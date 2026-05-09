Michael Carrick menanggapi kabar bahwa Manchester United sedang mempertimbangkan manajer lain, sementara nama-nama seperti Andoni Iraola, Oliver Glasner, dan Julian Nagelsmann dikaitkan dengan klub tersebut
Proses rekrutmen sedang berlangsung
Pihak manajemen Manchester United saat ini sedang melakukan pencarian menyeluruh untuk mencari pelatih kepala tetap, dengan nama-nama ternama seperti Iraola, Glasner, dan Nagelsmann yang semuanya masuk dalam pertimbangan. Meskipun Carrick tetap menjadi favorit utama setelah mengumpulkan 32 poin dari hanya 14 pertandingan, klub sedang mengevaluasi semua opsi untuk memastikan stabilitas jangka panjang di Old Trafford. Pendekatan yang terukur ini memungkinkan jajaran pimpinan untuk menjalani proses seleksi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan akhir mengenai posisi manajer untuk musim 2026-27.
Tidak terpengaruh oleh kebisingan dari luar
Menanggapi spekulasi seputar calon penggantinya, Carrick menegaskan bahwa proses yang sedang berlangsung itu tidak memengaruhi kepemimpinannya maupun persiapan tim. Ia berkata: "Tidak, sungguh tidak. Baik dibicarakan maupun tidak, hal itu tidak mengganggu saya. Itu tidak mengubah cara saya menangani semuanya. Saya yakin dengan pekerjaan yang kami lakukan, bekerja sama dengan para pemain, dan memimpin klub, jadi hal itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali pada saya. Saya pikir sudah jelas bahwa ini akan menjadi sebuah proses, tentu saja sejak awal dalam hal mencari seseorang untuk mengisi posisi tersebut pada akhirnya."
Ruang ganti yang terhubung
Dengan dukungan terbuka dari para pemain senior seperti Casemiro dan Matheus Cunha terhadap penunjukannya, Carrick meyakini bahwa kepemimpinan sejati tercermin dalam penampilan kolektif tim di lapangan. Ia mengatakan: "Menurut saya, sebagai pelatih atau manajer, Anda hanya bisa menjadi pemimpin sebuah kelompok jika orang-orang mau mengikuti Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan berlebihan; justru tindakanlah yang membuktikannya.
"Jadi, ketika saya merasakan dukungan dan merasa bahwa para pemain saling terhubung – bukan hanya dengan saya, tetapi menunjukkan hal itu bersama-sama di lapangan – itulah hal yang paling penting. Mereka telah menunjukkan hal itu dengan jelas dalam berbagai cara, dan itulah hal yang paling memuaskan. Sangat memuaskan ketika Anda bisa melihat mereka bersatu sebagai sebuah tim."
Mengembangkan proyek
Manchester United akan bertandang ke markas Sunderland akhir pekan ini dengan membawa rekor historis yang mengesankan, karena mereka hanya kalah sekali dari 15 kali lawatan mereka ke Stadium of Light dalam ajang Liga Premier. Meskipun fokus utama saat ini adalah mempertahankan dominasi tersebut, Carrick sudah mulai memikirkan arah masa depan klub, dan ia mengatakan: "Tentu saja hal itu terlintas di benak saya; meninggalkan klub dalam kondisi di akhir musim di mana, baik itu saya atau orang lain, klub ini siap untuk melangkah lebih jauh. Selalu ada hal-hal yang mungkin bisa kami lakukan sedikit lebih baik, atau kami perbaiki, atau mungkin mengambil arah yang berbeda. Itu hanyalah bagian dari proses evolusi."