Michael Carrick memperlihatkan sisi 'agresif'-nya saat pelatih sementara Manchester United itu mengakui kekesalannya pasca kekalahan dari Newcastle dan memberikan kabar terbaru mengenai Matthijs de Ligt
Sisi 'agresif' Carrick
United menelan satu-satunya kekalahan mereka di era Carrick dua pekan lalu, kalah 2-1 di St James' Park pada masa tambahan waktu ketika pemain pengganti William Osula melepaskan tendangan melengkung yang menakjubkan untuk mencetak gol penentu kemenangan, meskipun Newcastle bermain dengan sepuluh pemain sepanjang babak kedua. Hasil tersebut merupakan noda langka dalam periode performa luar biasa yang telah membuat United mengumpulkan 22 poin dari 27 poin yang mungkin diraih sejak Carrick mengambil alih pada Januari, mengubah tim yang finis di peringkat ke-15 di bawah Ruben Amorim musim lalu menjadi pesaing Liga Champions yang sesungguhnya. Setelah itu, Carrick berupaya membantah persepsi bahwa ia memiliki gaya kepelatihan yang sepenuhnya tenang. Dalam konferensi pers prapertandingan pada Rabu menjelang lawatan ke Pantai Selatan, manajer sementara itu meluruskan hal tersebut.
"Ya, ada waktu dan tempatnya," kata Carrick. "Tentu saja kami kecewa kadang-kadang, dan kami juga kecewa dengan hasil di Newcastle, jadi ada emosi di sana. Ini olahraga, performa elit. Kalian harus bermain dengan emosi dan perasaan, dan terkadang itu sedikit lebih agresif, terkadang lebih intens, jadi kalian harus mengelolanya. Jika saya tidak mengelolanya, kalian tidak bisa mengharapkan para pemain untuk menciptakan emosi yang tepat. Jadi, itu tentu saja bagian dari peran kami.
"Ada dorongan, mungkin ada sedikit kekukuhan di saat-saat tertentu untuk membuktikan diri sendiri. Untuk bermain di level tertentu, Anda harus memiliki kepercayaan diri dan keyakinan untuk pada akhirnya berhasil melakukannya.
"Tapi emosi adalah bagian darinya. Saya tidak akan mengatakan saya berpura-pura. Saya mengikuti apa yang saya rasakan saat itu. Kadang-kadang suaranya sedikit lebih keras, kadang-kadang lebih penuh perasaan, kadang-kadang tenang. Itu tergantung pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan kelompok pada titik-titik tertentu. Saya kira itulah inti dari melatih dan mengelola: untuk membuat para pemain berada dalam kondisi mental yang tepat."
Berbicara segera setelah kekalahan di St James' Park beberapa minggu lalu, Carrick tidak berusaha menyembunyikan frustrasinya. "Cara pertandingan berjalan, Anda tahu, emosi adalah bagian dari permainan dan hal-hal tertentu yang ingin kami lakukan, dan mencoba lakukan, tapi kami tidak melakukannya. Para pemain telah luar biasa, Anda tahu. Jadi, kami kalah dalam pertandingan sepak bola dan, dengar, ini sangat menyakitkan bagi saya. Saya benar-benar, benar-benar kecewa dengan malam ini, karena berbagai alasan. Tapi kita tidak boleh melupakan posisi yang telah kita raih. Jadi, meskipun saya kecewa, kita harus belajar darinya, karena ini sedikit menjadi pelajaran bagi kita malam ini, dalam beberapa hal. Kita juga tidak boleh melupakan gambaran besarnya. Kita harus menjadi lebih baik karena ini."
Jadwal De Ligt masih belum jelas
Soal cedera, Carrick kembali memberikan kabar yang kurang menggembirakan mengenai Matthijs de Ligt, yang telah absen sejak November akibat masalah punggung yang berkepanjangan dan ternyata lebih sulit ditangani daripada yang diperkirakan semula. Absennya pemain berusia 25 tahun itu sangat terasa di lini pertahanan United, dan Carrick belum bisa memberikan kepastian mengenai tanggal kembalinya.
"Sebenarnya sama saja. Menyebalkan bagi Matta, dia jelas berusaha keras untuk kembali, tapi masalah punggungnya memang sulit diatasi. Kami akan terus bekerja sekeras mungkin agar dia bisa kembali secepat mungkin," katanya. Setidaknya Lisandro Martinez memberikan sedikit alasan untuk optimis, dengan Carrick menegaskan bahwa pemain asal Argentina itu "sudah jauh lebih dekat" dan diperkirakan akan tersedia setelah jeda internasional. Patrick Dorgu masih jauh dari kemungkinan kembali, sementara Noussair Mazraoui absen dalam latihan pada hari Rabu karena sakit.
United menghadapi tekanan dalam persaingan di kompetisi Eropa
Dengan delapan pertandingan tersisa dan United berada di posisi ketiga dengan 54 poin setelah kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada Minggu lalu, lolos ke Liga Champions yang semula tampak seperti impian yang jauh kini terlihat jauh lebih mungkin tercapai. United tertinggal 11 poin dari Villa saat Carrick ditunjuk, dan transformasi yang terjadi sejak saat itu sungguh luar biasa. Namun, Carrick tidak terlalu membesar-besarkan ekspektasi tersebut. "Kami telah meraih beberapa hasil bagus di kandang, tapi itu tidak berarti semuanya sudah pasti dan kami bisa beralih ke hal lain. Senang rasanya bisa menang di kandang dan bermain di Old Trafford dengan rasa percaya diri yang nyata, serta para pendukung juga merasakannya. Namun, kami tidak mengalami perubahan besar dalam persiapan atau pola pikir."
Uji coba melawan Bournemouth akan menjadi laga berikutnya bagi Red Devils
Laga tandang ke Vitality Stadium pada Jumat malam sama sekali tidak akan mudah bagi United. Bournemouth datang dengan modal sepuluh pertandingan tak terkalahkan di liga, dan Carrick berhati-hati agar tidak meremehkan tim asuhan Andoni Iraola yang terorganisir dengan baik, yang berkat taktik tekanan balik dan intensitas permainannya telah menjadikannya salah satu lawan tersulit di paruh bawah klasemen musim ini. Ia berkata: "Ini pertandingan yang sulit. Tempat yang sulit untuk dikunjungi. Mereka sedang dalam performa yang sangat bagus. Kami jelas tahu bahwa kami akan bertandang ke sana setelah meraih hasil yang bagus, dan para pemain dalam kondisi yang baik, tetapi ini selalu menjadi pertandingan yang sulit. Selalu begitu dan mungkin akan selalu begitu. Mereka adalah tim yang sangat bagus, dilatih dengan baik, benar-benar dilatih dengan baik, dan memiliki energi yang bagus. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi pertandingan yang berat di sana."
