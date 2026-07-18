Michael Carrick mendapat kabar menggembirakan terkait transfer setelah bintang Brighton senilai £100 juta dilaporkan 'hanya ingin' pindah ke Manchester United

Koresponden sepak bola senior GIVEMESPORT, Ben Jacobs, telah memberikan kabar terbaru mengenai minat klub raksasa Liga Premier tersebut serta kemungkinan tercapainya kesepakatan pribadi yang lancar.

Saat berbicara kepada United Stand, Jacobs mengatakan: "Jika mereka bersedia memenuhi harga yang diminta, mereka bisa kembali melakukannya dengan relatif cepat karena dia berada dalam situasi seperti Youri Tielemans, di mana dia mengatakan musim panas lalu bahwa dia hanya menginginkan Manchester United, dan sudut pandang sang pemain belum berubah. Jadi, jika mereka menghubungi, persyaratan pribadi tidak akan menjadi masalah.

"Mereka bisa mendapatkan persetujuan dari sang pemain, yang berarti mereka bisa melakukan negosiasi tunggal dengan Brighton alih-alih terlibat dalam perang penawaran. Namun, kami belum sampai pada tahap itu karena Manchester United-lah yang menghentikan proses ini sementara mereka mengevaluasi siapa gelandang ketiga yang akan mereka rekrut."