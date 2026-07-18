AFP
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Michael Carrick mendapat kabar menggembirakan terkait transfer setelah bintang Brighton senilai £100 juta dilaporkan 'hanya ingin' pindah ke Manchester United
Red Devils mengincar Baleba
The Red Devils dilaporkan telah menghentikan sementara upaya perekrutan mereka setelah kedatangan Andrey Santos dan Youri Tielemans untuk menggantikan Casemiro yang hengkang. Namun, laporan terbaru dari GIVEMESPORTmenyebutkan bahwa petinggi klub masih berencana mendatangkan seorang gelandang andalan terakhir guna memastikan kedalaman skuad yang memadai menjelang musim depan. Bintang Brighton, Carlos Baleba, kini muncul sebagai target utama mereka, dengan sang pemain dilaporkan hanya bertekad untuk pindah ke Old Trafford.
- Getty Images Sport
Jurnalis mengungkap kabar terbaru soal transfer
Koresponden sepak bola senior GIVEMESPORT, Ben Jacobs, telah memberikan kabar terbaru mengenai minat klub raksasa Liga Premier tersebut serta kemungkinan tercapainya kesepakatan pribadi yang lancar.
Saat berbicara kepada United Stand, Jacobs mengatakan: "Jika mereka bersedia memenuhi harga yang diminta, mereka bisa kembali melakukannya dengan relatif cepat karena dia berada dalam situasi seperti Youri Tielemans, di mana dia mengatakan musim panas lalu bahwa dia hanya menginginkan Manchester United, dan sudut pandang sang pemain belum berubah. Jadi, jika mereka menghubungi, persyaratan pribadi tidak akan menjadi masalah.
"Mereka bisa mendapatkan persetujuan dari sang pemain, yang berarti mereka bisa melakukan negosiasi tunggal dengan Brighton alih-alih terlibat dalam perang penawaran. Namun, kami belum sampai pada tahap itu karena Manchester United-lah yang menghentikan proses ini sementara mereka mengevaluasi siapa gelandang ketiga yang akan mereka rekrut."
Seagulls menuntut biaya yang sangat besar
Pemain timnas Kamerun itu mengalami musim yang penuh gejolak pada musim lalu di tengah maraknya spekulasi transfer yang mengaitkannya dengan kemungkinan hengkang dari Amex Stadium. Rencana kepindahannya ke Old Trafford sebelumnya gagal terwujud karena tidak adanya tawaran resmi, meskipun dilaporkan bahwa Setan Merah siap merogoh kocek sebesar £75 juta untuk gelandang tersebut. Kini, Brighton diperkirakan akan meminta biaya transfer yang fantastis, mendekati £100 juta, untuk bintang lini tengah tersebut, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028.
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Proses perombakan lini tengah mencapai puncaknya
Tim perekrutan kini memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan nilai transfer yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh para pesaing papan atas mereka sebelum jendela transfer ditutup. Carrick harus segera menetapkan skema lini tengah yang definitif untuk memastikan skuadnya benar-benar siap menghadapi ketatnya kompetisi domestik dan Liga Champions. Pertandingan pramusim yang akan datang akan menjadi indikator penting apakah klub harus memulai negosiasi ini atau memperkuat opsi yang ada saat ini.
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