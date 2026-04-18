Michael Carrick memuji 'sikap luar biasa' Man Utd saat Setan Merah memperkuat harapan mereka di Liga Champions berkat kemenangan 'yang pantas' atas Chelsea

Meskipun sering tertekan sepanjang pertandingan, United menunjukkan ketangguhan yang telah menjadi ciri khas era Carrick. Chelsea melepaskan 21 tembakan berbanding empat milik United dan tiga kali membentur tiang gawang, namun tim tamu tetap disiplin untuk mengamankan hasil yang membuat mereka unggul 10 poin dari The Blues yang berada di peringkat keenam.

Berbicara kepada Match of the Day setelah peluit akhir, Carrick mengungkapkan kebanggaannya atas cara skuadnya menangani tekanan. "Kami merasa ini pantas. Kendala yang kami alami beberapa hari terakhir, duet bek tengah yang kami miliki – itu akan menjadi tantangan, tapi saya merasa pertahanan kami luar biasa dalam situasi sulit," kata manajer United itu.

"Kami terlihat berbahaya saat melakukan serangan balik. Penampilan kami, datang ke sini dan menang, menuntut kami untuk disiplin, dan sikap para pemain malam ini sangat luar biasa bagi saya, dan kami meraih kemenangan, yang membuat kami sangat senang."