelatih kepala tetap. Sejak menggantikan Amorim pada Januari, mantan gelandang Setan Merah ini mencatatkan performa gemilang, membawa tim meraih tujuh kemenangan dari 10 pertandingan dan menempati posisi ketiga di Liga Premier.
Meskipun belum ada kejelasan mengenai posisinya setelah musim ini berakhir, Carrick tetap fokus pada aspek administratif dalam proses pembangunan kembali klub. Berbicara mengenai keterlibatannya dalam keputusan terbaru untuk memperpanjang kontrak Harry Maguire, Carrick menegaskan bahwa ia bukan sekadar pengisi posisi sementara hingga Mei.
Peran Carrick dalam perencanaan skuad
“Tentu saja, dalam peran yang saya emban, ada keputusan-keputusan yang harus diambil,” jelas Carrick saat ditanya mengenai pengaruhnya terhadap langkah-langkah klub belakangan ini. “Saya sudah mengatakan hal itu begitu tiba di sini—saya adalah bagian dari itu, dan apa pun bentuknya ke depannya, saya akan tetap menjadi bagian darinya. Saya berusaha memperbaiki segala hal dan membuatnya lebih baik setiap saat. Tentu saja ada pembicaraan dalam berbagai arah dan berbagai hal yang pasti saya terlibat di dalamnya. Dan menurut saya memang seharusnya begitu, karena ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Jadi, saya di sini untuk menangani hal itu.”
Komentarnya menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari jajaran petinggi Old Trafford. Meskipun lolos ke Liga Champions akan secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan posisi tersebut secara permanen, klub sudah mengandalkan keahliannya untuk memastikan mereka tidak tertinggal dari para pesaing selama masa transisi yang krusial ini.
Maguire mendesak agar dilakukan investasi pada musim panas
Maguire, yang kembali bersinar di bawah bimbingan Carrick, sependapat dengan manajer mengenai pentingnya beberapa bulan ke depan. Setelah menandatangani kontrak barunya, pemain internasional Inggris itu menekankan bahwa Setan Merah harus agresif di bursa transfer jika ingin mengejar ketertinggalan dari para tim elit Liga Premier.
“Kami telah menjalani beberapa bulan yang hebat di bawah asuhan manajer,” kata Maguire. “Saya merasa skuad ini mulai terlihat seperti skuad yang kuat. Namun, musim panas ini akan menjadi sangat penting, benar-benar sangat penting. Kami membutuhkan lebih banyak pemain, kami membutuhkan kualitas yang lebih baik, kami membutuhkan pemain yang bisa masuk ke starting eleven. Melihat Premier League saat ini, saya pikir selama beberapa tahun terakhir jelas ada Manchester City, yang sangat sulit dikejar, dan sebelum musim dimulai, Anda tahu bahwa Anda harus mengumpulkan poin agar bisa mengejar mereka.”
Berusaha masuk ke kelompok elit
United dilaporkan memprioritaskan perekrutan gelandang tengah baru dan penyerang sayap kiri menjelang bursa transfer yang berpotensi menentukan era baru klub ini. Maguire yakin bahwa dengan tambahan pemain yang tepat, United akhirnya bisa kembali bersaing memperebutkan gelar juara dan kembali memperebutkan trofi-trofi bergengsi di dunia sepak bola.
“Saya pikir musim depan, jika kita melihatnya, kita harus berada di level di mana jika rekrutmen berjalan dengan baik dan segala sesuatunya positif dari sekarang hingga akhir musim, serta kita terus berada di jalur yang tepat, tidak ada batasan sejauh mana kita bisa mencapai. Kita harus berada dalam perbincangan untuk merebut trofi-trofi besar,” tambah sang bek. Untuk saat ini, Carrick tetap menjadi orang yang ditugaskan untuk memastikan tren positif tersebut terus berlanjut.