Michael Carrick memuji 'sikap luar biasa' Man Utd saat Setan Merah memperkuat harapan mereka di Liga Champions berkat kemenangan 'yang pantas' atas Chelsea
Setan Merah berhasil melewati masa-masa sulit di London
Meskipun sering tertekan sepanjang pertandingan, United menunjukkan ketangguhan yang telah menjadi ciri khas era Carrick. Chelsea melepaskan 21 tembakan berbanding empat milik United dan tiga kali membentur tiang gawang, namun tim tamu tetap disiplin untuk mengamankan hasil yang membuat mereka unggul 10 poin dari The Blues yang berada di peringkat keenam.
Berbicara kepada Match of the Day setelah peluit akhir, Carrick mengungkapkan kebanggaannya atas cara skuadnya menangani tekanan. "Kami merasa ini pantas. Kendala yang kami alami beberapa hari terakhir, duet bek tengah yang kami miliki – itu akan menjadi tantangan, tapi saya merasa pertahanan kami luar biasa dalam situasi sulit," kata manajer United itu.
"Kami terlihat berbahaya saat melakukan serangan balik. Penampilan kami, datang ke sini dan menang, menuntut kami untuk disiplin, dan sikap para pemain malam ini sangat luar biasa bagi saya, dan kami meraih kemenangan, yang membuat kami sangat senang."
Fernandes memberi teladan
Meskipun Matheus Cunha yang mencetak gol penentu, kapten Bruno Fernandes-lah yang menuai pujian berkat penampilannya yang tak kenal lelah, yang memadukan sentuhan kreatif dengan ketangguhan di lini pertahanan. Pemain internasional Portugal ini memberikan umpan assist untuk gol penentu kemenangan dan terus-menerus menjadi ancaman bagi Chelsea, sehingga ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan atas penampilannya di seluruh lapangan.
Fernandes merefleksikan pentingnya hasil ini setelah performa yang kurang konsisten. Berbicara kepada TNT Sports, ia mengatakan: "Ini adalah perasaan yang luar biasa bagi kami; kami harus bangkit kembali. Ini bukan hanya tentang Leeds; kami memiliki dua pertandingan yang tidak kami menangkan. Kami tahu kami harus tampil hebat karena Chelsea adalah tim yang bagus. Ini penting bagi kami karena tujuan kami adalah masuk empat besar; menjauhkan jarak adalah hal yang sempurna bagi kami."
Tekanan semakin meningkat bagi Chelsea dan Rosenior
Bagi Liam Rosenior dan Chelsea, kekalahan ini menandai titik terendah dalam sejarah mereka karena kini mereka telah kalah dalam empat pertandingan Liga Premier berturut-turut tanpa mencetak satu gol pun. The Blues kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan Senne Lammens di gawang United, sehingga membuat para pendukung setia di Stamford Bridge merasa frustrasi saat peluit akhir dibunyikan.
Rosenior tetap teguh meskipun tekanan terhadap posisinya semakin meningkat. "Ini sangat sulit. Hari ini mereka hanya memiliki satu tembakan tepat sasaran sementara kami bermain dengan 10 orang. Kami melancarkan serangan demi serangan dan mengenai tiang gawang, saya pikir, empat kali," kata manajer Chelsea itu. "Saya tidak ingin tim saya merasa bahwa segalanya melawan kami. Kita harus terus berjuang. Kita harus mempertahankan momen itu dengan lebih baik. Jika tidak, kita akan dihukum. Saat ini, setiap kesalahan kecil yang kita buat berujung pada bola masuk ke gawang kita, dan itu harus berubah."
Revolusi taktis Carrick terus berlanjut
Kemenangan ini semakin mempertegas dampak luar biasa yang telah diberikan Carrick sejak mengambil alih kendali. Manchester United kini telah mencatatkan delapan kemenangan dalam 12 pertandingan di bawah asuhannya, menyamai jumlah kemenangan yang diraih dalam 21 pertandingan pertama mereka musim ini. Manajer tersebut ingin menikmati momen ini, namun menegaskan bahwa timnya harus tetap fokus pada tugas yang ada.