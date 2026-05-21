Karier Casemiro bersama Manchester United telah resmi berakhir, setelah Carrick mengonfirmasi bahwa pemain berusia 34 tahun itu tidak akan diturunkan dalam laga terakhir musim Liga Premier. Setelah bergabung dari Real Madrid dalam transfer besar senilai hingga £70 juta pada 2022, gelandang veteran ini kini siap memulai babak baru di luar Theatre of Dreams, dengan kemenangan 3-2 di kandang atas Nottingham Forest akhir pekan lalu menandai penampilan terakhirnya.

Berbicara mengenai keputusan untuk tidak memasukkan pemenang Liga Champions lima kali itu dalam skuad yang bertandang ke Brighton, Carrick menjelaskan: “Sebenarnya sudah diputuskan bahwa pekan lalu akan menjadi pertandingan terakhirnya. Menurut saya, itu berjalan dengan baik, bahkan lebih baik dari yang kami harapkan, jujur saja, dan dia telah tampil fantastis. Saya sudah banyak bicara tentang Case dan betapa bagusnya dia bermain untuk saya sejak saya di sini dan untuk seluruh klub. Tapi, ya, sudah diputuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pensiun, sungguh.”