Michael Carrick menanggapi kabar bahwa Manchester United sedang mempertimbangkan manajer lain, sementara nama-nama seperti Andoni Iraola, Oliver Glasner, dan Julian Nagelsmann dikaitkan dengan klub tersebut

Dengan dukungan terbuka dari para pemain senior seperti Casemiro dan Matheus Cunha terhadap penunjukannya, Carrick meyakini bahwa kepemimpinan sejati tercermin dalam penampilan kolektif tim di lapangan. Ia mengatakan: "Menurut saya, sebagai pelatih atau manajer, Anda hanya bisa menjadi pemimpin sebuah kelompok jika orang-orang mau mengikuti Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan berlebihan; justru tindakanlah yang membuktikannya.

"Jadi, ketika saya merasakan dukungan dan merasa bahwa para pemain saling terhubung – bukan hanya dengan saya, tetapi menunjukkan hal itu bersama-sama di lapangan – itulah hal yang paling penting. Mereka telah menunjukkan hal itu dengan jelas dalam berbagai cara, dan itulah hal yang paling memuaskan. Sangat memuaskan ketika Anda bisa melihat mereka bersatu sebagai sebuah tim."