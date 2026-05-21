Michael Carrick menegaskan bahwa Casemiro tidak akan ikut serta dalam laga terakhir Man Utd musim ini di tengah kabar kepindahannya ke Inter Miami
Perpisahan Casemiro di Old Trafford telah dipastikan
Karier Casemiro bersama Manchester United telah resmi berakhir, setelah Carrick mengonfirmasi bahwa pemain berusia 34 tahun itu tidak akan diturunkan dalam laga terakhir musim Liga Premier. Setelah bergabung dari Real Madrid dalam transfer besar senilai hingga £70 juta pada 2022, gelandang veteran ini kini siap memulai babak baru di luar Theatre of Dreams, dengan kemenangan 3-2 di kandang atas Nottingham Forest akhir pekan lalu menandai penampilan terakhirnya.
Berbicara mengenai keputusan untuk tidak memasukkan pemenang Liga Champions lima kali itu dalam skuad yang bertandang ke Brighton, Carrick menjelaskan: “Sebenarnya sudah diputuskan bahwa pekan lalu akan menjadi pertandingan terakhirnya. Menurut saya, itu berjalan dengan baik, bahkan lebih baik dari yang kami harapkan, jujur saja, dan dia telah tampil fantastis. Saya sudah banyak bicara tentang Case dan betapa bagusnya dia bermain untuk saya sejak saya di sini dan untuk seluruh klub. Tapi, ya, sudah diputuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pensiun, sungguh.”
MLS tampaknya akan menjadi tujuan berikutnya
Berita-berita mengenai kemungkinan kepindahannya ke Major League Soccer semakin gencar, dengan Inter Miami memimpin perburuan untuk merekrut pemain internasional Brasil tersebut secara gratis pada musim panas ini. Casemiro tampaknya siap meninggalkan Liga Premier demi menikmati sinar matahari Florida setelah empat tahun di Old Trafford. Carrick mencatat bahwa sang pemain memegang peran sentral dalam keputusan terkait pencoretannya dari skuad pertandingan.
“Saya rasa ini adalah waktu yang tepat bagi Case. Dia juga menjadi bagian dari keputusan itu. Ada unsur keseimbangan dalam pertandingan terakhir. Kami belum selesai. Musim ini belum berakhir bagi kami. Kami sangat menyadari hal itu,” tambah Carrick. Kepergian Casemiro menandai akhir dari masa baktinya yang telah memberikan pengalaman penting bagi lini tengah United, membantu tim ini mengamankan posisi tiga besar musim ini.
Masa depan Carrick sebagai pelatih tetap menjadi prioritas
Meskipun kepergian Casemiro sudah pasti, masa depan Carrick sendiri menjadi topik pembicaraan utama. Setelah tampil mengesankan dalam perannya sebagai pelatih sementara, legenda United ini diperkirakan akan menandatangani kontrak permanen untuk tetap berada di bangku cadangan. Meskipun pengumuman resmi masih belum ada, Carrick mengisyaratkan bahwa para penggemar tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan konfirmasi resmi mengenai statusnya.
Menanggapi negosiasi kontrak yang sedang berlangsung, Carrick berkata sambil tersenyum: “Ya, memang sudah dikatakan bahwa ini akan selesai pada akhir musim, jadi kita tidak jauh lagi, tinggal beberapa hari lagi. Jadi, ya, saya sudah mengatakan kepada Anda beberapa hari yang lalu bahwa kejelasan sudah di depan mata dan akan segera terwujud. Namun pada tahap ini, saya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut.”
Kondisi fisik tim dan persiapan menjelang hari terakhir
Saat United bersiap untuk laga terakhir mereka melawan Brighton, mereka melakukannya dengan skuad yang relatif lengkap, meskipun salah satu pilar pertahanan masih absen. Carrick mengonfirmasi bahwa Matthijs de Ligt akan absen dalam laga tersebut setelah menjalani operasi akibat masalah punggung, namun ada kabar baik terkait penyerang Benjamin Sesko, yang diperkirakan akan kembali bergabung. The Reds akan menghadapi tuan rumah yang sangat berambisi untuk memastikan tiket ke kompetisi Eropa, sementara pasukan Carrick sudah dipastikan menduduki posisi ketiga di klasemen dan mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan.