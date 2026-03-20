Michael Carrick memperlihatkan sisi 'agresif'-nya saat pelatih sementara Manchester United itu mengakui kekesalannya pasca kekalahan dari Newcastle dan memberikan kabar terbaru mengenai Matthijs de Ligt

United menelan satu-satunya kekalahan mereka di era Carrick dua pekan lalu, kalah 2-1 di St James' Park pada masa tambahan waktu ketika pemain pengganti William Osula melepaskan tendangan melengkung yang menakjubkan untuk mencetak gol penentu kemenangan, meskipun Newcastle bermain dengan sepuluh pemain sepanjang babak kedua. Hasil tersebut merupakan noda langka dalam periode performa luar biasa yang telah membuat United mengumpulkan 22 poin dari 27 poin yang mungkin diraih sejak Carrick mengambil alih pada Januari, mengubah tim yang finis di peringkat ke-15 di bawah Ruben Amorim musim lalu menjadi pesaing Liga Champions yang sesungguhnya. Setelah itu, Carrick berupaya membantah persepsi bahwa ia memiliki gaya kepelatihan yang sepenuhnya tenang. Dalam konferensi pers prapertandingan pada Rabu menjelang lawatan ke Pantai Selatan, manajer sementara itu meluruskan hal tersebut.

"Ya, ada waktu dan tempatnya," kata Carrick. "Tentu saja kami kecewa kadang-kadang, dan kami juga kecewa dengan hasil di Newcastle, jadi ada emosi di sana. Ini olahraga, performa elit. Kalian harus bermain dengan emosi dan perasaan, dan terkadang itu sedikit lebih agresif, terkadang lebih intens, jadi kalian harus mengelolanya. Jika saya tidak mengelolanya, kalian tidak bisa mengharapkan para pemain untuk menciptakan emosi yang tepat. Jadi, itu tentu saja bagian dari peran kami.

"Ada dorongan, mungkin ada sedikit kekukuhan di saat-saat tertentu untuk membuktikan diri sendiri. Untuk bermain di level tertentu, Anda harus memiliki kepercayaan diri dan keyakinan untuk pada akhirnya berhasil melakukannya.

"Tapi emosi adalah bagian darinya. Saya tidak akan mengatakan saya berpura-pura. Saya mengikuti apa yang saya rasakan saat itu. Kadang-kadang suaranya sedikit lebih keras, kadang-kadang lebih penuh perasaan, kadang-kadang tenang. Itu tergantung pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan kelompok pada titik-titik tertentu. Saya kira itulah inti dari melatih dan mengelola: untuk membuat para pemain berada dalam kondisi mental yang tepat."

Berbicara segera setelah kekalahan di St James' Park beberapa minggu lalu, Carrick tidak berusaha menyembunyikan frustrasinya. "Cara pertandingan berjalan, Anda tahu, emosi adalah bagian dari permainan dan hal-hal tertentu yang ingin kami lakukan, dan mencoba lakukan, tapi kami tidak melakukannya. Para pemain telah luar biasa, Anda tahu. Jadi, kami kalah dalam pertandingan sepak bola dan, dengar, ini sangat menyakitkan bagi saya. Saya benar-benar, benar-benar kecewa dengan malam ini, karena berbagai alasan. Tapi kita tidak boleh melupakan posisi yang telah kita raih. Jadi, meskipun saya kecewa, kita harus belajar darinya, karena ini sedikit menjadi pelajaran bagi kita malam ini, dalam beberapa hal. Kita juga tidak boleh melupakan gambaran besarnya. Kita harus menjadi lebih baik karena ini."